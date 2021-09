Frauenfelder Stadtbus feiert 40-Jähriges

Jubiläum Zurück in die 80er-Jahre: Der Frauenfelder Stadtbus fährt seit 40 Jahren Mit einem kleinen Fest am Bahnhofplatz hat die Stadtbusverwaltung Frauenfeld am Samstagmittag ihr 40-Jahr-Jubiläum begangen. Andreas Taverner 27.09.2021, 04.40 Uhr

Vokuhilas und 80er-Outfits: Die Stadtbusverwaltung blickt mit ihren Mitarbeitenden aufs 40-jährige Bestehen zurück. Bild: Andreas Taverner

«Jetzt brauchen die Männer nur noch Miniröcke und High Heels und sie wissen, wie Frauen leiden müssen, um schön zu sein», sagt eine Beobachterin scherzhaft. Sie spielt damit auf die mit Perücke verkleideten Herren der Stadtbusverwaltung Frauenfeld an. Grund für deren Maskerade: das 40-jährige Bestehen des Stadtbusses, das am Samstagmittag im kleinen Rahmen auf dem Zusatzgleis des Wiler-Bähnli beim Bahnhof im Stil der 1980er-Jahre über die Bühne geht. Daneben steht ein mit bunten Ballonen verzierter Bus. Eifrig verteilt Vanessa Ponzo, verzierte und feine Guetzli. Ihre Helfer, ganz in 80er-Jahr-Outfits, verteilen grosszügig Ballone oder beantworten die zahlreichen Fragen zum Stadtbus aus Vergangenheit und Gegenwart.