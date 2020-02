Fünfjähriges Kind als Sexsklavin missbraucht: Liebhaber der Mutter bestreitet treibende Mittäterschaft und will mildere Strafe Einem Mann wird vorgeworfen, gemeinsam mit seiner Liebhaberin deren 5-jährige Tochter sexuell missbraucht zu haben. Vor dem Kantonsgericht St.Gallen bestreitet der Mann die Mittäterschaft und verlangt eine mildere Strafe. Das Urteil steht noch aus. Claudia Schmid 18.02.2020, 12.45 Uhr

Ein Mann soll gemeinsam mit seiner Liebhaberin deren Tochter als Sexsklavin missbraucht haben. Die beiden wurden im März 2018 verurteilt. Während die Frau ihr Urteil akzeptierte, legte der Mann Berufung ein. Am Dienstag steht der Deutsche vor dem St.Galler Kantonsgericht und verlangt eine mildere Strafe. Symbolbild: Imago

Ein deutscher Staatsangehöriger wehrt sich am Kantonsgericht St.Gallen gegen ein Urteil, welches die Vorinstanz im März 2018 gesprochen hatte. Das Kreisgericht St.Gallen verurteilte damals die Mutter des missbrauchten Mädchens zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten und ihren Liebhaber zu fünf Jahren. Die Frau hatte die Vorwürfe gegen sie bestätigt und das Urteil akzeptiert. Der Mann bestritt hingegen einen Grossteil der Anklagepunkte. Er legte Berufung ein.

Mehrere Anträge der Verteidigung

An der Berufungsverhandlung von heute Dienstag stellte der Verteidiger mehrere Vorfragen und Anträge. Unter anderem beantragte er dem Kantonsgericht, sein Mandant sei von der Verhandlung zu dispensieren. Weil er unter Depressionen und Angstzuständen leide, habe er starke Medikamente einnehmen müssen und sei nicht fähig, die Fragen des vorsitzenden Richters zu beantworten.

Zudem sei die Berufungsverhandlung in zwei Teile zu gliedern. Zunächst solle nur über die Schuld oder Unschuld in den Anklagepunkten befunden werden und erst zu einem späteren Zeitpunkt über das Strafmass. Weitere Anträge betrafen die Verletzung des Anklageprinzips durch die Staatsanwaltschaft und die Anwesenheit der akkreditierten Medienvertreter. Sie wollte der Verteidiger aus dem Saal gewiesen haben.

Nach einer kurzen Unterbrechung der Verhandlung gab das Richtergremium seine Entscheide zu den Anträgen bekannt. Die Medienvertreter durften bleiben und der Beschuldigte wurde zur Abklärung seiner Aussagefähigkeit vom Amtsarzt begutachtet. Nach knapp einer Stunde wurde die Berufungsverhandlung fortgesetzt und der Mann befragt.

Schuld der Mutter zugewiesen

Wie bereits an der vorinstanzlichen Verhandlung bestritt der Beschuldigte auch am Kantonsgericht die meisten Vorwürfe. Er und die Beschuldigte hätten eine intensive sexuelle Beziehung ausgelebt, in der Sadomasochismus eine Rolle gespielt habe. Mit dem sexuellen Missbrauch des Mädchens habe er nichts zu tun. Für diesen sei allein die Mutter verantwortlich. Sie habe ihre Tochter in diese Beziehung einbinden wollen. In den Chat-Nachrichten, die sie ausgetauscht hätten, habe er über keine realen Absichten geschrieben, sondern über «abstrahierte Fantasien». Die Frau habe ihm ungefragt Bilder von ihrer Tochter geschickt, die er nicht gewollt habe.

Beziehung war obsessiv

Die Mutter des Kindes hatte vor zwei Jahren am Kreisgericht sämtliche Vorwürfe bejaht, welche die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift gegen sie und ihren Liebhaber aufgelistet hatte. Die Beziehung zum Beschuldigten bezeichnete sie als obsessiv. Sie habe sich völlig auf ihn fixiert und gewollt, dass sie sich durch ihn aufgehoben und beschützt fühle. Als Mutter sei sie sehr unsicher gewesen und habe gedacht, er könne auch ihre Tochter beschützen und es sei gut, wenn ihr Kind auf sexuelle Handlungen mit ihm vorbereitet werde. Sie gab auch zu, vom Missbrauch Bilder gemacht und dem Beschuldigten geschickt zu haben. Das meiste sei auf Anweisung des Beschuldigten geschehen, einiges auf ihre Initiative hin, da sie ihn weiter an sich habe binden wollen.

Sie könne heute nicht mehr verstehen, weshalb sie ihre Tochter sexuell missbraucht habe, erklärte die Schweizerin damals in der Befragung des vorsitzenden Richters. Sie habe in einer verzerrten Realität gelebt, sei ihrem Liebhaber völlig hörig gewesen und habe wirklich geglaubt, dass ihr Handeln für das Kind gut sei.

Urteil steht noch aus

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Rechtsvertreterin des Opfers plädierten für eine Abweisung der Berufung. Das Urteil des Kantonsgerichts St.Gallen steht noch aus.