Kinos in der Ostschweiz im Aufwind

Freizeit Zuerst Flaute, danach Rekordjuli: Ostschweizer Kinos erholen sich von der Pandemie Die Coronakrise hat auch in den Ostschweizer Kinos ihre Spuren hinterlassen. Die Gäste blieben den Sälen anfangs noch fern. Doch das schlechte Wetter und spannende Filmneuheiten hauchen den Kinosälen jetzt wieder Leben ein. Robin Bernhardsgrütter und Gabriela Schmid 05.08.2021, 18.21 Uhr

Im Liberty Cinema Weinfelden fehlten zunächst die Gäste. Bild: Donato Caspari

Als der Bundesrat vor mehr als einem Jahr den Lockdown aufgrund des Coronavirus beschlossen hatte, war auch für die Kinosäle abermals Schliessen angesagt. Seit dem 22. April 2021 dürfen die Kinos wieder unter Einhaltung der Schutzkonzepte Gäste empfangen.

Constans Schmoelder, Geschäftsführer von Liberty Cinema Weinfelden. Bild: Nana Do Carmo

Im Kanton Zürich beispielsweise ging die Zahl der Besucher klar zurück. Im Kanton Thurgau sind bis im Juni ebenfalls noch längst nicht so viele Gäste wieder in die Kinos zurückgekehrt wie vor der Pandemie. Das Ansteckungsrisiko in geschlossenen Räumen hat sich bei vielen eingeprägt. Auch die Schutzmassnahmen schrecken einige Kinobesucher ab. Und das trotz funktionierendem Schutzkonzept.

«Die ersten beiden Monate nach der Wiedereröffnung im April 2021 waren noch hart. Wir hatten einen Rückgang der Besucher um etwa 40 Prozent im Vergleich zu vor der Pandemie», sagt Constans Schmoelder, Geschäftsführer des Liberty Cinema Weinfelden. Auch die Filmversorgung sei wegen der coronabedingten Verschiebung von Premieren sehr schlecht gewesen.

Das Cinema Luna in Frauenfeld erlebte diesen Rückgang ebenfalls. Doch Noemi Signer, Geschäftsführerin des Cinema Luna, betont: «Dank der Unterstützung des Kantons Thurgau, unserer Gönner und Mitarbeitenden können wir diese Lücke aber grösstenteils auffangen.»

Besucher kehren mit den Kinohighlights zurück

Doch im Juli kam dann die erfreuliche Wende. Mit «Fast & Furious 9» oder «Black Widow» waren wieder Blockbuster auf den Leinwänden der Thurgauer Kinos zu sehen. Und auch die Regentage im Juli haben den Kinos geholfen. Die Kinobesucher kehrten wieder zurück. Constans Schmoelder sagt:

«Dieser Juli war überraschenderweise der beste seit über zehn Jahren und wir durften wieder sehr viele Besucher empfangen.»

Mit dem Sommer ist auch die Open-Air-Kinosaison eröffnet worden. In Kreuzlingen betreibt Coop schon seit Jahren eine Open-Air-Veranstaltung am Bodensee. Bis am 31. Juli konnte man hier Kino unter freiem Himmel erleben. Hier war weniger Corona, sondern mehr der Retter der Indoor-Kinos die grosse Sorge: die Regentage.

«Insgesamt war es eine eher durchzogene und regnerische Saison, die aber trotzdem auch immer wieder schöne Kinoabende unter freiem Himmel hervorgebracht hat», sagt Nora Fuchs vom Open-Air-Kino Kreuzlingen. Hier wurden die Tribünen zu maximal zwei Drittel gefüllt.

Fehlende Filmgrössen im Open-Air-Kino

Auch hier waren fehlende Filmneuheiten ein Problem. Fuchs sagt: «Teilweise fehlten wegen Corona Filmneuheiten im Programm, da Premieren im letzten Jahr aufgrund der Pandemie verschoben worden sind.»

Für die Zukunft hoffen die Kinos auf Planungssicherheit und dass es keine neuen Verschärfungen mehr gibt. «Bei uns ist auch der Einsatz eines Zertifikates im Moment kein Thema, jeder ist willkommen», sagt Constans Schmoelder über sein Kino in Weinfelden. Bis heute gibt es keine Coronafälle, welche auf die Kinos zurückzuführen sind. Schmoelder betont:

«Unser Schutzkonzept funktioniert. Wir hoffen, für den Rest des Sommers und dann auch im Winter und Herbst viele Gäste begrüssen zu dürfen.»

Die neuen Filme und das Wetter sollen nun die Kinosäle auch im August und im Herbst füllen. Und Noemi Signer vom Cinema Luna erhofft sich, dass das Kino ein Ort der Begegnung bleibt. «Ist es nicht viel schöner, die Emotionen mit anderen zu teilen?»

Auch im Kanton St.Gallen stürmten Besucher die Kinosäle

Ähnliche Bilanzen ziehen Kinobetreiber im Kanton St.Gallen. Nach dem Shutdown im vergangenen Winter kehrten die Besucher nur zögerlich zurück ins Kiwi-Treff Werdenberg. Die Erwartungen für den Sommer seien jedoch allesamt übertroffen worden, sagt Geschäftsführer Rohy Batliwala:

«Es stimmt alles – Wetter, Filmprogramm, viele haben Ferien. Die vergangenen vier Wochen liefen fantastisch!»

Das breite Angebot an Filmen habe selbst die Kinobranche überrascht. Bedauerlich sei einzig, dass nach wie vor Kapazitätsbeschränkungen in den Kinosälen gelten: «Mehrfach mussten wir Besucher wieder nach Hause schicken.»

Als alternatives Programmkino setzt das Kinok den Fokus auf europäische und avantgardistische Produktionen. Bild: Hanspeter Schiess

Der Betrieb im Kinok St.Gallen nahm bereits mit der Wiedereröffnung im Frühling wieder Fahrt auf, wie Stv. Leiter Andreas Stock erzählt. «Wir haben ein treues Stammpublikum, das sich darüber freute, uns wieder besuchen zu dürfen», so Stock. Auch jetzt, bei dem regnerischen Wetter, sei man dankbar für Unterhaltung:

«Die Leute sind froh, dass es die Möglichkeit gibt, ins Kino zu gehen. Trotz Ferienzeit läuft bei uns ein Vollprogramm.»

Den kommenden Herbst- und Wintermonaten trete man mit Zuversicht entgegen. «Vorbereitungen zu treffen ist derzeit schwierig. Doch als Kino haben wir in dieser Coronazeit schon einiges mitgemacht», sagt Stock. Falls der Bund weitere Schutzmassnahmen bestimmen sollte, könne man auf den gemachten Erfahrungen aufbauen.