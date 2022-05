Aadorf Zweiter Wahlgang nötig: Ersatzwahl in Aadorfer Schulbehörde noch nicht entschieden Von den vier Kandidierenden für die Aadorfer Schulbehörde hat am Sonntag niemand das Absolute Mehr erreicht. Olaf Kühne 15.05.2022, 14.26 Uhr

Das Absolute Mehr nicht geschafft: Tanja Zünd-Sauter, Beata Schmid, Enrique Castelar und Nicole Töngi-Meng.

Vier Kandidatinnen und Kandidaten für nur einen vakanten Sitz in der Aadorfer Schulbehörde. Ob dieser Ausgangslage zeichnete sich ab, dass am Sonntag niemand das absolute Mehr schaffen würde – zumal sich an einem Podium vor drei Wochen alle vier gut präsentiert hatten.