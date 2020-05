Zurück ins Büro nach Coronalockerung: Der Kanton Thurgau hebt Homeoffice-Pflicht auf – dennoch empfehlen einige Unternehmen weiterhin Heimarbeit Seit Montag ist ein weiteres Stück Normalität zurück. Die Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus wurden gelockert. Eine Umfrage unter Thurgauer Organisationen zeigt, dass es nicht alle gleich handhaben. Bei der Thurgauer Kantonalbank arbeiten aktuell rund 40 Prozent der Mitarbeitenden von daheim. Auch SBB-Büromitarbeiter sollen weiterhin in den eigenen vier Wänden arbeiten. Aus gutem Grund. Sebastian Keller 13.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Szene aus dem Büroalltag: Eine Mitarbeiterin fertigt eine Kopie an. Bild: Andrea Stalder

Züge fahren wieder häufiger, Restaurants sind geöffnet: Die Lockerungen im Corona-Lockdown bedeuten für viele Arbeitnehmer die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz. Doch nicht für alle auf einen Schlag. In einem internen Newsletter der SBB heisst es: «Mitarbeitende der reinen Bürogebäude arbeiten weiterhin grundsätzlich im Homeoffice.» Und weiter:

«Wir wollen nicht die ersten sein, die in den Hauptverkehrszeiten die Züge füllen und das betriebliche Hochfahren belasten.»

Martin Meier, Mediensprecher der SBB. Bild: PD

Auf Nachfrage bestätigt SBB-Sprecher Martin Meier diese Aussagen. Im Newsletter werde die schrittweise Rückkehr in die Büros skizziert. In der ersten Phase kehren Leute mit Tätigkeiten nah am Bahnbetrieb zurück. In jedem Fall betont Meier, werden die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) strikte eingehalten. Doch welchen Fahrplan in die Normalität haben Organisationen im Thurgau?

Einer der grössten Arbeitgeber im Thurgau ist der Kanton selber. Er beschäftigt rund 4000 Personen. Die Schalter der Verwaltung sind seit Montag wieder geöffnet. Dadurch arbeiten mehr Mitarbeiter an ihren Arbeitsplätzen. Das sagt Mirjam Fonti vom Informationsdienst. Weiter sagt sie, dass laut einem Regierungsratsbeschluss «die verwaltungsweit angeordnete Homeoffice-Pflicht unter Einhaltung der Hygiene- und Distanzvorschriften grundsätzlich aufgehoben werden» soll.

Im Thurgauer Regierungsgebäude in Frauenfeld ist wieder mehr Betrieb. Bild: Reto Martin

Es obliege etwa den Amtsleitern, die schrittweise Lockerung bis zum Normalbetrieb zu organisieren. Eine Ausnahme gelte weiterhin für Risikogruppen.

«Sie sollen ihre Arbeitsleistung, wenn immer möglich, von zu Hause aus erledigen.»

Zur Frage, wie die Homeoffice-Phase verlaufen sei, sagt Fonti: Eine Auswertung liege noch nicht vor. «Die Rückmeldungen sind bis jetzt aber überwiegend positiv.»

Bei der TKB sind rund 40 Prozent im Homeoffice

Marc Widler, Geschäftsführer des Thurgauer Gewerbeverbandes. Bild: PD

Der Thurgauer Gewerbeverband (TGV) gibt seinen Mitgliedern keine separaten Empfehlungen bezüglich Homeoffice. Der Verband verweist laut Geschäftsführer Marc Widler auf ein Merkblatt des Bundes zum Thema.

In diesem Dokument heisst es etwa: «Wo möglich, soll Homeoffice erlaubt und ermöglicht werden.» Für die TGV-Geschäftsstelle sagt der Geschäftsführer: «Homeoffice ist für alle Mitarbeitenden möglich und erwünscht; die Mitarbeitenden entscheiden eigenverantwortlich, wann sie im Homeoffice arbeiten.»

Bei der Thurgauer Kantonalbank (TKB) arbeiten derzeit rund 40 Prozent aller Mitarbeitenden im Homeoffice. TKB-Sprecherin Sabrina Dünnenberger sagt: Man halte sich an die Empfehlungen des BAG. Und daher gelte unverändert seit Anfang März:

«Wo es die Funktion beziehungsweise Tätigkeit erlaubt, empfehlen wir unseren Mitarbeitenden Homeoffice.»

Der Hauptsitz der Thurgauer Kantonalbank in Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Die TKB sei organisatorisch und technisch gut aufgestellt, um einem Teil der Mitarbeitenden über einen längeren Zeitraum hinweg diese Arbeitsweise zu ermöglichen. «Erfreulich ist beispielsweise, dass sich vor allem in der internen Zusammenarbeit Telefonkonferenzen anstatt physischer Sitzungen rasch und gut etabliert haben.»



Beratung wieder vor Ort: Perspektive Thurgau

Die Perspektive Thurgau berät Mütter, Jugendliche, aber auch Suchtkranke. Rund 80 Festangestellte arbeiten für den Gemeindezweckverband. Seit Montag werden wieder verstärkt Klienten für Beratungen vor Ort empfangen, sagt Sprecher Samuel Engeli.

«Somit sind auch fast alle Angestellten wieder in unseren Fachstellen am Arbeiten.»

Engeli betont, dass die Beratungstätigkeit der Perspektive stets aufrechterhalten wurde. «Wir haben einfach verstärkt auf andere Kanäle gesetzt.» Telefonberatungen, E-Mail-Beratungen und neu ein Chat-Tool für Beratungen auf der Website. Auch deshalb sei wohl ein Ansturm diese Woche ausgeblieben.