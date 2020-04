Zur Abwehr eines unsichtbaren Feindes: Die Rheinbrücke zwischen Diessenhofen und Gailingen ist zum Niemandsland geworden Die Diessenhofer Rheinbrücke nach Gailingen ist wegen der Pandemie geschlossen. Ein historischer Rückblick aus Sicht des Bauwerkes. Erwin Müller 06.04.2020, 16.45 Uhr

1914: die geschlossene Diessenhofer Rheinbrücke. (Bild: PD)

Mit Gittern versperrt, durch Kette und Schloss gesichert. Davor die alte Barriere. Kein Zugang mehr zur Diessenhofener Holzbrücke. Abgesperrt ist auch der Zugang auf Gailinger Seite. Die Grenze ist beidseitig zum Schutz vor dem unsichtbaren Feind geschlossen. «Nun ist es also wieder einmal so weit», denkt sich die Brücke, «wieder einmal bin ich Niemandsland. Zwar habe ich mir schon lange eine Entlastung vom Verkehr gewünscht. Wenigstens für kurze Zeit, nicht die Last der Traktoren und Autos tragen zu müssen.»

«Ja, es ist auch schön, das Rauschen des Rheinwassers tagsüber wieder einmal deutlich hören zu können.»

«Und doch fehlen mir die Menschen, welche die Sicht aus meinen Fensteröffnungen hinab nach St. Katharinental oder hinauf zum Staffel geniessen. Wie meine Vorgängerinnen wurde ich gebaut zum Wohle der Menschen. Soll verbinden, Handel, Arbeit und Vergnügen fördern. Soll aber auch in schwerer Zeit Schutz vor Feinden bieten.»

Vor 204 Jahren kam die heutige Brücke auf die Welt

«Schon meine Grossmutter, die im Jahre 1292 erstmals erwähnte Brücke, war mit Zugbrücke und Fallgatter versehen. Am 25. März 1668 wurde dann meine Mutter, die offene, achtjochige Brücke eingeweiht. Wiederum mit einer Fallbrücke versehen und durch das mächtige Rheintor geschützt. Nach 131 Jahren wurde ihr am 8. Oktober 1799 durch russische Kosaken ein jähes Ende beschieden.

Siebzehn Jahre später, im Sommer 1816, schlug meine Geburtsstunde. Mit meinen heute 204 Jahren erinnere ich mich noch gut daran, wie ich schon früher Niemandsland wurde, etwa während des Ersten Weltkriegs. Die Leute von Diessenhofen pflegten gute Beziehungen zu ihren badischen Nachbarn.

«Es bestand keine Grenze, bis es dann hiess: Grenze dicht!»

«1917 reichten dann die heute noch vorhandenen Tore nicht mehr, es wurden zwischen dem Zollgebäude und dem Restaurant Krone Minenkammern eingebaut. ‹Nie wieder Krieg›, so die Rufe der Menschen nach 1918. Knapp 20 Jahre sollte es dauern, bis sich die Lage verschärfte. 1936 wurde zum Schutz gegen feindliche Fahrzeuge in der Brückenmitte unter dem Dach ein Fallgatter aus Eisen eingebaut. Es erinnerte mich an das mittelalterliche Fallgatter meiner Grossmutter.»

«Auch während des letzten Krieges wurde ich zeitweise zum Niemandsland. Am 9. November 1944 erlitt ich Blessuren durch die Bombardierung amerikanischer Flugzeuge.»

«Und die Wehrmacht erdreistete sich, mich auf Gailinger Seite zur Sprengung vorzubereiten, obwohl ich den Diessenhofern gehöre.»

«Diese hatten Angst, dass bei einer deutschen Sprengung auch die auf der Schweizer Seite angebrachten Sprengladungen hochgehen könnten.»

«Während des Kalten Krieges wurden die Minenkammern zu einem modernen Sprengobjekt umgebaut, das Fallgatter wurde durch Stahlspinnen ersetzt. Beides kam nie zum Einsatz, wurde desarmiert, ist nur noch Geschichte. Doch nun, zur Abwehr eines unsichtbaren Feindes, bin ich wieder zu. Meine Erfahrung sagt mir aber, dass das wieder vorbei geht.»

Der Autor ist Stadtführer in Diessenhofen.