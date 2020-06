Zwischen Himmel und Staat - Meilensteine am Wegesrand der Thurgauer Verfassung 150 Jahre Kantonsverfassung: Nach einer langwierigen Trennung haben Staat und Kirche im Thurgau zu einer neuen Partnerschaft gefunden. Thomas Wunderlin 28.06.2020, 18.42 Uhr

Die katholische Kirche steht immer noch mitten in der Stadt; wie die Bedeutung der Kirche geschwunden ist, wird in «Zwei Himmel über dem Thurgau» erzählt. Bild: Andrea Stalder

Bei den Katholiken galt die liberale «Thurgauer Zeitung» als höchst gefährlich. Vor ihrer Lektüre konnten «die Rechtgläubigen nicht genug gewarnt werden». Medienschelte dieser Art übten die katholischen Piusvereine, die im Thurgau gleichzeitig mit der Kantonsverfassung von 1869 entstanden. Ihr Ziel war die geistlich-geistige Stärkung und Bildung der katholischen Bevölkerung.

Konservative Katholiken bekämpften die Revision der Verfassung, die eine organisatorische Trennung von Kirche und Staat brachte. Sie empfanden es als Bevormundung, dass die staatlichen Stellen nicht mehr nach konfessioneller Zugehörigkeit besetzt wurden und die kirchlichen Gesetzeserlasse von den staatlichen Behörden genehmigt werden sollten.

Beide Landeskirchen erhielten Regierung und Parlament: Kirchenrat und Synode. Die basisdemokratisch gesinnten Reformierten begrüssten die Schaffung einer aus Pfarrern und Laien gemischten Synode.

Zunehmender Bedeutungsverlust der Kirche

Das Festprogramm zum 150-Jahr-Jubiläum der 1869er- Verfassung ist abgesagt. Erschienen ist jedoch das Buch «Zwei Himmel über dem Thurgau», finanziell von den Kirchen gefördert. Die Verfassung von 1869 ist darin eher ein Randthema. In vier Beiträgen wird stattdessen die langwierige Trennung von Kirche und Staat im Thurgau skizziert.

1869 tat der Kanton nur einen von vielen Schritten auf diesem Weg. Es ist eine Geschichte des zunehmenden Bedeutungsverlusts der Kirchen. Als logische Folge erscheint die steigende Zahl der Kirchenaustritte in der heutigen Zeit. Man fragt sich, was es da zu feiern gegeben hätte.

Bis 1861 musste man zum Heiraten in die Kirche

Ein Meilenstein am Wegesrand trägt das Datum des 20. April 1861: An diesem Tag wurde im Thurgau die erste Zivilehe geschlossen. Der Säkularisierung des Zivilstandswesens widmet sich der Thurgauer Staatsarchivar André Salathé. Die Ursprünge des Zivilstandswesens liegen ganz im kirchlichen Bereich. Das Laterankonzil 1215 dekretierte erstmals die Führung von Taufbüchern. In der Helvetik nach 1798 scheiterte der Versuch, die Munizipalgemeinden mit der Führung von Zivilstandsregistern zu betrauen. Der 1803 entstandene Kanton Thurgau übertrug den Pfarrern bis 1876 immer weitere Aufgaben, die auf den Pfarrbüchern beruhten. Sie mussten Listen der Schulpflichtigen ebenso wie der Militärdienstpflichtigen erstellen und das Bürgerrecht verwalten.

Staatsarchivar Andrè Salathè. Bild: Nana Do Carmo

Gallus Anton Bossart und Maria Magdalena Gimmi, welche die erste Zivilehe schlossen, gaben sich vor dem Bezirksgericht Weinfelden das Jawort. Ein katholischer Pfarrer hätte sie nicht trauen dürfen, da nur der Bräutigam katholisch war. Ein evangelischer Pfarrer hätte es tun können. Doch das Paar mochte die evangelische Kirche offenbar nicht. Jedenfalls trat es bald den Neutäufern bei.

Protestantische Gruppierungen dieser Art hatten für die Zivilehe gekämpft. Im Grossen Rat machten sich vor allem liberale Katholiken dafür stark, darunter die späteren Bundesräte Fridolin Anderwert und Adolf Deucher. Sie führten die demokratische Bewegung an, die zur Kantonsverfassung von 1869 führte. Als Nationalräte setzten sie sich auch für die Revision der Bundesverfassung 1874 ein, auf deren Grundlage die Zivilehe zum Obligatorium erklärt wurde.

Zivilstandsämter sukzessive auf zwei fusioniert

Der Zivilstandsbeamte wurde laut Salathé in der kommunalen Verwaltung des Thurgaus der unbestrittene Star, bis ihm 2003 der Infostar den Rang ablief – das zentrale Zivilstandsregister des Bundes. Nach dessen Einführung wurden die Zivilstandsämter sukzessive bis auf zwei fusioniert.

Das Friedhofswesen erwies sich hingegen als «erstaunlich resistent» gegenüber den bürgerlichen Prinzipien, wie Salathé zeigt. Zwar hatte der Kanton schon 1827 erstmals in den Bereich eingegriffen, der bis dahin ausschliesslich den Kirchen vorbehalten war, indem er einen Beerdigungsplatz für Selbstmörder forderte.

Später versuchte er jedoch mit unterschiedlichem Nachdruck, das Prinzip der Gleichheit im Tod durchzusetzen. Das bedeutete, dass Verstorbene ungeachtet ihrer Konfession auf demselben Friedhof in der Reihenfolge ihres Todes begraben werden sollten. So gab der Regierungsrat im 20. Jahrhundert einer ganzen Reihe von Friedhöfen seinen Segen, die zunächst nur für eine Konfession bestimmt waren. 1938 bewilligte er auch einen jüdischen Friedhof in Kreuzlingen-Bernrain. Hingegen verwarf das Weinfelder Gemeindeparlament 2007 die Schaffung eines muslimischen Grabfelds.

Noch bis 1966 besorgten die Kirchen den Sozialstaat

Analog zum Zivilstandswesen übernahm der Staat allmählich das Armenwesen von den Kirchen, wie die Historikerin Heidi Witzig analysiert. Hier dauerte es auch sehr lang. Die Kirchgemeinden blieben bis 1966 für Sozialleistungen zuständig.

Im Lauf des 19. Jahrhunderts zog der Staat ebenso das Schulwesen an sich. Der kantonale Erziehungsrat legte ab 1840 kleinere konfessionellen Schulgemeinden zu paritätischen Schulgemeinden zusammen und ordnete entlegene Höfe und Ortschaften ungeachtet ihrer Konfession einem näher gelegenen Schulkreis zu.

Bischof Karl Arnold-Obrist fürchtete nicht ohne Grund, dass vor allem katholische Kinder evangelischen Schulen zugeteilt wurden, wo sie dann in der Minderheit waren. Als Ausgleich musste bei Schulen mit mehreren Klassen jeweils einer der Lehrer katholisch sein. An den Fest- und Feiertagen beider Konfessionen war schulfrei. Nach der Verfassungsrevision von 1869 verschwanden die letzten konfessionellen Schulen.

In den Schulen ist Religion bis heute präsent in Form des Fachs Biblische Geschichte. Dabei wird betont, dass es sich um Unterricht über Religionen handelt, nicht um Unterweisung in einer Religion. Im aktuellen Lehrplan ist es Teil des Fachs Natur-Mensch-Gesellschaft. Es soll Schüler in die Lage versetzen, bekannte Geschichten aus der Bibel und aus verschiedenen Religionen nachzuerzählen.

Neue Zusammenarbeit in der Flüchtlingsbetreuung

Die Peregrina-Stiftung führt seit 1986 im Auftrag des Kantons Thurgau die Asylunterkünfte. Dabei handelt es sich laut Reto Friedmann, Religionspädagoge und Kantonsschullehrer in Wil, «nicht um einen Rückfall in die Zeit vor 1869». Eine punktuelle Zusammenarbeit sei heute möglich in Gebieten, in denen die Kirchen seit je eine wichtige gesellschaftliche Funktion wahrgenommen hätten. «Voraussetzung für eine solche Zusammenarbeit ist eine klare Trennung von Kirche und Staat.»

