Nachruf: Brigit Hänzi, erste Thurgauer Grossratspräsidentin

Zum Gedenken Vorkämpferin für die Gleichheit der Frauen in Politik und Justiz: Zum Tod von Brigit Hänzi, der ersten Thurgauer Grossratspräsidentin Im 76. Altersjahr erlag Brigit Hänzi aus Frauenfeld einer heimtückischen Krankheit. Die Rechtsanwältin amtete während 20 Jahren als Frauenfelder Bezirksgerichtspräsidentin, hatte Einsatz im Frauenfeld sowie im Thurgauer Grossen Rat, wo sie 1985 als erste Frau das Präsidium übernahm. Nicht nur politisch, sondern auch beruflich wusste sie sich in Männerdomänen zu behaupten. Elisabeth Thürer * 14.02.2022, 11.35 Uhr

Brigit Hänzi, als sie 2008 als Frauenfelder Bezirksgerichtspräsidentin abtritt. Bild: Susann Basler (26.Mai 2008)

Selbstständig, willensstark, kompetent und voller Schaffenskraft: Diese Eigenschaften führten sie nicht nur in ihrem Leben, sondern auch in der Politik zum Erfolg. Brigit Hänzi ist am 21. Januar dieses Jahres verstorben. Geboren am 3. März 1946, verbrachte sie ihre Jugendzeit in Dozwil und Amriswil, zog kurz vor der Matura nach Frauenfeld. 1965 absolvierte sie mit der Matura Typus B einen halbjährigen Sekretärinnenkurs in Zürich und arbeitete hernach beim Sekretär der Geschäftsleitung der Escher Wyss AG in Zürich. Diese Tätigkeit ermöglichte ihr, das im Frühjahr 1967 begonnene und 1971 mit dem Lizenziat abgeschlossene Jusstudium an der Universität Zürich praktisch vollständig selbst zu finanzieren. Nach einem kurzen Einsatz beim Bezirksgericht Andelfingen wechselte sie an das Thurgauer Obergericht, wo sie bis zum Anwaltsexamen im Mai 1973 erst als Praktikantin, hernach als Gerichtsschreiberin wirkte – seinerzeit allesamt reine Männergremien. 1978 doktorierte sie mit dem Thema «Die Rechtsstellung der Konkursverwaltung nach schweizerischem Recht». In diesem Werk wird man heute noch fündig.

Von 1974 bis 1983 präsidierte Hänzi die Freisinnige Frauengruppe Frauenfeld, 1979 folgte die Wahl in den Gemeinderat Frauenfeld, 1980 in den Thurgauer Grossen Rat. 1981 übernahm sie das Präsidium des Thurgauischen Gemeinnützigen Frauenvereins, 1985 als erste Frau dasjenige des Grossen Rates. Dieses Präsidialjahr mit den damit verbundenen Themenbereichen, Kontakten, Anlässen und fröhlichen Abenden bereitete ihr ausserordentliche Freude.

Gehässiger Wahlkampf nahm ihr die Lust am Politisieren

Ende 1985 kündigte der freisinnige Regierungsrat Erich Böckli seinen Rücktritt an. Die FDP nominierte Brigit Hänzi, um den Sitz zu verteidigen. 1986 kam es zur Kampfwahl zwischen ihr und dem damaligen Bauernsekretär Hermann Bürgi, ihrem ehemaligen Schul- und Klassenkameraden und Kronprinzen der SVP. «Echte Wahl – fairer Kampf» titelte die «Thurgauer Zeitung». Die Emotionen im Kanton gingen gewaltig hoch – Parteiexponenten fragten etwa, ob das Justizdepartement für eine Frau nicht zu hart sei. Im zweiten Wahlgang unterlag Hänzi. Gehässigkeiten während und nach der Wahl nahmen ihr die Freude an der Politik. 1988, nach 18 Jahren Ratstätigkeit, wechselte sie ins Richteramt.

Der Bezirk Frauenfeld wählte sie glanzvoll als Gerichtspräsidentin. Da ihr Vorgänger, Gerichtspräsident Fritz Halter, sein Büro zu Hause gehabt hatte, galt es, zuerst Strukturen zu schaffen und die Arbeitsabläufe zu regeln. Die frischgewählte Präsidentin amtete vorübergehend im Rathaus, hernach in der Villa an der Ringstrasse 19. Mit voller Kraft kämpfte sie für das neue Ehe- und Familienrecht und verfasste hierzu eine fundierte Wegleitung. Anlässlich ihres 25-jährigen Dienstjubiläums erhielt sie vom damaligen Justizdirektor Roland Eberle in der «Leuentatze» einen symbolischen Blumenstrauss: Sie sei kompetent, umsichtig und wisse das Gericht mit der notwendigen Menschlichkeit zu führen.

Langjährige Tätigkeit in der Frauenfelder Gassenküche

Brigit Hänzi. Bild: Susann Basler (8. Januar 2004)

Nach 20 Jahren, im Mai 2008, hatte sie ihren letzten Arbeitstag. Sie freue sich auf die freie Zeit, meinte sie in einem Zeitungsinterview. Sie wolle nun Dinge tun, die sie seit 20 Jahren nicht mehr gemacht habe, etwa Klavier spielen und die kreative Seite mehr leben, einen Malkurs besuchen, wieder ins Italienisch gehen, wieder mehr gärtnern. Hinzu kam in der Folge, ihrem warmherzigen Wesen entsprechend, die langjährige Tätigkeit in der Frauenfelder Gassenküche.

Unerfüllt blieb zwar ihr Wunsch, Präsidentin eines Bezirksgerichts am See zu werden. Die Weite und Ruhe des Bodensees zogen sie aber ihr Leben lang in den Bann. Auch Italien und seine Kultur wärmten ihre Seele noch, als sie mit der heimtückischen Krankheit kämpfte, die sie vor zwölf Jahren befallen hatte. Brigit Hänzi bleibt in Erinnerung als geradlinige Kämpferin und grossherzige Förderin von Frauen.

* Die Autorin ist ehemalige Vizepräsidentin des Thurgauer Obergerichts und war für die FDP im Frauenfelder Gemeinderat.