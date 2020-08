Zwei Schwestern bauen in Homburg eine Fuchshöhle für die Kleinsten Diesen September eröffnen Alessandra und Antonella Ess im alten Kindergarten Homburg eine Spielgruppe. Salome Preiswerk Guhl 06.08.2020, 11.30 Uhr

Die zukünftigen Spielgruppe-Betreiberinnen Alessandra und Antonella Ess mit der kleinen Estella. Bild: Salome Preiswerk Guhl

«Die Ideen kamen Schlag auf Schlag», erzählt Alessandra Ess über geplante Spielgruppe Fuchshöhle in Homburg. Mit ihrer Schwester Antonella Ess bietet sie ab September im ehemaligen Kindergarten in Homburg dreimal pro Woche spielerische und pädagogisch begleitete Betreuungszeit für Kinder ab 18 Monaten an.