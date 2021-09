Sprachaustausch über den Röstigraben: Was tut die Ostschweiz?

Fremdsprachen Mit dem Sprachaustausch über den Röstigraben hinweg harzt es: Was die Ostschweizer Kantone unternehmen Alle Schweizer Schülerinnen und Schüler sollten mindestens einmal in ihrer Karriere einen Sprachaufenthalt machen: So wollen es Bund und Kantone. Stark sind die Zahlen in Appenzell Ausserrhoden. Adrian Vögele 11.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Ausserrhoden und St.Gallen ist der Anteil der Schüler, die einen Sprachaustausch machen, vergleichsweise hoch. Bild: Gaetan Bally/ Keystone

Die Schweiz ist viersprachig, doch die meisten Schweizerinnen und Schweizer sind es nicht. Schon mit den Kenntnissen in einer zweiten Landessprache hapert es bei vielen. Seit einigen Jahren nun bemühen sich Bund und Kantone, das zu ändern und damit den Zusammenhalt der Sprachregionen zu stärken. Das Ziel: Alle Schülerinnen und Schüler sollen mindestens einmal in ihrer Bildungskarriere einen Sprachaustausch absolvieren. Austauschprogramme werden finanziell gefördert. Eine nationale Agentur namens Movetia kümmert sich um die Vermittlung von Angeboten – allerdings nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland.

Ausserrhoden auf dem dritten Platz

Das Ziel liegt aber noch in weiter Ferne, wie eine Studie der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung zeigt. Im Schuljahr 2018/19 – also noch vor der Coronapandemie – nahmen nur 3,2 Prozent aller Schülerinnen und Schüler an einem Austausch teil. Über 10 Prozent müssten es sein. Und: Je weiter weg die Sprachgrenze im Inland, desto kleiner die Wahrscheinlichkeit, dass Schülerinnen und Schüler an einem Austausch teilnehmen.

Gehört die Ostschweiz also zu den Schlusslichtern in der Austauschstatistik? Nein – das Bild ist gemischt. Appenzell Ausserrhoden zählt gemäss Movetia sogar zu den Vorreitern, der Kanton liegt mit 6,6 Prozent auf dem dritten Platz. Nur im Wallis und in Uri nehmen anteilsmässig noch mehr Schüler an Austauschprogrammen teil.

Pilotprojekt: Primarklassen fahren in den Jura

Warum steht Ausserrhoden an der Spitze? Der Kanton hat schon vor einigen Jahren ein gemeinsames Pilotprojekt mit dem Kanton Jura gestartet – mit der Absicht, dass alle Schülerinnen und Schüler mindestens einmal in ihrer Volksschullaufbahn einen Sprachaustausch absolvieren. 5. und 6. Primarklassen verbringen jeweils eine Woche bei ihren Partnerklassen im Jura und umgekehrt.

Anna-Tina Steiner, Fachperson Volksschulthemen, Amt für Volksschule und Sport, Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Eine Pflicht zur Teilnahme gibt es nicht. Dass es dennoch funktioniert, liege massgeblich daran, dass sich Lehrpersonen mit Leidenschaft für das Projekt einsetzen würden, sagt Anna-Tina Steiner vom Ausserrhoder Amt für Volksschule und Sport. Der Kanton wirke dabei unterstützend. Bei einer deutlichen Mehrheit der Lernenden, die am Austausch teilnähmen, nehme die Motivation für den Sprachunterricht zu. Das Pilotprojekt läuft bis Ende Schuljahr 2022/23, dann wird entschieden, ob das Programm definitiv eingeführt wird.

Das Ausserrhoder Projekt für die Primarschulen ist schweizweit praktisch einzigartig: In den meisten anderen Kantonen finden sehr wenige oder gar keine Austauschaktivitäten auf Primarstufe statt.

Traumquote an St.Galler Mittelschulen

In St.Gallen nehmen ebenfalls überdurchschnittlich viele Schüler an einem Sprachaustausch teil: 3,7 Prozent waren es vor zwei Jahren, damit befindet sich der Kanton schweizweit auf dem sechsten Platz. Ein zentrales kantonales Programm gibt es nicht, die Austauschaktivitäten sind primär Sache der Schulen.

An der Kanti am Burggraben sind zwei Wochen Sprachaufenthalt im französischen Sprachgebiet für alle Schüler obligatorisch. Bild: Michel Canonica

Sehr hoch ist der Wert an den St.Galler Mittelschulen: Fast ein Drittel der Schülerinnen und Schüler nahm 2018/19 an einem Austausch teil. Allerdings bei weitem nicht nur im Inland: So sind Sprachaufenthalte für die zweisprachige Maturität Deutsch/Englisch vorgeschrieben, ebenso an der Wirtschaftsmittelschule. An der Kanti am Burggraben in St.Gallen und der Kanti Wattwil ist ein Sprachaufenthalt für sämtliche Schülerinnen und Schüler obligatorisch. Hinzu kommen fakultative Angebote. «Die Sprachaufenthalte im Rahmen der Ausbildung haben sich an St.Galler Mittelschulen über die Jahre sehr gut etabliert», sagt Andrea Schmid, Stabsmitarbeiterin im St.Galler Bildungsdepartement.

Für viele ist Englisch wichtiger als Französisch

Dass viel mehr Kantischüler einen Sprachaufenthalt in Englisch als in Französisch absolvieren, liegt nicht zuletzt daran, dass in vielen Hochschulstudiengängen gute Englischkenntnisse verlangt werden. «Im Übrigen ist eine Herausforderung des Austausches innerhalb der Schweiz, dass mehr Deutschschweizer Schülerinnen und Schüler einen Austausch in der Romandie machen möchten, als umgekehrt», sagt Schmid. «Das System des gegenseitigen Austausches stösst so an seine Grenzen.»

Letzteres sagt auch Michael Burtscher, der Austauschverantwortliche für die St.Galler Volksschule:

«Es gibt bedeutend weniger frankofone Kantone (und Schulklassen) als deutschsprachige. Angebot und Nachfrage sind hier nicht im Gleichgewicht.»

Zum Ziel von Bund und Kantonen, dass sämtliche Schüler einmal in ihrer Karriere einen Sprachaustausch machen sollten, äussert er sich vorsichtig. Es gehe zunächst darum, dass «möglichst viele» St.Galler Schüler dies tun. Dafür müsse man jetzt vor allem Überzeugungsarbeit bei Lehrkräften, Schulleitungen und Behörden leisten.

Thurgau und Innerrhoden auf den letzten Plätzen

Sehr wenig Austausch betreiben die Kantone Thurgau und Appenzell Innerrhoden – sie stehen am Ende der nationalen Skala. Im Jahr 2018/19 nahmen 0,2 Prozent der Thurgauer Schüler an einem Austausch teil, in Innerrhoden gar keine. Das Thurgauer Amt für Volksschule hat angekündigt, die Schulen verstärkt für Austauschvorhaben zu sensibilisieren und zu motivieren. Der finanzielle Beitrag des Kantons für Klassen, die einen Austausch durchführen, wurde 2019 erhöht.