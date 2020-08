Zwei auf einen Streich: In Kreuzlingen und Tägerwilen fanden zwei Openairs statt - trotz oder gerade wegen Corona Das Oben Toben Festival in Tägerwilen und das Kultling Openair in Kreuzlingen unterhielten die Besucher mit guter Musik und Geselligkeit. Schutzmassnahmen mahnten vor der Pandemie. Den Feierwütigen war das aber nicht so wichtig. Hauptsache man kann wieder feiern. Viviane Vogel 17.08.2020, 04.30 Uhr

Die Band OGMH auf der Bühne des See-Burgtheaters in Kreuzlingen unterhielt das Publikum beim Sonnenuntergang mit ihrer Musik. Bild: Donato Caspari (Kreuzlingen, 15. August, 2020)

Corona ist an diesem Samstagabend weit weg, und doch an jeder Ecke präsent. Die Sonne ist noch nicht untergegangen, da wird auf dem Pfaffenbüel und am Bodenseeufer schon ausgelassen getanzt und gesungen. «Die Entscheidung, am Oben Toben Festival teilzunehmen fiel unabhängig von Corona», erzählt Besucherin Sandra Iten-Cambeiro.