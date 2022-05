Wärmering Frauenfeld: Schuldsprüche vor Bezirksgericht Winterthur

Bezirksgericht Zwei Schuldsprüche in der Winterthurer Affäre um die Wärme Frauenfeld AG Die Wärmering-Causa ist in Frauenfeld schon seit längerem politisch aufgearbeitet. Nun hat die Angelegenheit auch in Winterthur juristisch ein vorläufiges Ende gefunden. Das Bezirksgericht verurteilt zwei ehemalige Kadermitarbeiter des Winterthurer Energieversorgers wegen wegen Urkundenfälschung im Amt und ungetreuer Geschäftsführung. Mathias Frei 02.05.2022, 18.01 Uhr

Die Wärme Frauenfeld AG hatte Abwärme der Frauenfelder Abwasserreinigungsanlage in der Grossen Allmend genutzt. Bild: Andrea Stalder

Die Causa um die Wärme Frauenfeld AG hat in Winterthur ein vorläufiges juristisches Ende vor dem Bezirksgericht Winterthur gefunden. Ein Weiterzug an die nächste Instanz, das Zürcher Obergericht, ist aber möglich. Das schreibt srf.ch.

Nachdem das Winterthurer Stimmvolk im Sommer 2015 einem Rahmenkredit über 70 Millionen Franken für Fernwärmeprojekte zugestimmt hatte, wurde im Frühling 2016 bekannt, dass die Wärme Frauenfeld AG (WFAG), an welcher der Winterthurer Energieversorger Stadtwerk beteiligt war, finanziell in arge Schieflage geraten war. Darüber war das Stimmvolk vor der Abstimmung aber nicht informiert worden. Die Sanierung der WFAG kostete die Stadt Winterthur 1,4 Millionen Franken. Der zuständige Winterthurer Stadtrat Martin Gfeller (Grüne) trat im Herbst 2016 aus gesundheitlichen Gründen zurück. 2020 wurde er juristisch vollständig rehabilitiert.

Bedingte Geldstrafen für ehemalige Kaderangestellte

Matthias Gfeller, alt Stadtrat Winterthur (Grüne). Bild: Nana Do Carmo (18.Januar 2008)

Das Winterthurer Bezirksgericht hat vergangenen Freitagnachmittag die beiden Beschuldigten in der Wärmering-Affäre schuldig gesprochen. Den ehemaligen Direktor von Stadtwerk Winterthur habe das Gericht gemäss srf.ch wegen Urkundenfälschung im Amt und wegen ungetreuer Geschäftsführung mit einer bedingten Geldstrafe von 21'600 Franken bestraft. Der ehemalige Finanzchef von Stadtwerk wurde wegen Urkundenfälschung im Amt zu einer bedingten Geldstrafe von 24'000 Franken verurteilt. Damit sei das Gericht den Anträgen der Staatsanwaltschaft gefolgt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Den beiden ehemaligen Kadermitarbeitern – beide wurden zuerst beurlaubt, später entlassen – wurde vorgeworfen, die WFAG mit kreativer Buchführung besser dargestellt zu haben, als dies in Wahrheit der Fall war. Konkret sollen sie, schreibt srf.ch weiter, einen Fehlbetrag von 2,4 Millionen Franken für Wärmepumpen nicht dem Thurgauer Projekt belastet, sondern auf mehrere Winterthurer Stadtwerk-Bereiche verteilt und das Loch in der Kasse so versteckt haben. Die Beschuldigten hätten vor Gericht ihre Unschuld und sich als Sündenböcke gesehen. Ihre Anwälte forderten Freisprüche. Der Richter war anderer Meinung: «Das war kein Versehen, keine Fahrlässigkeit. Das war ein bewusster Entscheid.»