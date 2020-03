«Just an der Ja-Nein-Grenze»: Das Musikfestival Hänkiturm Classics ist abgesagt Die Organisatoren sagen die Hänkiturm Classics vom kommenden Wochenende ab. Dieter Langhart 14.03.2020, 04.20 Uhr

Im historischen Aadorfer Hänkiturm wäre vom 20. bis 22. März das Musikfestival Hänkiturm Classics über die Bühne gegangen. (Bild: ZVG)

Eine leichte Anspannung war schon am Freitagvormittag in Peter Zweidlers Stimme hörbar: Finden die vierten Hänkiturm Classics statt oder muss das Festival abgesagt werden? Zweidler, OK-Mitglied und Pressesprecher, wusste, dass der Bundesrat am Nachmittag über schärfere Massnahmen im Kampf gegen Corona berate und die Besucherobergrenze für Veranstaltungen wohl enger fassen werde. Auf der Festival-Website stand: «In Übereinstimmung mit den kantonalen und eidg. Vorgaben finden unsere Konzerte statt!»