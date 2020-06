Zufall macht glücklich – oder: Wieso die Stadt Frauenfeld dank den Sozialen Diensten die Rechnung 2019 mit einem Gewinn abschliesst

Was die Zahlen betrifft, sind die Entwicklungen bei den Sozialen Diensten der Stadt Frauenfeld durchaus positiv. So wurden per Ende 2019 336 Fälle in der wirtschaftlichen Sozialhilfe gezählt. In den Vorjahren waren es 370 (2018) und 395 (2017). Insgesamt bezogen im vergangenen Jahr 642 Personen Sozialhilfe, 2019 waren es noch 667. Die Zahl der Fälle (Einzelpersonen und Familien) betrug im vergangenen Jahr 446 (2018: 469 Fälle), davon betreffen deren 297 Schweizer, und in 149 Fällen sind Ausländer involviert. Es gab 100 neue Fälle (2018: 108). Derweil konnten 110 Fälle (2018: 99) abgeschlossen werden. (ma)