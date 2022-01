Entscheid gefallen für Pferdesportzentrum Frauenfeld/St.Gallen

Zukunftspläne Entscheid ist gefallen: Verband der Ostschweizer Reitvereine will in Frauenfeld und St.Gallen nationales Zentrum für Pferdesport realisieren Die Pläne sehen vor, dass auf der Grossen Allmend in Frauenfeld die bestehenden Anlagen der Pferderennbahn genutzt werden. In St.Gallen ist derweil ein polysportiver Neubau geplant, bei dem nebst Reiten auch Tennis, Handball, Hockey und Badminton angesiedelt werden. 06.01.2022, 12.39 Uhr

Volle Tribünen an den Pfingstrennen 2019 auf der Pferderennbahn in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Die Chance sei genutzt worden, schreibt die IG Nationales Pferdesportzentrum Ostschweiz (IG NPZO) in einer Medienmitteilung. Die 166. Delegiertenversammlung des OKV (Verband Ostschweizer Kavallerie- und Reitvereine) habe den Entscheid für ein nationales Pferdezentrum in der Ostschweiz gefällt.

«Dabei schwang die Kandidatur der IG Frauenfeld – St.Gallen obenaus.»

Das einmalige Konzept der Kandidatur Frauenfeld – St.Gallen habe die Delegierten überzeugen können. Die geplante Verteilung auf die altehrwürdigen Anlagen in Frauenfeld und der vorgesehene Bau neuer Pferdesportanlagen im Sportfeld Gründenmoos in St.Gallen würden völlig neue Perspektiven eröffnen, nicht nur für den Pferdesport in der Ostschweiz, sondern für den Sport in seiner Gesamtheit.

Einmaliges Konzept mit dezentralen Anlagen

Die von der IG NPZO vorgeschlagene Lösung sieht vor, die Trainings für die Disziplinen Vielseitigkeit und Fahren in den dafür geeigneten Anlagen in Frauenfeld durchzuführen, die Disziplinen Springen, Dressur und Voltige werden in St.Gallen angeordnet. Was die Einrichtungen an den Standorten betrifft, so ist in Frauenfeld die Rennbahn mit Naturhindernissen im Gelände für Vielseitigkeit und Fahren, nebst einer Reithalle und Aussenplatz, gegeben. In St.Gallen ist eine Reithalle, zwei Sandplätze und eine limitierte Anzahl Boxen in unmittelbarer Nähe zum Turnierplatz des CSIO und dem Breitfeld geplant.

Das Konzept NPZO Frauenfeld – St.Gallen sei völlig neu: Örtlich soll es auf die beiden Anlagen verteilt sein. Da ist einerseits die etablierte Anlage des Pferdezentrums Frauenfeld und auf der anderen Seite eine neu zu bauende Pferdesportanlage im Sportfeld Gründenmoos in St.Gallen. Weiter heisst es:

«Einmalig ist der dezentrale Ansatz, einmalig ist aber auch der Anspruch der strukturellen Vernetzung der Reiterei.»

Bestehendes stärkenorientiert nutzen, ergänzend entwickeln: So sei das Verständnis für das NPZO Frauenfeld – St.Gallen. Mit dem Teilprojekt in St.Gallen sei auch eine Einbettung des Reitsports in eine polysportive Anlage geplant. So sollen dort die fünf Kernsportarten Reiten, Tennis, Handball, Hockey und Badminton angesiedelt werden. Das Konzept baut auf den drei Pfeilern Bildung, Leistung und Kompetenz auf. (red)

Weitere Informationen: www.ig-npzo-sg.info