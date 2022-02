Nachruf Hugo Wüst: eine Legende der Unterhaltungs- und Tanzmusik

Zum Gedenken Hugo Wüst – eine Legende der Thurgauer Unterhaltungs- und Tanzmusik Der Frauenfelder Amateurmusiker Hugo Wüst ist kürzlich im Alter von 89 Jahren verstorben. Mit seiner Formation war er in den 60er- und 70er-Jahren vielerorts ein Begriff und reiste von Unterhaltungsabend zu Unterhaltungsabend, auch dank einer Zürcher Agentur, die Grössen wie Kurt Felix oder Kliby & Caroline managte. Max Schümperli 06.02.2022, 16.15 Uhr

Das Sextett von und mit Hugo Wüst (ganz rechts) aus den Gründungsjahren. Bild: PD

Es war die Zeit in den 1950ern, als sich die Jugend an Tanzabenden oder Abendunterhaltungen verschiedenster Dorfvereine vergnügte. Im Anschluss an die Darbietungen spielte dann immer eine Tanzkapelle zum Tanz auf. Insbesondere nahmen aber auch – wegen zunehmender Mobilität – Veranstaltungen von überregionaler Bedeutung zu, welche in grösseren Festzelten oder Sälen stattfanden.