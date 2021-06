Freibäder «Habe die grosse Hoffnung, dass wir nun nicht mehr über Begrenzungen und Regeln diskutieren müssen»: Thurgauer Badis sind an ersten Sommertagen gut besucht Vergangene Woche wurde es erstmals so richtig heiss im Thurgau. Die Freibäder durften sich über grossen Zulauf freuen. Gab es bereits Warteschlangen? Und werden Saisonkartenbesitzer bevorzugt? Alain Rutishauser 26.06.2021, 05.40 Uhr

Das Freibad Frauenfeld an einem gut besuchten Sommertag. Mit den neuerlichen Lockerungen hofft man diesen Sommer auf ähnliche Bilder. Bild: Andrea Stalder

Am 21. Juni um 5.32 Uhr hat der Sommer 2021 offiziell begonnen. Das Wetter macht derzeit zwar noch, was es will. Trotzdem stieg das Thermometer im Kanton Thurgau vergangene Woche zwischenzeitlich auf satte 31 Grad. Das Leben fand an diesen Tagen hauptsächlich draussen statt: Die Leute gingen essen, schauten die Europameisterschaft oder gönnten sich eine Abkühlung. Pünktlich zum Sommerstart hat der Bundesrat per 26. Juni nun weitere Lockerungen bestimmt, unter anderem wird die Maskenpflicht im Freien aufgehoben.

Wie sind die Badis mit den ersten Sommertagen zufrieden?

Das Strandbad in Ermatingen war am vergangenen Wochenende ausgebucht. Warteschlangen vor der Badi habe es aber noch keine gegeben. Wenn dies einmal der Fall sein sollte, hätten Saisonkartenbesitzer Vortritt. «Abonnenten kommen immer rein, die meisten davon sind Bürger aus Ermatingen», sagt Philip Alder, Bademeister des Strandbads Ermatingen.

Alder ist zufrieden mit den Gästen, die sich vorbildlich an die Regeln halten würden. «Alle bleiben in der Gruppe und halten genug Abstand. In den Umkleidekabinen haben wir ein Personenlimit von vier Personen, auch da hatten wir bisher keine Probleme», sagt Alder. Normalerweise habe das Strandbad Platz für 1500 Gäste, nun dürfe man immerhin 600 Personen empfangen. «Das ist für unsere Verhältnisse viel, deshalb sind wir zufrieden.»

Hoffen auf Normalität, auch in den Badis

Das Schwimmbad Amriswil im Juni 2017. Bild: Donato Caspari

Auch im Schwimmbad Amriswil durfte man sich in diesen sonnigen Tagen über zahlreiche Gäste freuen. «Letzten Samstag hatten wir fast 2000 Leute, für Amriswil ist das relativ viel», sagt Kassierin Brigitte Aggeler. An dem Tag sei eine Warteschlange entstanden, die Leute hätten teils eine halbe Stunde warten müssen. Auch hier lohnt sich die Saisonkarte. Aggeler:

«Solche Gäste kommen direkt rein und müssen nicht anstehen. Das ist ein grosser Vorteil.»

Etwas kleiner ist das Schwimmbad Am Sonnenberg in Stettfurt. Auf einer Fläche von rund 8000 Quadratmetern dürfen mit Coronaregeln immerhin rund 800 Personen auf das Gelände. «Am Wochenende hatten wir 500 bis 600 Gäste, unter der Woche ist es jeweils ruhiger», sagt Fabien Gallo, Präsident des Zweckverbands Badi Stettfurt. Trotzdem sei die Badi im Vergleich zum Vormonat Mai sehr gut besucht. «Wir freuen uns nun über jeden sonnigen Tag.»

Das Hallen-, Frei- und Sprudelbad in Frauenfeld im Sommer 2019. Bild: Reto Martin

Bademeister Andreas Frei. Bild: Reto Martin

Das Hallen-, Frei- und Sprudelbad in Frauenfeld darf mit den Abstandsregeln insgesamt 2300 Personen auf einmal empfangen. «Am letzten Mittwoch waren wir fast ausgebucht, aber auch mit den anderen, sonnigen Tagen sind wir zufrieden», sagt Leiter Andreas Frei. Die Bevölkerung würde fleissig Saisonkarten für das Freibad kaufen. Ausserdem würden sich die Gäste in Frauenfeld problemlos an die Regeln halten. Frei:

«Ich habe die grosse Hoffnung, dass wir nun nicht mehr über Begrenzungen und Regeln diskutieren müssen, nun da der Bundesrat weitere Lockerungen bestimmt hat.»