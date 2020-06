Freiheit und Kräftemessen: So ticken die Autoposer Wer sind die Männer, die mit dröhnendem Motor auf den Ostschweizer Strassen kurven? Ein Psychogramm der Autoposer. Sebastian Keller 20.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Psychogramm «Männlich, zwischen 20 und 30, geleastes Auto»: Mit diesem Signalement beschreiben Ostschweizer Polizeisprecher Autoposer, die an sonnigen Tagen durch Städte dröhnen und die Nerven von Anwohnern strapazieren. Doch was sind ihre Motive? Wer sind sie? Ist ihnen bewusst, dass sie mit ihren lärmigen Boliden einigen den letzten Nerv rauben? Anruf bei Uwe Ewert, Vorstandsmitglied der Schweizerischen Vereinigung für Verkehrspsychologie.

Ewert schickt voraus: Er sehe Parallelen zwischen Rasern, die mit überhöhter Geschwindigkeit Unfälle riskieren, und den Autoposern. «Rasen und Posen sind schwergewichtig Verhaltensweisen junger Männer», sagt der Verkehrspsychologe. Vor seiner Pensionierung war er 25 Jahre bei der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Forschung tätig. «Es ist oft ein Phänomen der niedrigeren sozialen Schichten», sagt Ewert.

Uwe Ewert, Verkehrspsychologe und Vorstandsmitglied im nationalen Verband. Bild: PD

So verfügen die jungen Männer, weil sie früher erwerbstätig werden als etwa Studenten, über Geld. Und hier kommt Leasing ins Spiel: «Leasing ist eine Möglichkeit, schneller und jünger an ein starkes und teures Auto zu kommen, als mühsam dafür sparen zu müssen.» Für die Verkehrssicherheit sieht Ewert gewisse Restriktionen beim Leasing als nicht verkehrt:

«Junge Männer mit starken Autos sind statistisch ein höheres Risiko für Unfälle und für auffälliges Verhalten im Strassenverkehr.»

Zu den Motiven von Posern und Rasern sagt der Verkehrspsychologe: «Ich denke, sie wollen sich mit anderen jungen Männern messen.» Aber nicht nur: «Es geht auch darum, dass sie ihren Platz in der Gesellschaft, aber vor allem in der eigenen Peergroup sichern wollen.» Ein Verhalten, das sich auch in der Tierwelt beobachten lasse. «Das sind Verhaltensweisen, die sehr tief in uns verankert sind», sagt der promovierte Wissenschaftler.

Es sei wohl auch ein Freiheitsverständnis, das mit im aufgemotzten Fahrzeug sitzt. «Es ist ihr eigenes Auto, sie können es nutzen, wie sie wollen.» Die Finanzierungsart – Leasing oder Kauf – spiele in dieser Frage nur eine untergeordnete Rolle. Ewert: «Auch das geleaste Auto wird stark als eigenes Fahrzeug betrachtet.»

«Es wächst sich oft aus»

Als «mittelprächtig» bezeichnet der Verkehrspsychologe das Bewusstsein, dass Poser mit Lärm oder aggressiver Fahrweise andere stören könnten. «Das würde voraussetzen, dass sie die Perspektive der anderen Betroffenen einnehmen. Und dass es für sie überhaupt relevant ist, ob sie andere möglicherweise beeinträchtigen.» Gleichwohl sagt Uwe Ewert, das Stören stehe nicht in der Poleposition der Prioritäten. «Es ist weniger auf den Schaden am Anderen als auf das Sich-selbst-Präsentieren ausgerichtet.»

Und wie beurteilt er die Besserungschancen? Zeit könne helfen – Lebensjahre als Medikament. «Es wächst sich oft aus», sagt der Verkehrspsychologe. Verbessernd wirke auch eine Verschiebung der Prioritäten. «Wenn sich die Familienverhältnisse ändern, verbessert das die Prognosen», sagt Ewert. Eine Partnerschaft oder eigene Kinder nennt er als möglichen Abzweiger auf die richtige Fahrbahn. «Wenn das Gefühl da ist: Ich habe eigene Kinder und daher auch mehr Verantwortung, dann verändert sich das Verhalten.»

Doch Uwe Ewert betont auch die herausfordernde Lebensphase, in der sich Raser und Autoposer befinden. Deshalb sagt der Verkehrspsychologe: Es müsse der Gesellschaft und der Politik, neben dem Schutz der Unbeteiligten, auch darum gehen, dass «diese Männer unbeschadet im Erwachsenenalter» ankämen. «Damit die Flausen keine schlimmen Folgen haben.»