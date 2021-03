Frühlingsgefühle Freude an den längeren Tagen: 10 Ideen für mehr Frühlingsgenuss in der Ostschweiz Am 1. März war der meteorologische Frühlingsbeginn, am 20. März um 10.37 Uhr, ist Frühlings-Tagundnachtgleiche – und damit kalendarischer Frühlingsbeginn. Auch wenn jetzt der Winter nochmals ein kurzes Comeback gibt, bleibt der Frühling eine besondere Jahreszeit: Wir haben Vorschläge zusammengestellt, damit die erwachende Natur in vollen Zügen genossen werden kann. Christa Kamm-Sager 13.03.2021, 05.00 Uhr

Nie freut man sich über Blumen und erstes Grün an den Bäumen mehr, als im Frühling. Dort das erste Schneeglöckchen, hier ein Veilchen und ein Buschwindröschen oder gar eine hübsche Leberblume gibt es zu entdecken.

Die Leberblume ist ein besonders hübscher Frühblüher. Bild: Christa Kamm-Sager

Im frühen Frühling erlebt man bei einem Waldspaziergang das zarte Erwachen der Natur besonders intensiv. Es ist eine Wohltat, zu erleben, dass nach jedem grauen, kalten Winter die Natur wieder voller Leben zurückkehrt.

Auch in den Gärtnereien sind jetzt Frühlingsblumen in Hülle und Fülle zu haben: Osterglocken, Primeli, Krokusse und andere Frühblüher stehen zur Auswahl.

Primeln und Narzissen in einen Korb gepflanzt. Bild: fotolia

Die Farbtupfer tun der Seele gut. Darum lohnt es sich, jetzt herzhaft zuzugreifen und Töpfe und Kistchen mit den farbigen Naturwundern zu bepflanzen und Hauseingänge und Fenstersimse zu schmücken. Und das Gute daran: Die Zwiebeln der Frühblüher danach vom Kistchen in die Erde einpflanzen, dann machen sie auch nächstes Jahr wieder Freude und die Farbenpracht im Garten wächst von Jahr zu Jahr.

Eine Wanderung am Walenseeufer ist im frühen Frühling einer der schönsten Ausflüge, den die Ostschweiz zu bieten hat. Nicht umsonst nennt man das Walenseeufer auch das Tessin der Ostschweiz. Hier gedeihen Palmen, wachsen Kiwis, Kakis und Feigen, die man in getrockneter Form in vielen gepflegten Hofläden am Wegrand kaufen kann. Von Walenstadt bis Weesen gibt es einen etwa 20 Kilometer langen Wanderweg, der gut in zwei Etappen unterteilt werden kann.

Quinten liegt etwa in der Mitte der Walensee-Uferwanderung, übernachten möglich. Bild: Ralph Ribi

Auf halber Wegstrecke liegt Quinten, das nur per Schiff erreichbar ist. Die Wanderung von Quinten nach Weesen (oder umgekehrt) ist ein besonders abwechslungsreicher Streckenabschnitt, der alles zu bieten hat: Hübsche Ortschaften, Aufstieg und Abstieg, ebene Streckenabschnitte und schöne, sonnige Picknickplätze mit Aussicht. Viele Streckenabschnitte führen durch den Wald und der Ausblick auf den Walensee ist nur dann frei, wenn die Bäume noch laubfrei sind. Darum: Der frühe Frühling ist die beste Jahreszeit für diese Wanderung am warmen Südhang.

Die Brennnessel ist zu Unrecht ein ungeliebtes Kraut. Sie hat im Gegenteil viele Vorzüge zu bieten und dürfte eigentlich in keinem Garten fehlen. Sie dient vielen Raupen als Nahrungspflanze – wer Schmetterlinge mag, sollte also zumindest in einer Gartenecke Brennnesseln stehen lassen.

Die Brennnessel hat zu Unrecht einen schlechten Ruf als Unkraut. Bild: fotolia

Zudem kann die Brennnessel auch in der Küche genutzt werden als Salat, Spinatersatz oder für die Zubereitung eines Pesto, und sie ist eine nützliche Heilpflanze. Schon früh im Frühling stossen die jungen Brennesselblätter aus dem Boden, sie haben nur wenige Brennhaare. Aus ihnen kann ein Tee gekocht werden, der blutreinigend und entzündungsvorbeugend wirkt und viele weitere gute Eigenschaften besitzt, die ideal in eine Frühlingskur passen:

Brennnesseltee 3 bis 4 Teelöffel frische Brennnesselblätter oder 1 Teelöffel getrocknete Blätter mit 2 dl heissem Wasser übergiessen

10 bis 15 Minuten ziehen lassen, dann abseihen

3 Tassen pro Tag während 3 bis 4 Wochen für eine Brennesseltee-Kur

Es bleibt nur eine kurze Zeitspanne, in der wir uns an die pralle Sonne setzen können. Bereits im April hat die Sonne oft so viel Kraft, dass man in den Schatten ausweichen muss. Darum ist der März der ideale Monat, die Kaffeepause an die Sonne zu verlegen und so nach dem langen Winter wieder Licht und damit Vitamin D zu tanken. Also, wenn immer möglich: Raus in der Pause.

Eine Pause an der Sonne tut gut. Bild: Christa Kamm-Sager

Im Frühling steht die Sonne noch tief und ihre Strahlen legen gnadenlos den Winterschmutz an den Fensterscheiben frei. Die Sonne verleiht aber gerade jetzt viel Energie und putzen fällt leichter als im Winter. Jetzt heisst es: Diesen Energieschub nutzen und die Fenster putzen für einen klaren Blick in den Frühling hinaus.

Fenster putzen, eine typische Frühlingsarbeit. Bild: fotolia

Blumen sind wunderschön auf der Wiese und im Blumenkistchen, aber ganz besonders viel Freude bereiten sie in einer schönen Vase auf dem Tisch. Gerade Tulpen sind die Frühlingsboten schlechthin und machen sich besonders gut als Strauss.

Tulpen müssen nicht zwingend aus den Niederlanden kommen. Es gibt sie auch aus Ostschweizer Produktion. Bild: Raphael Rohner

Bevorzugen sollte man Tulpen aus heimischer Produktion, die einige Ostschweizer Gärtnereien anbieten. Dann ist die Freude, die man sich selber oder seinen Liebsten bereitet, noch etwas grösser.

Im Flachland riecht es nach Frühling, doch nicht weit weg in den Bergen liegt noch viel Schnee und die Bedingungen sind im März und April oft ideal, für einen letzten Skitag. Fast leere Pisten, weicher Schnee und warme Temperaturen – was will man mehr, um den Abschied vom Wintersport zu feiern?

Unten Frühling – oben Winter: In der Ostschweiz liegen jetzt zwei Jahreszeiten nahe beieinander. Bild: pd

Wer das Velo über den Winter nicht in Betrieb hatte, kann sich jetzt auf die erste Velotour freuen. Aber auch für jene, die das Velo das ganze Jahr über benutzen, werden die Temperaturen wieder angenehmer, die Handschuhe können daheim bleiben und die Sonne und die längeren Tage machen gute Laune.

Velofahren und Sonne tanken: Im Frühling wieder möglich. Bild: Urs Bucher

Tipp: Jetzt noch eine Tour auf dem Bodenseeradweg unternehmen, von Mai bis Oktober macht das nur bedingt Spass wegen der Heerscharen von Bodenseerundfahrern.

In den Zoo kann man nicht nur mit Kindern im Schlepptau. Auch Erwachsenen tut der Anblick von Tieren gut und im Frühling ist es zudem besonders herzig, den pelzigen oder gefiederten Nachwuchs zu bestaunen. Unsere Freunde aus der Tierwelt kümmern sich nicht um die Probleme dieser Welt, sondern leben sorglos im Moment. In dieser Zeit täte uns allen etwas von dieser Unbekümmertheit gut. Wir können von den Tieren lernen und einfach mal abschalten – und nebenbei den arg gebeutelten Zoos mit einem Besuch etwas Gutes tun.