Freispruch aufgehoben: Das Bundesgericht beurteilt einen Autounfall in Brunnadern neu Eine Frau hatte 2014 in Brunnadern ein Geschwisterpaar angefahren. Während der Bruder mittlerweile genesen ist, bezieht die damals 18-jährige Schwester heute eine IV-Rente. Das Kantonsgericht sprach die Unfallfahrerin in zweiter Instanz vom Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung frei. Nun muss es nochmals über die Bücher. 13.10.2020, 19.32 Uhr

Das Bundesgericht urteilte über einen Verkehrsunfall, der sich 2014 in Brunnadern ereignete. Laurent Gillieron / KEYSTONE

(sda) Das Kantonsgericht St. Gallen hat das Gutachten zu einem Verkehrsunfall in Brunnadern SG im Dezember 2014 willkürlich gewürdigt. Dies hat das Bundesgericht entschieden und den Freispruch für die Autolenkerin aufgehoben. Sie war frontal in eine 18-Jährige gefahren, die heute eine volle IV-Rente bezieht. Auch deren Bruder wurde verletzt.

An jenem Winterabend liefen die Geschwister hinter einem Postauto durch und überquerten dann die Strasse. Eine heute 58-jährige Autolenkerin sah die beiden nicht und kollidierte mit ihnen. Der damals 14-Jährige wurde seitlich angefahren. Er ist vollständig genesen.

Das Kreisgericht Toggenburg verurteilte die Autofahrerin 2018 wegen fahrlässiger einfacher und schwerer Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 60 Franken. Die Frau zog das Urteil ans Kantonsgericht weiter, welches sie frei sprach.

Das Bundesgericht hat in einem am Dienstag veröffentlichten Entscheid den Freispruch aufgehoben und den Fall zur neuen Beurteilung an das Kantonsgericht zurückgewiesen. Es hat damit die Beschwerde des Staatsanwaltschaft gutgeheissen.

Die Vorinstanz hat Zahlen vermischt

Das Bundesgericht hält fest, die Vorinstanz habe verschiedene Grössen aus dem Gutachten hinsichtlich Geschwindigkeit, Reaktionszeit und Distanzen miteinander kombiniert und damit eine eigene Berechnung zum Unfallhergang erstellt. Es habe zwei Varianten miteinander vermengt, was nicht zulässig sei.

Das Kantonsgericht habe auch nicht ausgeführt, weshalb es vom Gutachten abgewichen sei. Dies sei jedoch nur zulässig, wenn dieses nicht schlüssig oder widersprüchlich sei. Bei Zweifel am Gutachten hätte die Vorinstanz vielmehr weitere Beweise zur Klärung erheben müssen. (Urteile 6B_305/2020 und 6B_321/2020 vom 1.10.2020)