Fusion Ostschweizer Regionalbahnen: AB und FWB werden eins

REGIONALBAHNEN Appenzeller Bahnen fusionieren mit der Frauenfeld-Wil-Bahn: Die letzte Hochzeit der Schmalspurbahnen in der Ostschweiz Am 11. und 17. Juni entscheiden die Aktionäre der Appenzeller Bahnen und der Frauenfeld-Wil-Bahn über die Fusion der beiden Bahnunternehmen. Für beide beginnt damit nach einer über 130-jährigen Geschichte eine neue Ära. Christoph Zweili 30.05.2021, 17.00 Uhr

Ein Stadler-Triebzug «Walzer» der Appenzeller Bahnen in der Nähe von Herisau. Bild: PD

Es sieht so aus, als wäre die Hochzeit der regional stark verankerten Meterspurbahnen, der Appenzeller Bahnen und der Frauenfeld-Wil-Bahn, nur eine Formsache. Mit der Zustimmung der über 2000 Aktionäre zum Fusionsvertrag entsteht rückwirkend ab 2021 die viertgrösste Meterspurbahn der Deutschschweiz, nachdem die Verwaltungsräte der beiden Bahnen Anfang 2020 beschlossen hatten, die Integration der Frauenfeld-Wil-Bahn in die Appenzeller Bahnen vertieft zu prüfen; die Generalversammlungen finden am 11. (Appenzeller Bahnen) und 17. Juni (Frauenfeld-Wil-Bahn) statt.