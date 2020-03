Fremdstimmen in der St.Galler Kantonsratswahl: Rheintaler punkten ausserhalb der Partei In der St.Galler Kantonsratswahl haben Grüne und Grünliberale viele parteifremde Stimmen geholt. Auch das Rheintal fällt auf. Adrian Vögele 14.03.2020, 05.00 Uhr

Blick ins St. Galler Kantonsparlament: Bei den Wahlen am 8. März haben manche Kandidaten besonders stark über die eigene Parteibasis hinaus mobilisiert. Regina Kühne

Altstätten wird allmählich zur kantonalen Hochburg der Panaschierkönige: Bei den eidgenössischen Wahlen im vergangenen Herbst erzielte der Bauernpräsident und ehemalige Stadtrat Markus Ritter (CVP) einmal mehr den höchsten Anteil an Stimmen von Listen anderer Parteien: 34,7 Prozent. Als am vergangenen Sonntag nun das Kantonsparlament neu gewählt wurde, hatte der parteilose, GLP-nahe Altstätter Stadtpräsident Ruedi Mattle die kantonsweit grösste Unterstützung ausserhalb der eigenen Partei: 47 Prozent, also fast die Hälfte seiner Stimmen, holte er in anderen Lagern. Mit 19 Prozent fielen dabei die CVP-Wähler am stärksten ins Gewicht, gefolgt von SVP (10 Prozent) und FDP (8 Prozent).