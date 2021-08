Schwingen Zwei Kränze, drei Enttäuschungen: So schnitten die Thurgauer auf der Schwägalp ab Nebst Festsieger Samuel Giger holt sich auch Domenic Schneider den Kranz am Schwägalp-Schwinget 2021. Weiteren Thurgauern bleibt die begehrte Auszeichnung verwehrt. Zwei von ihnen können dennoch stolz sein auf ihre Leistung. Stefan Hungerbühler 17.08.2021, 04.50 Uhr

Domenic Schneider (rechts, gegen Fabian Staudenmann) war nebst Samuel Giger der zweite Thurgauer Kranzgewinner am Bergfest vom vergangenen Wochenende. Gian Ehrenzeller/Keystone

Bei der 22. Auflage des Schwägalp-Schwinget traten am vergangenen Sonntag 90 Schwinger zum Wettkampf um die begehrten Eichenkränze an. Zwölf Schwinger vertraten die Farben des Thurgaus. In einem hochkarätigen Teilnehmerfeld mit Athleten aus den Teilverbänden Bern, Südwestschweiz und allen Ostschweizer Kantonen wurden die Kräfte gemessen. Mit Pirmin und This Kolb aus Affeltrangen standen auch zwei Schwägalp-Debütanten im Team Thurgau.

Nebst Festsieger Samuel Giger konnte sich dank einer soliden Leistung auch Domenic Schneider aus Friltschen den Kopfschmuck am Ende des Tages aufsetzen lassen. Zum Auftakt hatte der kräftige Sennenschwinger den Mitfavoriten und Berner Eidgenossen Matthias Aeschbacher kurz vor Ablauf der Kampfzeit platt ins Kurzholz gebettet. Trotz einer Niederlage im dritten Gang gegen Lario Kramer liess sich der zweifache Kranzfestsieger der Saison nicht beirren und sicherte sich mit einer abschliessenden Maximalnote den dritten Schlussrang.

Stefan Burkhalter (hier im vierten Gang gegen Lars Zaugg) hätte im letzten Gang einen Sieg gebraucht, stellte aber. Gian Ehrenzeller/Keystone

Für einige hingen die Trauben zu hoch

Knapp hinter den Kränzen aber dennoch mit guten Leistungen reihten sich die Turnerschwinger David Dumelin (Hüttwilen) und Marco Oettli (Bussnang) im neunten Schlussrang ein. Der Homburger Altmeister Stefan Burkhalter stellte im letzten Gang gegen den 99-fachen Kranzgewinner Florian Gnägi und so mussten beide ihre Heimreise ohne Kranz antreten.

Dass die Trauben an Bergkranzfesten hoch hängen, ist allseits bekannt. Das musste der eine oder andere auch in diesem Jahr erfahren. Nicht wunschgemäss verlief das Fest für die Eidgenossen Tobias Krähenbühl (Wetzikon) und Beni Notz (Güttingen) sowie für den Teilverbandskranzer Mario Schneider aus Schönenberg an der Thur. Ihre Hoffnungen auf einen Kranz wurden bereits im Ausschwingen begraben.