Der älteste Einbaum aus dem Bodensee wird nun untersucht

Fund im Bodensee «Es grenzt an ein Wunder, dass dieser Einbaum 4500 Jahre überlebt hat»: Ältester gefundener Einbaum im Bodensee wird nun in Konstanz untersucht Ende März haben die Bergungsarbeiten des bisher ältesten gefundenen Einbaums im Bodensee begonnen. Mittlerweile ist das 8,5 Meter lange Holzschiff zerschnitten und wird in einem Forschungszelt in Konstanz untersucht. Alain Rutishauser 19.06.2021, 05.25 Uhr

Die Forscher Wolfgang Hohl und Julia Goldhammer untersuchen in einem Forscherzelt in Konstanz den gefundenen Einbaum. Bild: Donato Caspari

Frühjahr, 2019: Markus Moosbrucker, ein Stand-Up-Paddler aus Radolfzell am Bodensee, ist am Wollmatinger Ried am Untersee unterwegs, als er im knietiefen Wasser zwei parallel zueinander verlaufende Holzstrukturen entdeckt. Erst ist er sich nicht sicher, was er da gerade entdeckt hat. Nach genauerer Betrachtung kommt ihm der Gedanke, dass es sich hier um ein altes Boot handeln könnte.

Julia Goldhammer, Referentin für Feuchtbodenarchäologie. Bild: Donato Caspari

Doch er hat Hemmungen, einem Archäologen seinen Fund zu melden, will sich vor den Experten nicht blamieren. «Irgendwann erzählte er dann doch einem Archäologen von seinem Fund», sagt Wolfgang Hohl, Grabungstechniker beim Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg. Im Herbst desselben Jahres geht Hohl mit seiner Kollegin Julia Goldhammer, Referentin für Feuchtbodenarchäologie, an der Fundstelle vorbei.

Die Fortschritte der Untersuchungen werden regelmässig in Bildern dokumentiert. Bilder: Donato Caspari

Der Einbaum ist an gewissen Stellen unterschiedlich dick.

Dort liegt, zum grössten Teil von Schlamm und Sediment bedeckt, ein 8,5 Meter langer Einbaum, ein altes Holzboot. Wie lange dieses Boot bereits unentdeckt an dieser Stelle lag und wie ungewöhnlich der Fund des Stand-Up-Paddlers ist, soll sich erst später herausstellen.

«Wir haben damals von der Bordwand eine sogenannte C14-Probe genommen», sagt Goldhammer. C14 ist ein Isotop, das jedes Lebewesen im Laufe seines Lebens aufnimmt. Wenn das Lebewesen stirbt, oder in diesem Fall der Baum gefällt wird, beginnt das Isotop zu zerfallen. Mit der C14-Probe kann ermittelt werden, zu welchem Zeitpunkt der Zerfall eingesetzt hat. So kann das Alter von Fundstücken relativ genau ermittelt werden.

Als die Forscher das Ergebnis der Probe erhalten, staunen sie nicht schlecht. Goldhammer:

«Es handelt sich dabei um den ältesten, je gefundenen Einbaum im Bodensee. Wir dachten uns: ‹Erstaunlich, so alt und doch so gut erhalten.›»

Es ist erst der zweite Einbaum, der bisher im Bodensee gefunden wurde. Vor zwei Jahren wurde ein solches Holzschiff in Lindau entdeckt, das immerhin aus der Zeit um 1600 vor Christus stammt. Dieses hier ist sogar noch älter: Es war vermutlich im 23. oder 24. Jahrhundert vor Christus im Einsatz, schätzt Goldhammer. Damit ist es über 4500 Jahre alt.

Was ist ein Einbaum überhaupt? Der Einbaum ist ein Bootstyp der indigenen Völker. Das längliche Holzboot ist aus einem einzigen Baumstamm gefertigt, der oft an Seitenwänden und Heck durch weitere Holzstücke stabilisiert wird. Der Name Einbaum wurde aus dem Lateinischen monoxilus übersetzt (monos = einzig, xylon = Holz, Baum). Die ältesten Einbäume, die in Europa gefunden wurden, stammen aus der Steinzeit von 10'000 bis 5000 v.Chr., als die Wiederbewaldung Europas nach der Eiszeit einsetzte. Mittlerweile sind viele Einbäume gefunden und restauriert worden, so beispielsweise gleich mehrere in der Schweiz, die aus dem Neolithikum (Jungsteinzeit, ca. 3300 bis 1800 v.Chr.) stammen. Einbäume sind auch heute noch in gewissen Regionen der Welt im Einsatz, beispielsweise in Afrika, Indien, Neuguinea und Südamerika. (alr)

Ein Einbaum im Einsatz. Bild: PD

Wolfgang Hohl, Grabungstechniker. Bild: Donato Caspari

Als die Bedeutung des Fundes klar wird, macht sich das Forscherteam auf, um den Einbaum beim Wollmatinger Ried zu bergen. Diese Aktion dauerte mehrere Wochen. «Erst musste der Einbaum vorsichtig vom Sediment befreit werden und dann aufs Schiff verladen werden», sagt Goldhammer. Dazu wurde der Einbaum in insgesamt acht Teile zerschnitten, um ihn besser untersuchen und restaurieren zu können. «Der Einbaum ist aus Linde, was ein sehr weiches Holz ist. Dadurch konnten wir das Boot nicht am Stück bergen. Wir haben es mit einer Drahtsäge zerteilt, um es zu bergen», sagt Hohl.

Der Einbaum wurde in insgesamt acht Teile zerschnitten, um ihn zu untersuchen. Bilder: Donato Caspari

Jedes Teil ist nummeriert, sodass der Einbaum wieder in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt werden kann.

Derzeit sind die Einzelteile in Kunststoffkisten verpackt und liegen in einem Forscherzelt in Konstanz, wo sie untersucht und gepflegt werden. Auf jedem Stück Einbaum sind kleine Klebefelder mit Zahlen platziert, sodass der Einbaum nach seiner Restauration wieder korrekt zusammengefügt werden kann.

Der Einbaum stammt aus dem Übergang von der Steinzeit in die Bronzezeit und wurde wahrscheinlich von Ackerbauern und Viehzüchtern benutzt, die am Bodensee lebten und Landwirtschaft betrieben. «Der Zweck des Einbaums war natürlich einerseits die Fischerei und Jagd, aber es war auch eines der schnellsten Fortbewegungsmittel zu der Zeit», sagt Hohl. Das Land war damals nämlich dicht bewaldet, somit war es nicht einfach, sich zu orientieren. Der Wasserweg diente hingegen als Verbindungsachse zwischen den Siedlungen. Hohl:

«Man kann sagen, die Flüsse und Seen waren die Autobahnen der Steinzeit.»

Die Archäologin Julia Goldhammer untersucht das Holz des Einbaums. Bilder: Donato Caspari

Teilweise hat der Einbaum Schaden genommen, hier ist ein kleines Stück der Bordwand abgebrochen.

Die Unregelmässigkeiten werden zusätzlich von einem sogenannten Dendrochronologen untersucht. Er versucht, die Ursachen für diverse Beschädigungen zu ermitteln.

Dass ein derart alter Einbaum noch so gut erhalten ist, sei ungewöhnlich. «Wir gehen davon aus, dass der grösste Teil des Einbaums schnell mit Sediment bedeckt und dadurch konserviert wurde», vermutet Goldhammer.

Der oberste Teil des Einbaums, der vom Stand-Up-Paddler entdeckt wurde, ist tatsächlich in einem weitaus schlechteren Zustand als die Sitzfläche. Er weist viele kleinere und grössere Löcher auf. Bei der Bergung sei dieser obere Teil des Einbaums mit Muscheln und Schnecken übersät gewesen.

«Wenn die Schnecken von Wasservögeln gefressen wurden, kam durch den Schleim immer auch ein kleines Stückchen Holz weg. Dadurch ist die Beschädigung an der Oberfläche entstanden.»

Wenn ein Einbaum so frei liegen würde, dann wäre er in kurzer Zeit zerstört und würde bestimmt nicht Tausende von Jahren überleben, glaubt Goldhammer: «Es grenzt an ein Wunder, dass dieser Einbaum 4500 Jahre überlebt hat.»

Ein Labor für Dendrochronologie, das Bestimmen des Alters von Bäumen durch ihre Jahresringe, hat sich dem Einbaum ebenfalls angenommen. Bei der Linde ist es allerdings so, dass die Jahrringe nicht in jedem Fall ein genaues Alter anzeigen, sagt Hohl. Der Dendrochronologe konzentriert sich auf die Oberfläche, auf Details im Holz, und woher diese stammen könnten. «Im Boot hat es eine Art Brandfleck. Ist da einem Benutzer des Einbaums vielleicht eine Fackel heruntergefallen? Der Dendrochronologe schaut sich genauer an, ob der Fleck tatsächlich verkohlt ist oder ob er durch Verwitterung entstanden ist», sagt Goldhammer.

Es sei allerdings kaum möglich, alles über den 4500-jährigen Einbaum aus dem Bodensee herauszufinden. Goldhammer:

«Vieles wird sicherlich im Dunkeln bleiben.»

Interview: Wie lebten die Menschen vor 4500 Jahren?

Simone Benguerel, Archäologin beim Amt für Archäologie des Kantons Thurgau. Bild: Reto Martin

Welche Bedeutung hatte der Einbaum vor rund 4500 Jahren?

Der Einbaum war das typische Verkehrsmittel der Pfahlbauer. Er wurde zur Fischerei gebraucht, kam aber auch bei längeren Strecken auf Wasserwegen zum Einsatz. Beispielsweise für den Handel mit Feuerstein, der aus dem Schaffhausischen Randen oder von der Lägern im Raum Zürich und Solothurn in den Bodenseeraum gelangt ist. Und für exotischere Dinge, beispielsweise Muscheln, hatte man sogar Kontakte bis ins Mittelmeergebiet.

Wie haben die Menschen damals gelebt?

Hauptsächlich am Wasser. Die Siedlungen umfassten etwa drei Dutzend Häuser in Reihen von fünf bis sechs Häusern. Die Menschen waren Bauern, betrieben also Ackerbau und Viehzucht. Sie hielten Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen für die Versorgung mit Milch und Fleisch, aber auch als Zugtiere. Daneben war aber nach wie vor die Jagd und Sammelwirtschaft oder eben die Fischerei ein Thema.

Sind die Menschen auch manchmal in eine andere Siedlung gezogen?

Generell wurde eine Siedlung über ein bis maximal zwei Generationen gehalten, also für rund 25 Jahre. Da die Ufersiedlungen auf feuchtem Boden standen, zerfielen die Bauelemente aus Holz mit der Zeit. Ausserdem wurde das Wasser in der direkten Umgebung der Siedlungen durch Müll und Viehmist verschmutzt. Auch die Bodenqualität der Äcker in der Umgebung nahm im Verlauf der Bewirtschaftung ab. Also verliess man die Siedlung und baute in einer anderen Bucht eine nächste auf. Die vermüllten Dörfer mit zerfallenden Häusern widersprechen übrigens dem romantischen Bild, das viele von den Pfahlbauern haben.

Wie sah die Umgebung, wo heute der Thurgau ist, vor 4500 Jahren aus?

Eine konkrete Vorstellung dazu geben zum Beispiel Pflanzenreste aus den Siedlungen oder Pollenuntersuchungen. In Seen können sich Jahr für Jahr abgelagerte Pollen als feine Schichten über Jahrtausende erhalten. Zählt man die Pollen in entnommen Bohrkernen aus, kann man die Landschaft und die Umwelt rekonstruieren. Auch Veränderungen der Kulturlandschaft können nachvollzogen werden. Im Vergleich zu heute war der Thurgau zu der Zeit sicher deutlich stärker bewaldet.

Wann zog es den Menschen vom Ufer ans Land?

Der Zeitraum vor etwa 6000 bis 3000 Jahren wird als Pfahlbauzeit bezeichnet, was Teile der Jungsteinzeit und der Bronzezeit umfasst. In den Jahrtausenden veränderten sich die Kulturlandschaft, aber auch die Lebensräume der Menschen stark. Schon in der Jungsteinzeit lebten die Menschen im Thurgau nicht nur am Wasser. Ab der Bronzezeit, vor rund 4000 Jahren, lässt sich eine richtige Landnahme nachvollziehen. Das heisst, es wurde immer grossflächiger gerodet und entsprechend auch flächendeckender gesiedelt.

Gab es damals schon Unterschiede in der Lebensweise innerhalb der Schweiz?

Die grundsätzliche Lebensweise in der Pfahlbauerzeit war gesamtschweizerisch sehr ähnlich. Beim genaueren Hinschauen bestanden aber regionale Unterschiede. Schon damals hatte man in der West- und Ostschweiz etwas andere kulinarische Vorlieben und das verwendete Geschirr sieht nicht gleich aus.

Weshalb weiss man heute derart viel über die Lebensweise der Menschen von damals?

Da die Siedlungen am Wasser waren, haben sich die Reste im feuchten Boden unter Luftsauerstoffabschluss gut erhalten. Wir haben neben dem Bauholz oder Textilien sogar Gefässscherben, an denen Reste eines über viertausendjährigen Eintopfgerichts kleben.

Diese Erhaltungsbedingungen sind der Grund, weshalb Pfahlbauten um die Alpen seit 2011 als Unesco-Welterbe gelistet sind. Die Einschreibung als Welterbe feiert in diesem Jahr also 10-jähriges Jubiläum. Unter den insgesamt 111 Fundstellen aus fünf Ländern befinden sich auch vier aus dem Thurgau.

Interview: Wer ist der Finder des Einbaums und wie hat er ihn gefunden?

Markus Moosbrucker hat den Einbaum vor zwei Jahren beim Stand-up-Paddeln entdeckt. Bild: Donato Caspari

Wie sind Sie zum Stand-Up-Paddeln gekommen?

Ich bin in Radolfzell am Bodensee geboren. Ich habe den See und die Natur schon immer geliebt. Ich habe zwischenzeitlich in London studiert, aber bin danach wieder hierhergezogen. Dann habe ich mir mit einem Freund ein Boot zugelegt. Wir sind dann immer an dieselbe Stelle am Wollmatinger Ried gefahren, um zu paddeln. Dort hat das fliessende Wasser eine gute Qualität.

Und wie haben Sie den Einbaum entdeckt?

An diesen Stellen hat es manchmal Scherben, Dosen und Flaschen der Menschen, die am Ufer Zeit verbringen. Ich habe dort oft mit dem Stand-up-Paddle Abfall eingesammelt, und dann schaut man etwas genauer ins Wasser. Eines Tages habe ich da die Holzformation im Wasser entdeckt. Es gibt immer mal wieder einen Ast, aber diese Formation war anders. Das rechtwinklige Heck habe ich zuerst entdeckt. Ausserdem haben die Seitenflächen immer mal wieder aus dem Wasser geschaut. Da habe ich mir gedacht, das könnte ein Einbaum sein.

Wie ging es weiter?

Ich habe vorläufig nichts gesagt. Je nach Strömung habe ich den Einbaum gar nicht mehr gesehen, nur bei niedrigem Wasser im Frühling und Herbst. Einmal habe ich sogar ein kleines Stück des Einbaums abgebrochen, um es mir genauer anzusehen. Ich habe meinem Freund von meinem Fund erzählt, doch erst glaubte er mir nicht. Da hat man dann schon auch Zweifel, ob man wirklich richtig gesehen hat. Aber zwei Jahre später bin ich wieder da durchgefahren und habe ihn dazu überredet, Fotos vom Einbaum zu machen.

Das Forscherteam und Markus Mossbrucker betrachten den Einbaum. Bild: Donato Caspari

Dann haben Sie den Einbaum gemeldet?

Ein Freund von mir hat Bezug zum Landesamt in Konstanz, war schon bei Ausgrabungen dabei. Der hat den Forschern nach einigen Monaten die Fotos gezeigt. Sie baten uns, die Stelle auf Google Maps einzuzeichnen. Dann ist das Forscherteam bei der Fundstelle vorbei und hat eine Probe des Einbaums genommen.

Was bedeutet der Fund für Sie?

Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Das ist so ein tolles Erlebnis. Ich habe den Bezug zur Natur und jetzt habe ich dazu beigetragen, dass ein so wichtiges Fundstück gefunden wurde. Ich war auch bei der Bergung immer mal wieder dabei und habe die Fortschritte mitverfolgt.