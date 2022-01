Rauch: Easyjet-Flugzeug musste in Friedrichshafen zwischenlanden

Friedrichshafen Grosseinsatz wegen Rauch im Cockpit: Fast 300 Rettungskräfte im Einsatz Ein Easyjet-Flugzeug musste auf dem Weg von London nach Innsbruck auf dem Flughafen Friedrichshafen zwischenlanden. Grund dafür: Rauch im Cockpit. Fast 300 Rettungskräfte waren im Einsatz. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden. 23.01.2022, 10.14 Uhr

Ein Flugzeug der Airline Easyjet. Bild: Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Glück im Unglück: Auf einem Flug von London nach Innsbruck bemerkte der Pilot Rauch im Cockpit. Weil er wegen des schlechten Wetters nicht in Innsbruck landen konnte, flog die Easyjet-Maschine Friedrichshafen an. Der Pilot konnte die Maschine mit den 146 Passagieren und sechs Crewmitgliedern sicher landen. Bei der Landung am Samstagabend wurde niemand verletzt. Es entstand auch kein Sachschaden. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg schreibt, wird derzeit untersucht, wie es zur Rauchentwicklung im Flugzeug kam.