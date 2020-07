Zwischen Schwan, Nachtigall und altem Schaf: Tierisch viel zu entdecken auf einem neuen Stadtrundgang durch Steckborn Früher hatten die Häuser Namen statt Nummern. Im Unterseestädtchen sind viel Gebäude nach Tieren benannt. Cornelia Bein hat für das Museum Turmhof einen Rundgang mit 45 Zwischenhalten entwickelt. Margrith Pfister-Kübler 22.07.2020, 04.20 Uhr

Ein goldener Löwe an der Seestrasse 21. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Es spielt sich alles im Städtchen Steckborn ab. Für Kinder, Familien und alle Tierfreunde. Das Museum Turmhof Steckborn bietet neu einen «tierischen Stadtrundgang an. Dauer: rund eine Stunde. Der Rundgang führt zu 14 Häusern mit Tiernamen, vier Häusern, die früher einen Tiernamen hatten, und zu 27 weiteren Tierobjekten. Der Blick in diese tierische Welt ist eine Idee von Cornelia Bein, Architektin und Künstlerin, Mitglied der Stiftung Ortsbild Steckborn und Vorstandsmitglied des Museums Turmhof.

In Steckborn ist es selbst in Coronazeiten noch möglich, Vergangenheit zu finden, Hausgeschichten zu belauschen, die einiges von dem noch nicht verloren haben, was uns zu fehlen beginnt. Der Blick in ein Kaleidoskop, in dem Menschen mit ihren Häusern und ihren Neigungen erscheinen, die uns urvertraut und doch fremd sind.

«Wir beginnen mit Fabelwesen auf Kacheln im Museum.»

Das erzählt Cornelia Bein. Und ihre Begeisterung, die sie beim Aufspüren der Details, die perfekt in die still stehende Coronazeit passte, zeigt, wie wichtig dieses Hinschauen für die Bevölkerung ist. «Früher hatte jedes Haus einen Namen statt einer Hausnummer», sagt Cornelia Bein und führt durch die Gassen.

Schlangen an der Glocke, Katzen am Tor

Ein Drache als Wasserspeier an der Seestrasse. (Bild. Margrith Pfister-Kübler)

An ihrer eigenen Haustür an der Kirchgasse 13 sind eine Schlange als Glockengriff und Katzen am Gittertor zu sehen. In der Kirchgasse gibt es je ein Haus mit dem Namen Biene, Meise, Ochsen, Tübli, am Kehlhofplatz ist das Haus Libelle mit Wandbild und das Haus Blauer Hahn zu bewundern. Von allen Tieren, die den Häusern Namen gaben, sind Adler, Löwen, Schwanen, Storchen respektive Wasser- und andere Seevögel besonders beliebt. Am Kehlhofplatz lösen das Wandbild «Libelle», das Wandbild «Krebs und Steinbock», Tauben im Dachgiebel und der «Blaue Hahn» Staunen aus. An der Gerbergasse ist ein Hirsch als Hausschild und Lampe zu sehen. Jedes einzelne Objekt wäre erwähnenswert. Man darf vermuten, dass die Menschen mit ihrer Detailliebe und der Realisierung ihrer Lieblingssujets besonders heute auf Jung und Alt wirken. Sie sind gewiss Vorbild dafür, wie man das Schicksal erträgt und der Allgemeinheit dient.

Cornelia Bein zeigt bei ihrem eigenen Haus an der Kirchgasse 13 die Schlange als Glockengriff. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Cornelia Bein weiss vieles über die Häuser Adler, Altes Schäfli und Nachtigall oder die Kutsche mit Pferden als Wandbild an der Seestrasse. Und wenn einer von Pferd, Kuh, Schwein und Gans an der Brunnensäule spricht, vom hohen Arbeitsethos, den die Kunsthandwerker und Künstler in ihren Arbeiten zeigten, denkt man unwillkürlich auch an die Auftraggeber, die Hausbesitzer, die ihr Geld einsetzten für Zeichen ihrer Gefühle. Teilnehmer an diesem tierischen Stadtrundgang werden wiederum zu staunenden Zuhörern. Auch in Coronazeiten bietet das Museum Turmhof den Blick in eine andere Zeit, ohne dass man in ein Flugzeug steigen muss. Für Cornelia Bein ist die Spurensuche für diesen «tierischen Stadtrundgang» ein Versuch, auf diese hektische Welt zu reagieren.

