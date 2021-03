Vertragsunterzeichnung Jugend und Soziales: Thundorf, Stettfurt und Matzingen spannen verstärkt zusammen Matzingen, Stettfurt und Thundorf legen ihre Sozialen Dienste zusammen und betreiben künftig einen gemeinsamen Jugendtreff. Die erforderlichen Verträge haben Gemeindevertreter am Donnerstag unterzeichnet. Olaf Kühne 11.03.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit Maske und Abstand: Vertreter der Gemeinden Matzingen, Thundorf und Stettfurt unterzeichnen im Tscharnerhaus ihre Zusammenarbeitsverträge. Bild: Olaf Kühne

«Solange ich hier Gemeindepräsident bin, will ich dieses Wort nicht wieder hören.» Humoristisch beantwortet der Stettfurter Gemeindevorsteher Markus Bürgi die Frage unserer Zeitung, ob auch eine Fusion im Raum stehe.

Markus Bürgi

Gemeindepräsident Stettfurt Bild: Samuel Koch

Bürgi und seine Gemeinde sind am Donnerstagmorgen Gastgeber für eine, wie sich alle Anwesenden einig sind, historische Vertragsunterzeichnung. Vertreter der Gemeinden Matzingen, Stettfurt und Thundorf sind ins Tscharnerhaus gekommen, um ihre Unterschriften unter zwei Verträge zu setzen, welche die Zusammenarbeit der drei Gemeinden in zwei Bereichen regeln soll.

Gemeinsamer Jugendtreff neben Stettfurter Badi

Ueli Bachofen

Vizegemeindepräsident Stettfurt Bild: Donato Caspari

Der «auffälligere» Bereich dürfte wohl der gemeinsame Jugendtreff sein, welcher schon sehr bald neben die Stettfurter Badi zu stehen kommt. Die Vision hierzu ist zehn Jahre alt, berichtet der Stettfurter Vizegemeindepräsident Ueli Bachofen an der Vertragsunterzeichnung.

Konkret wurde die Idee dann 2017 anlässlich einer gemeinsamen Zukunftskonferenz. «Wir wollen einen eigenen Raum», sei damals der unüberhörbare Tenor der Jugendlichen aus den drei Gemeinden gewesen.

Auf den Parkplatz neben der Stettfurter Badi kommt bis Sommer der neue Jugendtreff zu stehen. Bild: Olaf Kühne

In der Folge begann ein demokratischer Prozess, welcher am vergangenen Sonntag abgeschlossen werden konnte: Die Thundorfer bewilligten an der Urne ihr Budget und somit auch die Kostenbeteiligung am Jugendtreff. Bereits im Dezember konnte Stettfurt seine Tücher ins Trockene bringen: mit dem bewilligten Budget, vor allem aber mit der Zustimmung zu einem Kredit über 370'000 Franken für Landkauf und Erschliessung des fraglichen Areals.

Mitte Monat wird sich die begleitende Betriebskommission konstituieren. Und auch das Datum des Eröffnungsfestes steht bereits fest: der 21. August. Der Jugendtreff soll dann in Wohncontainern in Betrieb sein, das Ganze ist vorerst als fünfjähriges Pilotprojekt angelegt.

Zusammenlegung der Sozialen Dienste

Der zweite am Donnerstag unterzeichnete Vertrag regelt die Zusammenlegung der Sozialen Dienste in Matzingen. Was Gemeindepräsident Walter Hugentubler «Kompetenzzentrum» nennt, ist dem Umstand geschuldet, dass zahlreiche kommunale Aufgaben immer komplexer werden, und von einzelnen kleinen Gemeinden mit einem Teilzeitpensum gar nicht mehr geschultert werden können.



In der Matzinger Luderschür nehmen bald die gemeinsamen Sozialen Dienste ihre Arbeit auf. Bild: Reto Martin

So betreibt Matzingen seit diesem Jahr zusammen mit der Nachbarin Thundorf das Bauamt. Für die Sozialen Dienste klinkt sich nun auch Stettfurt in diese Zusammenarbeit ein.

Walter Hugentobler, Gemeindepräsident Matzingen Bild: Andrea Stalder

Dotiert mit 190 Stellenprozenten und unter der Ägide der bisherigen Matzinger Sozialamtsleiterin Susanne Graf startet die gemeindeübergreifende Abteilung im Mai, wenn zugleich auch die derzeit noch drei Fürsorgekommissionen in eine gemeinsame übergehen werden. Walter Hugentobler ist überzeugt:

«So gehen wir haushälterisch mit öffentlichen Geldern um und stellen dennoch eine gute Versorgung sicher.»