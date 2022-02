Nachruf auf die Sirnacherin Susanna Kopeinigg-Eggimann

Zum Gedenken Eine vielseitig engagierte Sirnacherin: Zum Tod von Susanna Kopeinigg-Eggimann Im Alter von 95 Jahren ist Susanna Kopeinigg-Eggimann verstorben. Die Sirnacherin war vielseitig engagiert. Sie betreute über Jahrzehnte das Bezirksbüro der Pro Juventute, stand aber auch auf der Bühne der Operette Sirnach. Hans Ruedi Fischer 17.02.2022, 16.30 Uhr

Susanna Kopeinigg-Eggimann

12. Dezember 1926–25. Januar 2022 Bild: PD

Mit dem Zuspruch «Die kostbarsten Geschenke sind Zeit und Liebe» verdankte Susanna Kopeinigg-Eggimann im Advent den Gratulierenden die Glückwünsche, die sie zu ihrem 95. Geburtstag am 12. Dezember 2021 bekommen hatte. Nach ihrem Hinschied am 25. Januar bleiben diese Worte als Vermächtnis der vielseitig engagierten, liebenswürdigen Frau.

In Olten geboren und mit drei Schwestern zusammen aufgewachsen, heiratete sie im Sommer 1951 den Sirnacher Unternehmer Hans Kopeinigg. Dem Ehepaar wurden zwei Töchter geschenkt. Marianne wohnt mit ihrer Familie immer noch im Dorf ihrer Jugend; das zweite Mädchen starb im zarten Kindesalter – und ihr Ehepartner wurde 1982 aus dem Leben abberufen.

Susanna Kopeinigg hat sich ihr Lebtag sozial engagiert. Über Jahrzehnte betreute sie für Pro Juventute das Bezirkssekretariat und leistete in diesem Zusammenhang Einsätze für die Säuglingsfürsorge und die Mütterberatung. Als es in den 1990er-Jahren galt, das Projekt «Wohnen im Alter, Sirnach» (WAS) voranzubringen, tat sie mit Freuden mit und gern sang sie im «WAS-Chörli».

Der Theatergesellschaft Sirnach blieb die Spielfreude von Susi und Hans Kopeinigg nicht verborgen; das Ehepaar stand immer wieder bei Operettenaufführungen auf und hinter der Bühne und wurde für seine Einsätze mit der Ehrenmitgliedschaft belohnt. Gegenüber den Dorfvereinen zeigten sich Kopeiniggs grosszügig; es dürfte kaum eine Organisation geben, die nicht von den beiden unterstützt worden wäre.

Susanna Kopeinigg blieb bis ins hohe Alter politisch interessiert; an Abstimmungen jeder Art teilzunehmen war für sie Ehrensache. Die morgendliche Zeitungslektüre gehörte stets zu ihrem Tagesablauf. Mit Freundinnen und Bekannten Kontakte zu pflegen, mit schöner Handschrift Briefe zu verfassen oder mit Telefongesprächen am Geschehen in Nähe und Ferne teilzuhaben, gehörte zu den kleinen Freuden im langen Lebensabend. Die Gebresten des Alters trug Susanna Kopeinigg ohne Klagen. Ihr irdischer Abschied stimmt viele traurig; die meisten Erinnerungen dürften indessen zu einem dankbaren Lächeln führen.