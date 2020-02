«Zwischen Abstinenz und kontrollierter Alkoholabgabe scheiden sich die Geister»: Schloss-Herdern-Leiter Armin Strom über Alkohol, Glücksmomente und das Jubiläum

Armin Strom ist 58 Jahre alt und wurde in Burgdorf als Sohn seines gleichnamigen Vaters und späteren Bieler Luxusuhren-Fabrikanten geboren. Armin Strom Junior studierte an der Universität Fribourg Psychologie und Medienwissenschaften, ehe er nach Stationen in der Sonnenbühlklinik Brütten ZH, im Geratrium Pfäffikon ZH, im Berner Reha Zentrum Heiligenschwendi Mitte des Jahres 2012 die Geschäftsleitung im Schloss Herdern übernommen hat. Strom ist verheiratet und wohnt mit seiner Frau in Lanzenneunforn. (sko)