Zwei Tonnen pro Tag: Das Laub ist für den Werkhof Frauenfeld eine Riesenbüez Die Mitarbeiter des Werkhofes rücken im Herbst alle zwei Wochen aus, um Laub von den Frauenfelder Strassen zu entfernen. So sorgen Sie für Sicherheit und halten den Standard der Stadt. Sophie Ade 10.11.2020, 04.30 Uhr

Blätter der Platanen bedecken die Trottoirs entlang der Häberlinstrasse. (Bild: PD)

«Das hat jetzt aber genau gepasst», sagt Werkhofmitarbeiter Jörg Lohner zufrieden. Mit einem dumpfen Geräusch gibt die Wischmaschine zu verstehen, dass sie nun bis oben voll mit Laub der Häberlinstrasse ist. Ein Blick in den Rückspiegel gibt die Sicht auf ein laubbefreites Trottoir frei. «Das wird nicht lange so bleiben, denn im Herbst kommen wir dem Laub kaum hinterher.» Wie zur Bestätigung rauscht kurz danach ein Lastwagen die Häberlinstrasse hinauf und fegt alle auf der Strasse liegenden Blätter auf das frisch befreite Trottoir.

Nasses Laub ist schwer

So werden die Werkhofmitarbeiter im Herbst vom Laub auf Trab gehalten. Das aktuelle Jahr war wegen Absagen des Open Air oder dem Chlausmarkt eher ruhig, doch die Bäume werfen auch trotz Pandemie weiterhin farbige Blätter ab. Von Ende September bis Ende November muss eine Strasse spätestens nach zwei Wochen wieder vom Laub befreit werden.

«Nebst dem hohen Arbeitsaufwand ist das nasse Laub auch noch extrem schwer», berichtet Lohner, der ursprünglich Maschinenmechaniker gelernt hat. Eine volle Wischmaschine fasst im Schnitt 250 Kilogramm nasses Laub. Das ergibt pro Maschine ein Tagesvolumen von bis zu zwei Tonnen Laub. In den letzten zwei Wochen sammelte der Werkhof rund 30 Tonnen. Wie viel Laub während der ganzen Herbstsaison zusammenkommt, kann man beim Werkhof nicht sagen.

Wirken abseits der Wahrnehmung

«Die Stadt hat einen sehr hohen Standard, dem der Werkhof gerecht werden muss», sagt Lohner. Deshalb erhalten sie auch häufig Hinweise von Bewohnern, wo noch Laub zusammengenommen werden soll. «Wir geben unser Bestes und machen auch vieles, was die meisten Leute gar nicht wahrnehmen. Aber es ist unmöglich, immer überall zu sein», erklärt Lohner.

Doch auch wenn die Arbeit des Werkhofes nicht für alle ersichtlich ist, muss sie kontinuierlich gemacht werden. «Wenn sich keiner um das Laub kümmert, verrottet es, und das ganze Strassenprofil würde von Moos und Flechten überwachsen», sagt Lohner. Hinzu kommt die Gefahr, auf dem nassen Laub auszurutschen. Um das zu verhindern, rücken die Mitarbeiter des Werkhofes täglich aus, um an einem anderen Ort zu wirken.

Allerlei zu tun Egal ob Spielplätze, Zirkusauftritte oder Parkanlagen. Als ein Dienstleistungsbetrieb von Frauenfeld ist der Werkhof in sämtliche Tätigkeiten der Stadt involviert. Nebst der Instandhaltung und Sauberkeit von öffentlichen Anlagen ist er auch für den Strassen- und Kanalisationsunterhalt verantwortlich. Ebenso fällt die Sammlung von Hauskehricht und Wertstoffen oder die Pflege von öffentlichen Gewässern in den Arbeitsbereich des Werkhofs. Hinzu kommt die Bewilligung und die Bereitstellung von Infrastruktur für Märkte oder Feste, um die sich die 26 Mitarbeiter kümmern. Mehr unter: www.frauenfeld.ch –> Werkhof

Ausgestattet mit Laubbläsern, Wischmaschinen und Laubgebläsen wird den Blättern der Kampf angesagt. «Hier wird Hand in Hand gearbeitet, damit die Wege und Strassen der Stadt möglichst laubfrei bleiben», sagt Lohner. Während die Laubbläser die Vorarbeit leisten, fährt die Wischmaschine hinterher und saugt alles ein. «Neu haben wir auch ein Laubgebläse, welches das Laub in den Anhänger saugt», sagt Markus Wenger, Chef der Gruppe Unterhalt und Reinigung. Sobald dieser oder die Maschine voll ist, wird der Weg zur Zentrale an der Gaswerkstrasse angetreten.

Dort wird das Laub in den entsprechenden Container geleert. Ist es sauber, so wird es in die Biogasanlage in Winterthur gebracht. Wenn sich unter dem Laub PET-Flaschen, Aluverpackungen oder Glasscherben befinden, erfolgt die Entsorgung in Müllheim. Nebst dem Laub entfernt der Werkhof auch tote Tiere oder verlorene Autoteile von den Strassenrändern. Wenger sieht das gelassen. «Das ist eben unser Job. Wir sind die Dienstleister der Stadt.»