Frauensession macht Frauen in der Politik sichtbarer

Interview Thurgauer Ständerats-Vizepräsidentin Brigitte Häberli-Koller: «Man sollte nicht jetzt schon von der letzten Frauensession sprechen» Das Bundeshaus ist für zwei Tage in der Hand der Frauen – 246 aus der ganzen Schweiz kommen im Nationalratssaal zusammen, um ihre Anliegen zu diskutieren. Darunter ist auch die Vizepräsidentin des Ständerats, Brigitte Häberli-Koller. Die Thurgauerin eröffnet mit ihrer Rede am Samstag den zweiten Sessionstag. Christoph Zweili Jetzt kommentieren 29.10.2021, 18.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Monika Stocker, Initiantin der Frauensession 1991, erhält Applaus während der Frauensession 2021 im Nationalrat in Bern. Bild: Peter Klaunzer/KEY

Braucht es wirklich noch eine Frauensession?

Brigitte Häberli-Koller: 30 Jahre nach der ersten Frauensession 1991 sind wir in einigen Fragen weitergekommen, in anderen nicht. Frauen sind noch nicht zur Hälfte im Parlament vertreten - im Ständerat sind wir jetzt 12 Frauen, mit der frisch gewählten Ständerätin Isabelle Chassot bald 13. Da ist noch Bedarf.

Was kann die Session dazu beitragen?

Sie macht darauf aufmerksam, wo es noch Handlungsbedarf gibt. Es sind auch zwei Motivationstage für mögliche Kandidatinnen für die nächsten eidgenössischen Wahlen. Ich hoffe, dass sich da möglichst viele Frauen auf die Wahllisten setzen lassen und dann antreten.

Ständerätin Brigitte Häberli-Koller, Mitte. Bild: Anthony Anex/KEY

Linke Parteien setzen sich traditionell für Frauenanliegen ein. Wie wichtig sind sie den bürgerlichen Parteien, der Mitte?

Sehr wichtig. Die Mitte ist im Ständerat auf gutem Weg: Wir sind zu fünft in unserer ständerätlichen Frauengruppe der Mitte.

Haben es Frauen heute einfacher als früher?

1971, als das Frauenstimmrecht eingeführt wurde, war ich 13 Jahre alt. Ich ging mit meiner Mutter mit, als sie das erste Mal wählen ging. Das vergesse ich nie. Um solche Anliegen müssen wir heute nicht mehr kämpfen.

Um welche schon?

Ich denke da an aktuelle Themen im Parlament. Die reichen von der AHV-Reform über die Reform der beruflichen Vorsorge bis zur allgemeinen Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Frauen können aber auch Finanz- und Verkehrspolitik machen: Ich war acht Jahre in der Finanzkommission und bin in der Verkehrs-, der Sicherheitspolitischen Kommission und der Gesundheitskommission. Das deckt nicht nur Frauenthemen ab.

Als Vizepräsidentin des Ständerats werden Sie morgen Samstag den zweiten Sessionstag eröffnen: Was sagen Sie den Frauen?

Ich werde sie darauf hinweisen, dass es wichtig ist, sich zu vernetzen. Und dass die Themen an der Session aufzeigen, dass die Frauen nach wie vor Aufholbedarf haben. Ich werde daran erinnern, dass der Mutterschaftsurlaub erst 2004 eingeführt worden ist und die Pionierinnen erwähnen, die hinter dieser zweiten Session stehen. Und dass wir auf den heutigen Errungenschaften nicht ausruhen dürfen, sondern an unseren Zielen arbeiten müssen.

Es soll die letzte Frauensession sein, wie es heisst. Werden sich demnach in 30 Jahren alle Gleichstellungsfragen erledigt haben?

Das ist zu früh. Man sollte nicht schon jetzt von der letzten Frauensession sprechen. Werden junge Frauen in 30 Jahren die Kinderbetreuung selbstverständlich zusammen mit ihrem Partner organisieren können? Sind Krippenplätze dann für alle bezahlbar? Sind Fragen wie diese geklärt und bestehen gleiche Chancen für Mann und Frau, braucht es diese Session nicht mehr. Das wäre schön.

Werden an der Session konkrete neue Forderungen gestellt?

Es liegen keine neuen überraschenden Forderungen auf dem Tisch. Vor 30 Jahren wurden Betreuungsgutschriften für Frauen, die Kinder betreut haben, bei der AHV gefordert: Das wurde dann bei einer AHV-Revision aufgenommen. Das zeigt, wie lange es geht, bis Frauenforderungen umgesetzt sind. Bei den Löhnen etwa gibt es noch immer unerklärliche Unterschiede.

Was erhoffen Sie sich von der Session?

Einen Sensibilisierungsschub für unsere Arbeit auch in den parlamentarischen Kommissionen. Diese Session wird Auswirkungen auf Themen in den Kommissionen haben, ohne die Illusion zu verbreiten, dass alle Anliegen gleich eins zu eins umgesetzt werden. Sie gibt Denkanstösse für parlamentarische Diskussionen.

Wo drückt den Frauen der Schuh am meisten?

Die AHV-Revision, die wir hoffentlich im Dezember bereinigen können, ist ein wichtiges Thema. Für mich ist das Pensionsalter 65/65 reif zum Umsetzen. Es braucht allerdings gute und grosszügige Übergangsleistungen. Die Lohngleichheit muss man durch Motivation der KMU vorantreiben: Bestrafungen und Sanktionen von Firmen bringen nichts. Mit den verpflichtenden Analysen bei Unternehmen ab 100 Mitarbeitenden wird einiges in Bewegung kommen. Sie sind auch eine Gelegenheit, dass Frauen mit ihren Lohnforderungen selbstbewusster auftreten.

Was ist für Sie persönlich die wichtigste Forderung?

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist der Schlüssel für eine gut laufende Wirtschaft: Diese ist angewiesen auf gut ausgebildete Frauen, um sie mit einem möglichst grossen Pensum in der Wirtschaft zu beschäftigen.

Den Männern wird jeweils vorgeworfen, dass sie sich fast ausschliesslich in Netzwerken wie Militär und Arbeitsplatz bewegen. Tun Frauen jetzt mit dieser Session nicht das Gleiche?

Das ist nicht per se schlecht. Ein gutes Netzwerk ist zentral, gerade im politischen Alltag: Wir müssen Mehrheiten schaffen können, zuerst in einer Kommission und dann im Rat. Es hört dann auf, wenn es Filz wird - wenn das Netzwerk so dicht wird, dass es undurchlässig wird.

Am Ende der Session sollen Petitionen verabschiedet werden: Was geschieht damit?

Sie werden mir und der Vizepräsidentin des Nationalrats morgen Samstag um 13.30 Uhr zu Handen des Parlaments übergeben. Sie enthalten die an den beiden Tagen zusammengetragenen Forderungen. Diese werden dann in den zuständigen Kommissionen behandelt und schriftlich beantwortet.

Die Ostschweizerinnen in Bundesbern Zur Frauensession wurden die amtierenden Parlamentarierinnen und Regierungsrätinnen aller Kantone eingeladen. Wie sieht daher die Ostschweizer Vertretung im Nationalratssaal aus? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, denn: Eine abschliessende Liste gibt es nicht. Laut der organisierenden Alliance F mussten sich die Parlamentarierinnen mit Bundeshausbadge nicht anmelden – unter ihnen sind die Thurgauer Ständerätin Brigitte Häberli-Koller, die St.Galler Nationalrätin Barbara Gysi und die Innerrhoder Regierungsrätin Monika Rüegg Bless. Dazu kommen 31 gewählte Frauen aus der Nordostschweiz – unter ihnen die St.Galler Kantonsärztin Danuta Zemp, das einzige bekannte Gesicht. (cz)