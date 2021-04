Freizeit Trotz vieler schöner Plätze: Weshalb Thurbo die Region Frauenfeld-Weinfelden auf einer Ausflugskarte vernachlässigt hat Thurbo hat kürzlich eine Karte mit den schönsten Ausflugszielen veröffentlicht. Die Region um Frauenfeld und Weinfelden wird kaum beachtet auf der Karte. Dabei gibt es auch dort wunderschöne Orte, die sich für einen Ausflug eignen. Alain Rutishauser 09.04.2021, 05.00 Uhr

Das Märwiler Riet ausserhalb von Weinfelden, eines von vielen Ausflugszielen im Thurgau. Bild: Reto Martin

Weinfelden hat keine Sehenswürdigkeiten oder attraktiven Ausflugsziele, Frauenfeld kaum welche. Dieser Eindruck entsteht zumindest, wenn man die aktuelle Ausgabe des Magazins «Ausblick» von der Regionalbahn Thurbo durchblättert. Denn auf der doppelseitigen Karte in der Heftmitte, auf der zahlreiche Freizeitangebote im Thurbo-Einzugsgebiet aufgeführt sind, wird die Region um Weinfelden und Frauenfeld aussen vor gelassen. Nur gerade die Kartause Ittingen in der Nähe von Frauenfeld hat es auf die Ausflugskarte geschafft (siehe unten). Weshalb?

Die Karte mit Ausflugszielen im Einzugsgebiet der Regionalbahnen Thurbo. Screenshot: Thurbo

Dass Frauenfeld und Weinfelden kaum zum Zug kommen, hat seinen Grund, wie Werner Fritschi, Bereichsleiter Markt der Thurbo AG auf Anfrage erklärt: «Die Broschüre basiert auf strategischen Partnerschaften mit den entsprechenden Leistungsträgern, wie zum Beispiel der Kartause Ittingen.» Für die Partnerschaften, bei denen gegenseitige Leistungen vereinbart wurden, seien tendenziell die grösseren Erlebnisziele ausgewählt worden. «Die Leistungen beinhalten vor allem eine finanzielle Mitbeteiligung an den Marketingaufwendungen», sagt Fritschi.

Auf der Website der Thurbo AG gebe es derweil gleich mehrere Freizeit-Tipps aus der Region Frauenfeld und Weinfelden, in letzter Zeit wurde beispielsweise der Weinweg durch die Rebberge in Weinfelden auf Facebook gepostet.

Zahlreiche Ausflugsziele in Frauenfeld und Umgebung

Der Stählibuckturm auf dem Frauenfelder Hausberg Stählibuck: 27 Meter hoch, 148 Stufen. Bild: Kathrin Fahrni

Trotzdem bleibt beim Betrachten der Ausflugskarte der Thurbo AG der Eindruck, die Regionen Frauenfeld und Weinfelden hätten nichts zu bieten in Sachen Ausflugsziele. Dass dem definitiv nicht so ist, weiss Caroline Schwar, Geschäftsleiterin von Regio Frauenfeld Tourismus. Sie kennt gleich mehrere Ausflugsziele: «Immer einen Ausflug wert ist unser Stählibuckturm.» Der über 27 Meter hohe Turm bietet eine tolle Panoramaaussicht. Bis die Aussicht genossen werden kann, muss aber noch etwas Sport betrieben, genauer 148 Stufen bezwungen werden. Der Stählibuckturm ist schon über 110 Jahre alt und diente im Zweiten Weltkrieg als Fliegerbeobachtungsposten.

«Das wunderbare Seebachtal bringt die Natur näher und wenn es wieder wärmer wird, kann man dort herrlich baden», verrät Schwar. Das Seebachtal in Hüttwilen besteht aus drei einzelnen Seen: dem Hüttwilersee, dem Nussbaumersee und dem Hasensee. «Die drei Seen sind ein Naturjuwel von nationaler Bedeutung, an deren renaturierten Ufern mehrere Bade- und Grillplätze zur Rast einladen», erklärt Nathalie Meo, Leiterin Kommunikation bei Thurgau-Bodensee-Tourismus. Das Seebachtal hat übrigens eine bewegte Vergangenheit hinter sich, wie Thurgau-Bodensee-Tourismus auf ihrer Website schreibt: «Durch die Trockenlegung der Uferbereiche der Seen während der Anbauschlacht im Zweiten Weltkrieg, ging der artenreiche Lebensraum der Flachwasserzonen verloren. Die Gründung der Stiftung Seebachtal zum Schutz der drei Seen setzte dem ein Ende. Nach vielen Renaturierungen leben wieder zahlreiche Tier- und Pflanzenarten im Tal.»

Das Seebachtal mit dem Nussbaumersee im Vordergrund. Bild: PD

Frauenfeld hat drei Museen, die einen Ausflug wert sind. «Unsere Museen in der Stadt Frauenfeld bieten tolle Ausstellungen für Gross und Klein. Noch dazu ist der Eintritt in alle drei Museen kostenlos», sagt Schwar. Das ist einerseits das Naturmuseum Thurgau, das Museum für Archäologie und das Historische Museum Thurgau im Schloss Frauenfeld und an zwei weiteren Standorten. Im Historischen Museum im Alten Zeughaus in Frauenfeld hat vor wenigen Tagen eine neue Ausstellung mit dem Thema «Thurgauer Köpfe — tot oder lebendig» begonnen.

Weitere Ausflugsmöglichkeiten, weil auch coronakonform, bieten gleich mehrere Wander- und Velowege, die in der Stadt Frauenfeld und ihrer näheren Umgebung starten. Ausserdem führt eine E-Bike-Route von Frauenfeld ins Seebachtal und wieder zurück. Empfehlenswert ist auch die Feuerstelle bei der Hochwacht in Mammern — zwischen Frauenfeld und Kreuzlingen — mit einmaliger Aussicht auf den Untersee.

Weinfelden lockt mit wunderbarer Landschaft und Aussicht

«Mein persönlicher Weinfelden-Tipp: Unternehmen Sie eine Wanderung auf dem Weinweg, stoppen Sie unterwegs bei einem hiesigen Winzer und degustieren Sie einen Schluck Wein», schlägt Meo vor. Der Wanderweg führt mitten durch die Rebberge von Weinfelden, Boltshausen und Ottoberg und besticht mit schönem Ausblick auf das Thurtal. Auf der Route wartet ausserdem ein sogenannter Weinsafe, der mit einem kühlen Tropfen als Belohnung aufwartet. Der Weinweg dauert rund drei Stunden.

Der Rebberg Ottenberg bei Weinfelden Bild: Urs Bucher

Ein wenig ausserhalb von Weinfelden, im kleinen Örtchen Märwil, liegt das Naturschutzgebiet Märwiler Riet. In der ruhigen Idylle, am klaren, ruhigen Wasser, umringt von Grün, mit zahlreichen Pflanzen und vielen Fischen, kann herrlich entspannt werden. Im Sommer kann hier gebadet werden und der Steg ladet zum Verweilen am Wasser ein.

Das Naturschutzgebiet Märwiler Riet im Morgenlicht. Bild: Reto Martin

Das letzte Ausflugsziel, rund zehn Kilometer ausserhalb von Weinfelden, ist der Napoleonturm beim Weiler Hohenrain in Wäldi. Dieser Turm hat sogar 208 Stufen und ist noch etwas höher als der Stählibuckturm, nämlich 36,4 Meter. Der Turm ist jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet.