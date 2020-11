Frauenstimmrecht Eine Frau gegen den Kanton: Wie eine Appenzellerin dem Frauenstimmrecht in Innerrhoden vor 30 Jahren zum Durchbruch verhilft

Erst am 27. November 1990 erhielten die Frauen in Appenzell Innerrhoden das Stimmrecht auf kantonaler Ebene – auferlegt vom Bundesgericht, erstritten von Theresia Rohner. Wie sich die Appenzellerin im Alleingang gegen den Kanton gewehrt hatte, erzählt die Autorin Isabel Rohner im Buch «50 Jahre Frauenstimmrecht».

Das ist die Geschichte einer Heldin. Einer Frau, die allen Widerständen zum Trotz für ihre Rechte eingestanden ist. Einer Frau, die sich alleine gegen den Kanton aufgelehnt hat. Die dafür Hass, Ausgrenzung und Drohungen ertragen musste. Und doch wurde ihre Geschichte bisher selten erzählt, hat sich nicht ins kollektive Gedächtnis der Ostschweiz eingebrannt. Das ist die Geschichte von Theresia Rohner. Jener Frau, ohne die die Appenzellerinnen vor 30 Jahren das Stimmrecht nicht erhalten hätten.

Es ist auf den Tag 30 Jahre her. Am 27. November 1990 wurde das Frauenstimmrecht in Innerrhoden eingeführt. Das Bundesgericht hat den Kanton letztlich dazu gezwungen. Jahre, nachdem die Frauen das Stimmrecht auf Bundesebene bereits erhalten hatten. Das ist Theresia Rohner zu verdanken, die sich heute aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und im Berner Oberland lebt.

Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Isabel Rohner ist auf das Thema Frauenrechte und Frauenwahlrechtsbewegungen spezialisiert. Sie hat Theresia Rohners Geschichte für das Buch «50 Jahre Frauenstimmrecht» aufgerollt. Die Stärke jener Frau, mit der sie übrigens nicht verwandt ist, hat die gebürtige St. Gallerin von Anfang an fasziniert. «Theresia Rohner ist ein Vorbild», sagt sie. «Sie ist die Wilhelm Tell des 20. Jahrhunderts.»



Theresia Rohner, Töpferin und Unternehmerin, kämpfte in Appenzell Innerrhoden für das Frauenstimmrecht.

Bild: Keystone (9. Mai 1990)

Wir gehen zurück in die 1980er-Jahre. Theresia Rohner, verheiratet, Mutter zweier kleiner Töchter, führt ein Töpfergeschäft in Appenzell. Sie lebt und arbeitet im Kanton, sie zahlt dort Steuern - doch sie darf nicht einmal mitentscheiden, wenn es um den Bau einer Turnhalle geht. Das will sie nicht mehr länger hinnehmen.



Die Schweiz hat als eines der letzten Länder in Europa das Frauenstimmrecht eingeführt. Auf Bundesebene durften die Frauen ab 1971 mitentscheiden, in den meisten Kantonen ebenso. Appenzell hinkte hinterher. Die Innerrhoder Männer lehnten das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene zweimal ab - 1973 und 1982. «Die Männer haben damit ihren Ehefrauen, Müttern, Schwestern und Töchtern eine eigene politische Stimme aktiv verweigert», sagt Expertin Isabel Rohner. «Das ist eine Schande.»

Sie sind nur Zuschauerinnen: Frauen stehen an der Innerrhoder Landsgemeinde vom 29. April 1973 ausserhalb des Rings. Bild: Key (29. April 1973)

Viele argumentierten damals damit, dass das Frauenstimmrecht doch gar nicht so wichtig sei, die Frauen hätten schliesslich zu Hause das Sagen. Die Landsgemeinde könne man ruhig den Männern überlassen. Und sowieso: Viele Frauen wollten das Stimmrecht ja gar nicht. Isabel Rohner sagt dazu:



«Die Frage, ob sämtliche Innerrhoderinnen das Stimmrecht wollten, ist irrelevant. Es ist ihr demokratisches Recht. Punkt.»

Theresia Rohner entscheidet sich, für ihr Recht zu kämpfen - und sucht Unterstützung im Kanton. Vergeblich. «Niemand sonst hatte sich getraut», sagt Isabel Rohner.

Aus dem Freundeskreis erhält die Aktivistin keinen Zuspruch: «Ich war naiv, ich dachte, die Frauen würden mit mir gleichziehen. Doch alle Freundinnen und Bekannten haben sich abgewendet. Ich stand alleine da», wird sie Jahre später in einem Radiointerview sagen. In der Rorschacherin Hannelore Fuchs findet sie schliesslich eine Verbündete. Die Anwältin übernimmt das Mandat.



Zum dritten Mal sagen die Männer «Nein»

Es ist der 5. April 1989, als sich die damals 35-Jährige Theresia Rohner an die Kantonsregierung wendet. Sie stellt ein offizielles Gesuch: An der kommenden Landsgemeinde will sie genauso teilnehmen dürfen wie die Männer. Der Kanton reagiert postwendend und lehnt ihr Gesuch mit Verweis auf die Kantonsverfassung ab. Frauen stehe das Stimmrecht in kantonalen Angelegenheiten sowie die Teilnahme an der Landsgemeinde und an Bezirksgemeinden nicht zu. Bei den stimmberechtigten «Landleuten und Schweizern» seien Frauen nicht mitgemeint.

Die Innerrhoder Landsgemeinde im Kriegsjahr 1941. Frauen dürfen nicht abstimmen. Sie stehen ausserhalb des Rings, wo die Männer über die Geschäfte entscheiden.

Landsgemeinde Innerrhoden, 24. April 1988: Noch immer wird den Frauen das Stimmrecht auf Gemeinde- und Kantonsebene verweigert.

Die Innerrhoderin Theresia Rohner, ganz rechts, und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter verlassen am 27. November 1990 in Lausanne das Bundesgericht nach der Urteilsverkündung des Gerichts über die Beschwerde zum Frauenstimmrecht in Innerrhoden. Theresia Rohner nimmt vor dem Bundesgericht Stellung zum Urteil. Das Bundesgericht hiess die Beschwerde, die sie mit Gleichgesinnten aus dem Kanton eingereicht hatte, gut und entschied, dass Innerrhoden aufgrund des Gleichheitsartikels der Bundesverfassung den Frauen das Stimm- und Wahlrecht ab sofort zugestehen muss.

Bilder, die in die Geschichte eingehen: An der Innerrhoder Landsgemeinde vom 28. April 1991 heben erstmals auch Frauen die Hand.





Frauen und Männer stehen an dieser Landsgemeinde erstmals zusammen im Ring.



Theresia Rohner wehrt sich. Am 22. Mai 1989 legt sie beim Bundesgericht Stimmrechtsbeschwerde ein. Sie beantragt, dass die Verfügung der Kantonsregierung vom 18. April 1989 aufgehoben

werden solle. Denn die Verweigerung des Frauenstimmrechts in kantonalen Angelegenheiten sei eine verfassungswidrige

Diskriminierung. Das Kantonsrecht stünde hier im Widerspruch

zur Bundesverfassung.



Das Bundesgericht spielt den Ball an die Landsgemeinde zurück. «Man wollte den Appenzellern die Möglichkeit geben, zumindest einigermassen das Gesicht zu wahren», sagt Isabel Rohner. So kommen die Innerrhoder am 29. April 1990 ein drittes Mal zusammen, um über das Frauenstimmrecht zu entscheiden:



Abgelehnt. Deutlich. Jubel bricht aus, vereinzelt Buhrufe, derbe Sprüche. «Nur faule Weiber, die den ganzen Tag im Café herumsitzen und fünf vor zwölf eine Raviolibüchse öffnen, wollen das Stimmrecht», sagt ein Anwesender gegenüber der Presse.



Drohanrufe und Steine durchs Fenster

Theresia Rohner gibt nicht auf. Und endlich ist sie nicht mehr alleine. Zwei Gruppen schliessen sich ihr an und erheben staatsrechtliche Beschwerde gegen den Landsgemeindebeschluss. Die eine stammt von Ursula Baumann und weiteren 52 in Innerrhoden wohnhaften Frauen, die andere von Mario Sonderegger und 48 Männern. Der Fall landet nun doch vor Bundesgericht. Dieses heisst die Beschwerden gut. Am 27. November 1990 verkündet es: «Wer den Frauen das Stimmrecht verweigert, verstösst gegen die Bundesverfassung.»



Theresia Rohners Kampf scheint gewonnen, doch ein anderer fängt gerade erst an. Sie wird mit anonymen Anrufen bedroht, Steine fliegen durch die Fenster ihres Ladens. Sie bekommt Polizeischutz. «Sie hat das alles in Kauf genommen. Wie stark muss diese Frau gewesen sein! Ein grossartiges Beispiel von Zivilcourage.»

Isabel Rohner, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Bild: Christian Kruppa

Isabel Rohners Text sagt nicht nur viel über dieses unrühmliche Kapitel der Schweizer Historie aus, und was Einzelne bewegt haben. Er handelt auch vom Selbstverständnis der Innerrhoder. Noch heute erzähle man sich in Appenzell, Theresia Rohner habe «das halt machen können», weil sie eine «Zugezogene» gewesen sei, keine echte Appenzellerin. Sie stammt aus Herisau.

Das unrühmliche Kapitel in Erinnerung rufen

Mit dem Buch «50 Jahre Frauenstimmrecht» wollen die beiden Herausgerberinnen (siehe Infobox) daran erinnern, dass die politische Gleichstellung von Mann und Frau in der Schweiz noch nicht allzu lange besteht. Und: Dass noch viel zu tun ist. In allen Bereichen der Gesellschaft, sagt Isabel Rohner:

«Um etwas zu ändern, muss man nicht auf Gesetze warten. Jeder und jede kann im Alltag etwas dazu beitragen.»

Darauf achten, wie Frauen wahrgenommen werden, Ungerechtigkeiten ansprechen und sich mit der Geschichte auseinandersetzen. «Einfach abzuwarten, bis sich etwas ändert, ist falsch.» Es brauche Vorbilder, Vorwärtsdenkerinnen, Menschen mit Engagement. Frauen wie Theresia und Isabel Rohner.