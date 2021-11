Neues Buch «Frauenspuren» erzählt von 28 Gossauerinnen

Frauengeschichte «Das Wirken der Frauen wertschätzen»: Frauenspuren Gossau veröffentlichen ein Buch mit Geschichten von 28 Frauen aus dem 20. Jahrhundert Die Geschichte ist geprägt von Männern. Das will Brigitte Hollenstein vom Organisationskomitee Frauenspuren Gossau ändern, zumindest was die Geschichte von Gossau im 20. Jahrhundert betrifft. Im neu erschienenen Buch «Frauenspuren» wird die Lebensgeschichte von 28 Frauen, die in Gossau aufgewachsen sind, dort gelebt oder gewirkt haben, erzählt. Ab Donnerstag ist das Buch erhältlich. Sabrina Manser 17.11.2021, 05.00 Uhr

Brigitte Hollenstein mit dem neu erschienenen Buch «Frauenspuren» – am Mittwoch ist Vernissage. Bild: Sabrina Manser

«Unheimlich stolz», beschreibt Brigitte Hollenstein ihr Gefühl. Sie hält das frischgedruckte, pinke Buch in der Hand. «Frauenspuren» lautet der Titel. Das Buch enthält Lebensgeschichten von 28 Frauen, die in Gossau aufgewachsen sind, dort gelebt oder gewirkt haben. Die Geschichten bekannter Frauen wie die Kunstmalerin Hedi Zuber oder Frau «Tierli-Walter» Edith Pischl-Linder sind im Buch abgedruckt. Aber auch Schwarz-Weiss-Fotos und die Lebensgeschichte von Haubenstickerin Rosa Enzler-Wick oder Posthalterin Elsa Schöbi sind zu finden. Am Mittwoch, 17. November, ist die Vernissage des Buches, diese ist bereits ausgebucht. Am Donnerstag, 18. November, erscheint das Buch in der Buchhandlung Gutenberg in Gossau.

«Wir möchten die Frauen aus dem 20. Jahrhundert sichtbarer machen», sagt Brigitte Hollenstein, Leiterin des Organisationskomitees Frauenspur Gossau. Anfang Jahr wurde die Website www.frauenspur-gossau.ch mit Geschichten von 70 Frauen aufgeschaltet. Vor drei Jahren hatte alles begonnen, als ein paar Frauen Nachrufe von Gossauer Frauen aus dem vergangenen Jahrhundert digitalisierten.

Die Spurensucherinnen, wie sie Brigitte Hollenstein nennt, haben dann angefangen, zu recherchieren und Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu führen. So entstand aus dem Archiv eine Website, aus den Geschichten ein 140-seitiges Buch. Am Gesamtprojekt hätten 44 Personen freiwillig mitgewirkt, darunter hauptsächlich Frauen.

Ein Einblick ins Zeitgeschehen

Für das Projekt und die Website hätten sie viele, positive Rückmeldungen erhalten, sagt Brigitte Hollenstein. So habe sie mit ihren OK-Kolleginnen Annelies Egli, Monika Walpen und Marion Loher im Frühling entschieden, ein Buch zu veröffentlichen. «Ich hätte nie gedacht, dass wir ein Buch rausbringen», sagt Hollenstein und schaut lächelnd auf das Ergebnis. Der Gründerpräsidentin von Frauennetz Gossau sei es wichtig gewesen, auch die Geschichte von «einfachen» Frauen zu erzählen.

«Oft wird deren Geschichte banalisiert, aber ich finde, mit der Aufbereitung ihrer Geschichte, geben wir Einblick ins Zeitgeschehen und wertschätzen ihr Wirken.»

Ohne die Offenheit der Befragten wären diese Geschichten nicht zu Stande gekommen, sagt Hollenstein. Und weiter: «Diese 28 Geschichten stehen stellvertretend für all die Frauen dieser Generation.» Bei der Auswahl der Geschichten für das Buch hätten sie auf die Vielfalt geachtet. Im Buch befinden sich zudem Geschichten, die auf der Website noch nicht veröffentlicht wurden. Ebenfalls enthält jede Geschichte Gedanken von der jeweiligen Spurensucherin, und in der Rubrik «Gut zu wissen» wird Wissenswertes aus der vergangenen Zeit vermittelt.

Die Veröffentlichung des Buches bedeutet nun alles andere als das Ende des Projekts Frauenspuren. Das Archiv werde laufend mit neuen Zeitdokumenten gefüllt, sagt Hollenstein. Auch die Dokumentationen der Frauen aus dem 20. Jahrhundert sollen auf der Website weiter wachsen.

Die Vernissage mit dem Gossauer Stadtpräsident Wolfgang Giella vom 17. November ist bereits ausgebucht. Am Mittwoch, 1. Dezember, findet in der Acrevis Bank in Gossau ein Adventsanlass statt, bei dem Frauengeschichten vorgelesen werden. Anmeldung unter b.hollenstein@praxisnah.ch oder unter 071 385 82 10.