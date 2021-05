Zweiter Wahlgang am 13.Juni Ohne Anlauf zur Favoritin: Die Aadorfer Kantonsrätin Sabina Peter Köstli will Hüttwiler Gemeindepräsidentin werden – und hat sehr gute Chancen Die politerfahrene CVP-Frau freut sie sich, wenn sie als mögliche erste Hüttwiler Gemeindepräsidentin irgendwann mal jede Einwohnerin und jeden Einwohner der Seebachtal-Gemeinde kennen gelernt hat. Erste Wohnobjekte vor Ort hat sie schon besichtigt, der Kaufvertrag wird aber erst nach einer allfälligen Wahl unterzeichnet. Mathias Frei 28.05.2021, 17.41 Uhr

Sabina Peter Köstli: Kandidatin für das Hüttwiler Gemeindepräsidium. Bild: Andrea Stalder

Ein Amt wie ein Gemeindepräsidium: Das war für Sabina Peter Köstli eigentlich kein Thema mehr. «Wir haben in Aadorf mit Matthias Küng ja einen fähigen Amtsinhaber.» Und eben dort gehörte die 56-Jährige selber von 2004 bis 2019 der Gemeindebehörde an, war für Themen wie Gesellschaft und Gesundheit zuständig. Doch dann wurde sie von Bekannten aus Hüttwilen auf die Situation um die Nachfolge des scheidenden Gemeindepräsidenten Hanspeter Zehnder angesprochen.

«Man konnte es, wenn man wollte, auch als Hilferuf nach einer grösseren Auswahl interpretieren.»

Hanspeter Zehnder tritt diesen Sommer als Hüttwiler Gemeindepräsident ab. Bild: Reto Martin

Das sagt die im Aadorfer Ortsteil Ettenhausen lebende CVP-Politikerin. Sabina Peter Köstli machte sich ihre Gedanken – und kam zum Schluss: «Ja, diese Herausforderung reizt mich.» So liess sie sich von der überparteilichen Findungskommission durchleuchten, die sie einstimmig zur Wahl empfahl.

«Die volle Unterstützung der Findungskommission war für mich Voraussetzung, dass ich zur Wahl antrete.»

Jetzt haben die Stimmberechtigten von politisch Hüttwilen die Qual der Wahl am 13. Juni. Wählen sie Bruno Kaufmann, den amtierenden Gemeinderat, der 68 Jahre alt ist, oder Roland Schnider, frühpensionierter UBS-Banker, auswärtig und politischer Quereinsteiger? Oder soll es mit Sabina Peter Köstli die erste Frau Gemeindepräsidentin von Hüttwilen werden?

Video zur Nationalratskandidatur 2019 von Sabina Peter Köstli. Video: Sabina Peter Köstli/Youtube

Im ersten Wahlgang fiel ein klarer Entscheid schwer

Im ersten Wahlgang fiel den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ein klarer Entscheid offensichtlich schwer. Kaufmann lag nur zwei Stimmen vor Schnider. Beide verpassten das absolute Mehr klar. So würde es nicht überraschen, wenn Sabina Peter Köstli ihre beiden absolut valablen Mitbewerber auf der Zielgeraden überholt.

«Du bist im besten Polit-Alter.»

Das habe ihr eine Aadorfer Parteikollegin gesagt, als ihre Hüttwiler Kandidatur bekannt wurde, erzählt die Noch-Hinterthurgauerin, die als Bauerstochter in Altikon an der Thur aufgewachsen ist. Ohne Anlauf, das ist eigentlich nicht richtig. Denn die wahlkampferprobte Kandidatin suchte in den vergangenen Wochen mehrmals mit kleinen Aktionen den Kontakt mit der Seebachtaler Bevölkerung. Viel Good-Will gegenüber ihrer Person habe sie dabei gespürt, sagt sie.

Gemeinderat, Grosser Rat, Bezirksgericht

Sabina Peter Köstli. Bild: Andrea Stalder

Sabina Peter Köstli hat aber auch einen vollgepackten politischen Erfahrungsrucksack. Nebst ihrem langjährigen Gemeinderatsmandat politisiert sie seit 2016 für die CVP im Grossen Rat, wo sie seit vergangenem Jahr auch der wichtigen Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission angehört. Seit 2016 ist sie nebenamtliche Richterin am Bezirksgericht Münchwilen. Die Betriebswirtschafterin HF ist Geschäftsführerin von Benevol Thurgau, der Fachstelle für Freiwilligenarbeit, und präsidiert zudem die Perspektive Thurgau. Also eine gesellschaftlich bestens vernetzte Frau.

«Wenn ich mir keine Chancen ausrechnen würde, wäre ich nicht angetreten.»

Es wäre schön, sagt Sabina Peter Köstli, wenn sie nun die Früchte ihrer langjährigen Politarbeit ernten dürfte. Ihre zwei Töchter sind mittlerweile erwachsen und ausgezogen. Mit ihrem Ehemann hat die Politfrau bereits Wohnobjekte im Seebachtal besichtigt. «Wenn es passt, würden wir gerne etwas kaufen.» Ein Kaufvertrag werde aber natürlich erst nach einer allfälligen Wahl unterzeichnet.

Ökologisch, sozial und wirtschaftlich denkend

Nach dem ersten Wahlgang am 7. März: Die beiden Kandidaten Bruno Kaufmann und Roland Schnider umrahmen den bisherigen Amtsinhaber Hanspeter Zehnder.

Bild: Kevin Roth

«Meine Töchter sagen mir auch schon mal: Tu nicht so emanzig.» Sabina Peter Köstli ist aber keine Emanze. Ihr sei Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern am wichtigsten. Denn sie habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und sie bezeichnet sich als ökologisch, sozial und wirtschaftlich denkende CVP-Politikerin. Dass das Parteibüechli in der Lokalpolitik keine grosse Rolle spielt, ist ihr, deren Vater SVP-Wähler ist absolut bewusst.

«Als Gemeindepolitikerin muss man vor allem engagiert sein.»

Gleichwohl ist ihr ihre politische Heimat wichtig. Man könne sich nicht immerzu die Köpfe einschlagen. «Es braucht den Konsens, der oft dank der Mitte zustande kommt.» In ihrer möglichen zukünftigen Heimat laufe sehr vieles rund, findet Sabina Peter Köstli. Aber natürlich gebe es Themen, die für Hüttwilen wichtig seien, etwa der Erhalt des lokalen Gewerbes und damit auch einer Einkaufsmöglichkeit oder auch die Stärkung der familienergänzenden Betreuungsmassnahmen. Im Seebachtal sei gewiss auch ein qualitatives Wachstum mit Bedacht weit oben auf der Themenliste, inklusive Raumplanung. Sinnvoll findet sie indes die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen von Zweckverbänden. Und sie freut sich, wenn sie zurückkommen darf in die Regio Frauenfeld.

In Aadorf oft mit dem Velo unterwegs: Sabina Peter Köstli. Bild: Andrea Stalder

Die Arbeit in einem guten Team ist für Sabine Peter Köstli matchentscheidend. Aber sie könne auch, wenn es sein müsse, unschöne Entscheide treffen, sagt die Kandidatin über sich. Ihr ist bewusst, dass sie in Hüttwilen mehr im Rampenlicht steht als früher in Aadorf, wo auch die Gemeinde ungleich grösser ist.

«Dafür hätte ich in Hüttwilen die Möglichkeit, als Gemeindepräsidentin irgendwann jede Einwohnerin und jeden Einwohner kennen gelernt zu haben.»