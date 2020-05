Freundlich überrumpelt von links, skeptisch beäugt von rechts: Die St.Galler Grünliberalen pokern um eine eigene Fraktion im Kantonsparlament Die St.Galler GLP will die Spielregeln im Kantonsparlament ändern, damit sie doch noch eine eigene Fraktion bilden kann. Nun sind die Grünen mit demselben Anliegen vorgeprescht. Das schwierige Verhältnis der beiden Umweltparteien wird dadurch nicht besser.

Adrian Vögele 18.05.2020, 05.00 Uhr

Das Parlament wird darüber entscheiden, ob die Grünliberalen nun doch noch eine eigene Fraktion bilden dürfen: Abstimmungsanlage im provisorischen Kantonsratssaal auf dem Olmagelände.

Bild: Raphael Rohner

Wer geht mit wem? Diese Frage hat das St.Galler Kantonsparlament für die neue Amtszeit ab Juni weitgehend geklärt. Einzig die GLP, deren Suche nach einer Fraktionspartnerin gescheitert ist, gibt weiterhin zu reden. Neu angefacht wurde die Debatte von den Grünen. Sie haben für die Session, die heute Montag beginnt, eine dringliche Motion angekündigt. Ihr Ziel: Bereits fünf Sitze sollen für eine Fraktion ausreichen und nicht erst sieben. Damit könnte die GLP mit ihren sechs Sitzen doch noch eine eigene Fraktion bilden und in den Kommissionen mitwirken.

Dieser Einwurf überrascht auf den ersten Blick. Denn auch wenn die Grünliberalen und die Grünen dem Namen nach verwandt sind: Eine Liebe ist es nicht. Die GLP hatte sich auf ihrer Partnersuche zuerst an die EVP gewandt, dann an die CVP. Die Grünen, als nächste angefragt, lehnten prompt ebenfalls ab. Sie hätten keine Lust, die Lückenbüsser zu spielen, teilten sie unverblümt mit. Anläufe der Grünen in umgekehrter Richtung seien stets gescheitert: Die GLP habe in früheren Jahren Nein gesagt zu einer Fraktionsgemeinschaft.

Grüne wittern Chance für ein altes Anliegen

Meinrad Gschwend, künftiger Fraktionschef der Grünen. Urs Bucher

Eigentlich könnten sich die Grünen zurücklehnen. Sie selber haben eine Änderung der Regeln gar nicht nötig, ihre neun Sitze reichen locker für eine eigene Fraktion. Warum also dieser Vorstoss? Meldet sich das schlechte Gewissen, weil die GLP immer noch allein dasteht? «Überhaupt nicht», sagt der künftige Fraktionschef der Grünen, Meinrad Gschwend. Es gehe ums Prinzip und um den Respekt gegenüber den Wählerinnen und Wählern.

Fünf Prozent hätten die GLP gewählt. Nun müsse die Partei auch an der Gesetzesarbeit in den Kommissionen teilnehmen können – nur schon aus Gründen der Effizienz. Wenn die GLP im Ratsplenum eine Vielzahl von Anträge und Voten einbringe, werde das den Betrieb stark beeinträchtigen.

Sieben Sitze im Minimum: So streng sind nur St.Gallen und Genf

In der Tat ist das Anliegen der Grünen nicht neu. Seit das Parlament im Jahr 2008 von 180 auf 120 Sitze verkleinert wurde, haben sie mehrmals gefordert, dass die Mindestgrösse der Fraktionen ebenfalls reduziert wird – von sieben auf fünf Sitze. Der nationale Vergleich gibt ihnen recht: Nebst Genf ist St.Gallen der einzige Kanton mit einer derart hohen Hürde. In den meisten Parlamenten gelten fünf Sitze als Minimum. Gar im Nationalrat mit seinen 200 Mitgliedern dürfen bereits fünf Parlamentarier eine Fraktion bilden.

Der Start der neuen Legislatur in St.Gallen sei der richtige Zeitpunkt, um die Regelung zu korrigieren, findet Gschwend. Und es sei besser, wenn dies die Grünen und nicht die Grünliberalen verlangten – «gerade weil wir nicht auf die Änderung angewiesen sind».

Grünliberale wurden überrumpelt

Nadine Niederhauser, Präsidentin der Grünliberalen Kanton St.Gallen. Ralph Ribi

Allerdings: Die Begeisterung der Grünliberalen über dieses Manöver hält sich in Grenzen. «Die Ankündigung dieses Vorstosses hat uns überrascht, wir haben es via Medien erfahren», sagt Präsidentin Nadine Niederhauser. Es hätten im Vorfeld keine Absprachen stattgefunden. Mehr noch: Die Grünliberalen planen für die Junisession einen eigenen Vorstoss mit derselben Forderung.

«Das Vorgehen wollten wir zuerst mit den anderen Parteien absprechen und koordinieren.» Die Erfolgschancen stünden nicht schlecht, so Niederhauser – wenn das Parlament den Vorstoss als rein demokratiepolitisches Anliegen behandle und auf «parteipolitische Spielchen» verzichte.

SP stimmt zu, Mitte-Rechts ist skeptisch

Bettina Surber, Co-Fraktionschefin SP. Bild: Regina Kühne

Ob sie das Ziel nun getrennt oder gemeinsam verfolgen: Grüne und GLP werden im Rat noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Die SP wird den Antrag unterstützen, wie Co-Fraktionschefin Bettina Surber sagt. Wenn die GLP keinen Zugang zu den Kommissionen habe, könne sie einerseits die Debatten nicht mitprägen, andererseits fehlten ihr die entscheidenden Informationen.

Andreas Widmer, CVP-Fraktionschef. Bild: Regina Kühne

Skepsis herrscht hingegen bei den anderen Parteien. Es sei «problematisch, während des Spiels die Spielregeln zu ändern», sagt CVP-Fraktionschef Andreas Widmer. «Im letzten Sommer hat der Rat das Geschäftsreglement überarbeitet – das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen.» Jetzt habe das Ganze wegen der Lage der GLP eine parteipolitische Dimension. Und: Die grösseren Fraktionen müssten damit rechnen, Einfluss in den Kommissionen zu verlieren, falls die Grünliberalen dazustossen.

Auch FDP-Fraktionschef Beat Tinner weist auf die Debatte im vergangenen Jahr hin. Die kleinen Parteien hätten nichts unternommen wegen der Fraktions-Mindestgrösse. «Das hat mich erstaunt.» Wenn schon, dann sei diese Regelung in aller Ruhe zu diskutieren und nicht wegen «irgendwelcher Aktualitäten» anzupassen.

Michael Götte, SVP-Fraktionschef.

Bild: Benjamin Manser

«Sehr kritisch» sieht die SVP das Ansinnen der Umweltparteien, wie Fraktionschef Michael Götte sagt. Man habe das Thema ja schon mehrmals diskutiert. Falls sich die Gegner durchsetzen: Streben die Grünliberalen dann einen «Beobachterstatus» in den Kommissionen des Kantonsrats an, um wenigstens jederzeit informiert zu sein? Momentan sei das kein Thema, sagt Präsidentin Nadine Niederhauser:

«Die GLP verfolgt vorläufig nur ein Ziel: den Fraktionsstatus zu erlangen. Mit den Alternativen beschäftigen wir uns vorläufig nicht.»