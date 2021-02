Fürstentum Liechtenstein Kinder für homosexuelle Paare – oder nicht? Fürst Hans-Adam II. sorgt für Aufregung unter Schwulen und Lesben Die Themen «Ehe für alle» und «Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare» spielten im Wahlkampf im Fürstentum Liechtenstein keine grosse Rolle. Nur die grün-alternative Freie Liste will laut Wahlprogramm die «Ehe für alle» ermöglichen und fordert die Revision des Adoptionsrechts. Nun aber sorgen diese Themen in der Öffentlichkeit doch noch für Diskussionen. Günther Meier 15.02.2021, 15.45 Uhr

Fürst Hans-Adam II. steht der Adoption von Kindern bei gleichgeschlechtlichen Paaren skeptisch gegenüber. Bild: Michel Canonica

Grund für diese Diskussionen ist, dass Fürst Hans-Adam II. in einem Interview mit Radio L seine schon früher geäusserte Meinung wiederholte, der Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare skeptisch bis ablehnend gegenüberzustehen.

Auswertung von Interviews

Hintergrund für die Adoptionsfrage an das Staatsoberhaupt bildete die Auswertung von Interviews mit Kandidatinnen und Kandidaten, die während des Wahlkampfes von der Plattform «wahlhilfe.li» gemacht wurden. Die Frage, ob gleichgeschlechtliche Paare die gleichen Rechte erhalten sollten wie heterosexuelle Paare, beantworteten etwas über 40 Prozent der inzwischen gewählten Abgeordneten mit einem Ja oder zumindest mit «eher Ja». Fürst Hans-Adam II. meinte dazu, grundsätzlich hätte er nichts dagegen, solange es nicht um die Adoption von Kindern gehe. Und präzisierte:

«Wenn Homosexuelle Knaben adoptieren, ist das nicht unproblematisch.»

Sollte es zu einem diesbezüglichen Vorstoss im Parlament kommen und allenfalls zu einem Entscheid für die Gleichstellung bei der Adoption, müsse darüber Erbprinz Alois als regierendes Staatsoberhaupt entscheiden. «Ich würde davon ausgehen», meinte der Fürst dazu, «dass er sein Veto einlegen würde, falls es zu einem Mehrheitsbeschluss kommen würde.»

«Wut und Sprachlosigkeit»

Diese Äusserungen kamen beim Verein «Flay Liechtenstein» nicht gut an. Wie das Liechtensteiner Vaterland berichtete, sorgten die schon bisher bekannten Aussagen «für Wut und Sprachlosigkeit». Lukas Oehri, Vorstandsmitglied von Flay, äusserte in einem Interview mit Radio L sein Unverständnis darüber, dass der Fürst die Adoption von Kindern mit Pädophilie gleichsetze. Für Oehri ist die Zeit reif die Gleichstellung von homosexuellen und heterosexuellen Paaren, wenn Liechtenstein nicht bald zu den «letzten Exoten» in Westeuropa zählen wolle.

Die Aufregung um die Meinung von Fürst Hans-Adam II. dürfte für die Freie Liste eine Steilvorlage bieten, dieses im Wahlkampf nirgendwo diskutierte Thema erneut in die politische Debatte einzubringen. Schon vor fünf Jahren beschäftigten sich die Grünen ausführlich mit der Thematik, erhielten aber von der Regierung eine Absage. Am geltenden Adoptionsrecht wollte damals niemand rütteln, nachdem sich seit 2011 gleichgeschlechtliche Paare als «eingetragene Partnerschaft» beim Zivilstandsamt eintragen können. Die eingetragene Partnerschaft ist damit der Ehe im Steuer- und Erbrecht sowie bei den Sozialversicherungen gleichgestellt. Eine Ausnahme gilt aber immer noch beim Adoptionsrecht, wie im Partnerschaftsgesetz eindeutig festgelegt wurde: «Personen, die in einer eingetragenen Partnerschaft leben, sind weder zur Adoption noch zu fortpflanzungsmedizinischen Verfahren zugelassen.»

Paradoxe Situation

Der Verein «Flay Liechtenstein», der sich für die Gleichstellung von LGBTI-Personen (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Intersexuelle) einsetzt, sieht hier einen Handlungsbedarf. Weil für eingetragene Paare die Fremd- und die Stiefkindadoption verboten sei, könne sich eine paradoxe Situation ergeben: Eine LGBTI-Person dürfe zwar allein adoptieren, auch wenn sie in einer faktischen, aber nicht eingetragenen Partnerschaft lebe, verliere dieses Recht aber, sobald die Partnerschaft eingetragen werde.