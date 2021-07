Thurgau: GLP-Chef begrüsst Urteil zum Frauenfelder Wahlbetrug

«Zur Sache» «Eine Genugtuung, dass der Täter überführt wurde»: Thurgauer GLP-Fraktionschef begrüsst das Urteil im Fall des Frauenfelder Wahlbetrugs Das Frauenfelder Bezirksgericht verurteilt den ehemaligen Stadtschreiber wegen Wahlfäschung zu zwölf Monaten bedingt. Darüber debattieren auf TVO die Thurgauer Fraktionspräsidenten Ueli Fisch (GLP), Anders Stokholm (FDP) und Stephan Tobler (SVP) sowie Politikwissenschafter Patrick Aeschlimann. Judith Schuck 07.07.2021, 20.44 Uhr

Video: TVO

Welche Lehren können aus dem Fall des Frauenfelder Wahlbetrugs gezogen werden? Um diese Frage ging es am Mittwochabend in der TVO-Sendung «Zur Sache», wenige Stunden nachdem das Frauenfelder Bezirksgericht den ehemaligen Frauenfelder Stadtschreiber Ralph Limoncelli für schuldig erklärt hatte. Es diskutierten der Frauenfelder Stadtpräsident und FDP-Fraktionschef Anders Stokholm, GLP-Fraktionspräsident Ueli Fisch, SVP-Fraktionschef Stephan Tobler sowie Politikwissenschafter Patrick Aeschlimann mit «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid über den Gerichtsentscheid.

Zwölf Monate bedingt und 3000 Franken Busse lautet die Strafe für Limoncelli. In der Diskussionsrunde zeigt sich Ueli Fisch erleichtert:

«Es ist eine Genugtuung, dass der Täter überführt wurde.»

Als GLP-Fraktionschef habe er hart dafür kämpfen müssen, dass den Unstimmigkeiten nachgegangen wurde. Die Stadt Frauenfeld ergriff umgehend Massnahmen, um künftig besser gegen Wahlbetrug gewappnet zu sein: «Die Utensilien, die in den Wahlraum mitgebracht und rausgenommen werden, sind besser bewacht. Das Resultat wird auf seine Plausibilität geprüft und die Abläufe werden sauber aufgegleist», sagt Stokholm. Die GLP hat in diesem Zuge eine Motion eingereicht, die unter anderen diese Punkte im kantonalen Gesetzt verankert haben möchte.

Politikwissenschafter Aeschlimann ist trotz allem der Meinung, dass «das Schweizer System funktioniert». Schliesslich sei der Fall aufgeklärt worden. Tobler als Vertreter der SVP ist ebenfalls der Meinung, dass das System gut sei:

«Es gab eben einmal einen Fehler. Dass aber jemand alleine mit den Stimmzetteln ist, das darf es nicht geben.»

Während die GLP auch in den Gemeinden eine bessere Kontrolle durchsetzen will, möchte die SVP an der Gemeindeautonomie nicht rütteln. Stokholm findet, dass es vor allem die grossen Gemeinden seien, die Einfluss auf die Resultate nähmen, weswegen diese speziell der Kontrolle bedürften.

GLP-Fraktionschef Ueli Fisch, Frauenfelds Stadtpräsident und FDP-Fraktionschef Anders Stokholm, «Tagblatt»-Chefredaktor und Moderator Stefan Schmid, Patrick Aeschlimann vom Zentrum für Gemeinden der Fachhochschule Ost, und SVP-Fraktionschef Stephan Tobler. Bild: Tobias Garcia

«Vertrauen in Demokratie nicht gestärkt»

Dass das Vertrauen der Bevölkerung durch den Wahlbetrug erschüttert wurde, wie Fisch findet, teilen nicht alle. Aeschlimann: «Die Grundfesten des Vertrauens sind nicht erschüttert, aber das Vertrauen in die Demokratie wurde nicht gerade gestärkt.» Die Schweiz habe viel Routine mit Wahlen, und wo Routine sei, passierten auch Fehler.

Auf die Frage Stefan Schmids, was sie von elektronischen Wahlen hielten, reagierten die Teilnehmer gerade im Hinblick auf die aktuellen Hackerangriffe eher zurückhaltend. Lediglich SVP-Mann Tobler gab zu bedenken, dass anfangs kaum jemand in die Briefwahl vertraut habe. Was die elektronische Wahl betrifft, müsse die Gesellschaft das irgendwann schaffen. Aeschlimann sieht darin ebenfalls ein Zukunftsmodell. «Die technischen Entwicklungen gehen weiter und machen es sicherer.»