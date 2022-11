Kommentar Frauenwahl ohne Königinnenmacherin: Die Mitte verfolgt die Wahl vom Spielfeldrand aus Wer wird die nächste St.Galler Ständerätin? Die Mitte-Partei verzichtet auf eine Rolle als Wahlhelferin, die GLP lässt die Werbeplattform ungenutzt. Noemi Heule 1 Kommentar 14.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FDP-Kandidatin Susanne Vincenz-Stauffacher im Gespräch mit Mitte-Ständerat Benedikt Würth. Bild: Michel Canonica

Zugegeben, ganz so spannend wie die kommende Bundesratswahl wird die St.Galler Ständeratswahl Stand jetzt nicht. Alle grossen Parteien haben sich auf ihre Kronkandidatin geeinigt. Geschlechtergräben, wie sie die nationale SP derzeit aushebt, scheint es nicht zu geben, zumindest werden sie nicht in aller Öffentlichkeit breit getreten. Im Gegensatz zum Thurgau oder beiden Appenzell, wo sich im Stöckli kaum Bewegung abzeichnet, steht St.Gallen aber vor einer historischen Wahl.

Die erstmals reine Frauenwahl verspricht, dass das Geschlecht tatsächlich keine Rolle spielt. Das St.Galler Stimmvolk kann sich auf einen Wahlkampf freuen, bei dem allein die politischen Unterschiede zählen. Will es mit Esther Friedli eine linientreue SVP-lerin? Susanne Vincenz-Stauffacher als umweltaffine Liberale? Die profilierte Gewerkschafterin Barbary Gysi? Oder die grüne Durchstarterin Franziska Ryser?

Das Quartett, das sich um die Nachfolge von SP-Urgestein Paul Rechsteiner bewirbt, stellt nicht nur das Stimmvolk vor die Qual der Wahl. Mit Spannung wurde die Empfehlung der Mitte erwartet, die sich im Frühling zurücklehnen kann. Schliesslich sitzt ihr Vertreter Benedikt Würth fest im Ständeratssattel; ein Angriff auf seinen Posten ist erst im Herbst möglich.

Die Mitte kann also als stille Beobachterin vom Spielfeldrand zuschauen – oder sie kann sich zur Königinnenmacherin aufspielen, in dem sie die Stimmen ihrer Wählerschaft bündelt. Zu Recht hat FDP-Kandidatin Vincenz-Stauffacher auf die Unterstützung der Mitte gehofft, wie sie gegenüber dieser Zeitung sagte. Vergeblich: Die bürgerliche Partnerin will sich nicht festlegen und beantragt ihren Delegierten Stimmfreigabe. Die Präsidentin der FDP-Frauen habe in der Parteileitung keine Mehrheit gefunden.

Will die Partei der FDP als historischen Konkurrentin, mit der sie vor der Wahl Rechsteiners 2011 fast ununterbrochen im Ständerat sass, keine Gefälligkeit erweisen? Oder will sie die SVP nicht vergrämen, damit Würth die Wiederwahl im Herbst auf Anhieb schafft? Sollte die wählerstärkste Partei im Kanton mit Esther Friedli nicht schaffen, was bereits ihrem Partner Toni Brunner missglückte, wird sie wohl im Herbst einen neuen «Sturm auf das Stöckli» starten.

Auf Anfrage gibt die Partei unverblümt einen anderen Grund an: Vincenz-Stauffacher ist der Kopf der Individualbesteuerung, während die Mitte mit ihren eigenen Initiativen – mit zeitlicher Verzögerung – dasselbe Ziel verfolgt. Beide wollen die sogenannte Heiratsstrafe abschaffen. Die politische Nähe entpuppt sich in diesem Fall als Stolperstein.

Und was macht die fünftgrösste Partei, die zwar in den vergangenen Jahren an Stärke gewann, jedoch im Kanton St.Gallen ohne eigene Fraktion weiterhin ein Aussenseiterdasein fristet? Auch die GLP konnte sich noch nicht auf eine Kandidatin festlegen. Sicher ist: Die Grünliberalen verzichten auf eine eigene Kandidatur.

Die Kleinpartei hätte freilich keine nennenswerte Chance. Dennoch überrascht es, dass sie die Werbeplattform mit Blick auf die Nationalratswahlen nicht nutzt. Zwar konnte sie 2019 einen Sitz in der grossen Kammer zurückerobern; dem überraschend gewählten Thomas Brunner gelang es jedoch nicht, in Bern aufzufallen. Die Partei, die damals von der grünen Welle profitierte, hat in St.Gallen Mühe, profilierte Köpfe aufzubauen. Das kann man von der Konkurrenz nicht sagen: Alle Parteien setzen auf Politikerinnen, die über die Parteigrenzen Stimmen gewinnen können. Noch mehr Spannung verspricht deshalb der zweite Wahlgang, wenn die Karten neu gemischt und parteiübergreifende Pakte unumgänglich werden.

1 Kommentar Urs Lanz vor 4 Minuten Dass sich die Mitte/CVP ziert, keine Stellung bezieht, ist ja nichts Neues im Kanton St.Gallen. Stimmfreigabe ist das politische Credo. Wird sich bei künftigen Wahlen auswirken. Alle Kommentare anzeigen