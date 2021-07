Kantonspolizei zieht Bilanz nach EM-Sieg der Squadra Azzurra

Freinacht 10-Jähriger von Böller leicht verletzt, Pyrotechnik, Schüsse aus Schreckschusspistole: Ostschweizer Polizeien ziehen Bilanz nach EM-Finale Im Kanton St.Gallen und dem Thurgau haben italienische Fans nach Abpfiff des EM-Finals ausgiebig in den Innenstädten gefeiert. Laut Kantonspolizeien verliefen die Feierlichkeiten ohne gröbere Zwischenfälle. Lediglich in Wil wurde ein 10-jähriger Bub von einem Böller leicht am Bein verletzt. 12.07.2021, 10.15 Uhr

In der Nacht auf Montag haben Fans am Schwanenkreisel in Wil Pyros gezündet. Video: zVg

(alr/kapo) Kurz vor Mitternacht gab es für die Anhänger der italienischen Nationalmannschaft kein Halten mehr. Nach dem Gewinn der Europameisterschaft feierten Fans bis in die Nacht hinein auf den Strassen, zeigten Flagge, hupten und johlten, ab und zu war ein Böller zu hören. Die Nacht verlief aber grösstenteils ohne Zwischenfälle, wie die Kantonspolizeien St.Gallen und Thurgau sowie die Stadtpolizei St.Gallen auf Anfrage bestätigen.

700 feiernde Fussballfans beim Schibenertor

In der Stadt St.Gallen wurde am Schibenertor gefeiert. «Wir gehen von rund 700 Personen aus», sagt Stadtpolizei-Sprecher Roman Kohler. Die Nacht sei aber ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen.

Bei Lärm und unnötigem Herumfahren zeige sich die Stadtpolizei St.Gallen kulant bis rund eine Stunde nach Abpfiff, wie sie bereits im Vorfeld kommuniziert hat. Bei Verstössen gegen das Sprengstoff- sowie das Strassenverkehrsgesetz könne die Stadtpolizei allerdings nicht kulant sein. «Es gab sechs Verzeigungen wegen Verstössen gegen das Sprengstoffgesetz. Ausserdem wurden sechs Personen verzeigt, die sich mit dem Oberkörper aus dem Autofenster lehnten», sagt Kohler. Ab 2 Uhr hätten sich die Einsatzkräfte zurückgezogen, da sich dann auch der Grossteil der Menschenmenge aufgelöst habe.

10-Jähriger von Böller getroffen, Schuss aus Schreckschusspistole

Ein 10-jähriger Junge wird am Schwanenkreisel in Wil von zwei Personen getragen, nachdem er von einem Böller getroffen und leicht verletzt wurde. Bild: zVg

Am Schwanenkreisel in Wil feierten Hunderte von Fans bis um kurz nach 1.30 Uhr. Dabei explodierte ein Böller in der Menschenmenge. «Ein 10-jähriger Bub wurde dabei getroffen und zog sich leichte Verbrennungen am Bein sowie eine Wunde am Schienbein zu», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Seine Eltern hätten sich daraufhin um ihn gekümmert, sodass keine ärztliche Behandlung nötig war.

Ebenfalls in Wil habe ein Mann mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen. «Er hatte noch Munition auf sich. Er wurde gefasst und wird nun verzeigt», sagt Krüsi.

In Rapperswil sei kurzzeitig der Verkehr erlegen. Allerdings sei im Vorfeld eine Umleitung vorbereitet worden, die dann auch schnell eingesetzt werden konnte. «Vereinzelt wurde Pyrotechnik gezündet, die aber aufgrund der vielen Leute nicht lokalisiert werden konnte», erklärt Krüsi.

Auch in Rorschach seien Böller gezündet worden und die Hauptstrasse sei kurzzeitig gesperrt worden. In Gossau wurden zwei Personen verzeigt, die auf das Panoramadach ihres Autos gestiegen waren.

Zwischen 200 und 300 Fans der «Squadra Azzurra» feierten ab Mitternacht auf der Schibenertor-Kreuzung in St.Gallen den EM-Titel. Bild: Tobias Garcia (12.7.2021) Vorher hatten die Fans in den verschiedenen Public Viewings in der Innenstadt eine Berg-und-Tal-Fahrt der Gefühle zu absolvieren. Bild: Tobias Garcia (11.7.2021) Die Erlösung: Italien ist Europameister! Bild: Tobias Garcia (11.7.2021) Egal wie, aber die italienischen Nationalfarben gehören in der Nacht auf Montag einfach dazu. Bild: Tobias Garcia (11.7.2021) Feiern kann man aber auch ganz ohne Fahnen. Bild: Tobias Garcia (12.7.2021) Mit einer grossen Italienfahne vor dem Café Seeger. Bild: Tobias Garcia (12.7.2021) Die Zahl der Fans am Schibenertor in St.Gallen wuchs in der ersten Viertelstunde nach Ende des EM-Finals in London auf 200 bis 300 an. Bild: Tobias Garcia (12.7.2021) Freudentaumel mitten auf dem Verkehrsknoten Schibenertor. Bild: Sandro Büchler

(12.7.2021) Für den motorisierten Verkehrs gab's hier bald kein Durchkommen mehr. Bild: Tobias Garcia (12.7.2021) Stadtpolizisten bahnen einem Stadtbus... Bild: Tobias Garcia (12.7.2021) ...einen Weg durch die feiernde Menge. Bild: Tobias Garcia (12.7.2021) Durch die Freude der Tifosi kurz aufgehalten wurde auch ein Postauto. Bild: Tobias Garcia (12.7.2021) Dessen Fahrer wartete geduldig, bis die Polizisten auch seinem Gefährt einen Weg gebahnt hatten. Später wurde der ÖV zwischen Bahnhof und Marktplatz umgeleitet. Bild: Tobias Garcia (12.7.2021) Er trötet seine Freude in die Nacht hinaus. Bild: Sandro Büchler

(12.7.2021) So sieht Freude aus. Bild: Tobias Garcia (12.7.2021) Und so auch. Bild: Tobias Garcia (12.7.2021) Oder auch so. Bild: Tobias Garcia (12.7.2021) Praktisches Velo-Lichtsignal: Der Taktgeber für den Fanjubel hat auch diesmal auf dem Mast der neuen Ampel Platz genommen. Bild: Sandro Büchler

(12.7.2021) Fanmassen am Schibenertor. Bild: Sandro Büchler

(12.7.2021) Ein Feuerwerkskörper zerbirst hoch über der Menge am Schibenertor. Bild: Tobias Garcia (12.7.2021) Eine Sektdusche für alle Siegerinnen und Sieger. Bild: Sandro Büchler

(12.7.2021) Einige Fans trugen das Trikot ihrer «Squadra Azzurra» und dazu die italienischen Landesfarben gleich im Gesicht. Bild: Tobias Garcia (12.7.2021) Italienische Fahnen in jeder Grösse am Schibenertor. Bild: Sandro Büchler

(12.7.2021) Der EM-Titel der «Squadra Azzurra» wird mit Kind und Kegel gefeiert. Bild: Sandro Büchler

(12.7.2021) Hupend und mit wehenden Fahnen am Blumenbergplatz. Der Bereich rund ums Schibenertor wurde für Autos früh gesperrt. Bild: Tobias Garcia (12.7.2021) Im Cabrio mit Fahne vor dem Kulturzentrum Palace. Bild: Tobias Garcia (12.7.2021)

Kantonspolizei Thurgau zieht positive Bilanz nach EM

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Montag ausserdem Bilanz gezogen nach der Euro 2020. Dabei sei es zu keinen gravierenden Zwischenfällen gekommen.

Die Kantonspolizei sei während der Fussballeuropameisterschaft präsent und habe die feiernden Fans nach den Spielen begleitet. Die Einsätze hätten sich vor allem in den Städten Kreuzlingen im Bereich Boulevard, in Frauenfeld beim Postkreisel und vereinzelt im Oberthurgau konzentriert, schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung.

Aufgrund von Autokorso kam es in den beiden Städten zu Staus, teilweise mussten vorübergehend Streckenabschnitte respektive Zufahrten für den Verkehr gesperrt werden.

Nach dem Finalspiel am Postkreisel in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder

Tätlichkeiten und Beleidigungen nach Schweiz-Aus in Frauenfeld

Nach der Schweizer Niederlage gegen Spanien am 2. Juli kam es beim Postkreisel in Frauenfeld zu einem Einsatz. Ein 21-Jähriger bewarf Autos mit Gegenständen, entwendete eine Spanienfahne und wurde gegen einen Autofahrer tätlich. Die anwesenden Personen und Einsatzkräfte habe er übel beschimpft. Ein 25-Jähriger wollte daraufhin die Polizisten an der Intervention hindern. Die beiden alkoholisierten Schweizer mussten zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit in polizeilichen Gewahrsam genommen werden.

Während und im Anschluss an das Turnierfinale seien insgesamt sieben Meldungen wegen Ruhestörungen eingegangen. Anwohner hätten sich in den Regionen Frauenfeld und Kreuzlingen über gezündetes Feuerwerk und hupende Autos beschwert, wie die Kantonspolizei mitteilt. In den beiden Stadtzentren versammelten sich jeweils mehrere hundert Personen. Es sei nach bisherigen Erkenntnissen zu keinen Zwischenfällen gekommen.

Die Kantonspolizei Thurgau zieht für die gesamte Dauer der Europameisterschaft ein positives Fazit. Die vorangekündigten Regeln seien grösstenteils eingehalten worden und die Fans feierten mehrheitlich in friedlicher Stimmung.