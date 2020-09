Ärger wegen Aquakulturen: Berufsfischer wehren sich gegen Fischzuchtanlage im Bodensee

Im Überlinger See ist ein Pilotprojekt für eine Felchenzucht angedacht. Der Widerstand hat sich bereits formiert. Berufsfischer fürchten um ihre ohnehin schon bedrohte Existenz.

Silvan Meile 10.09.2020, 18.47 Uhr

Die Fangzahlen der Felchen aus dem Bodensee gehen seit Jahren zurück. Bild: Luca Linder

Reto Leuch blickt besorgt in Richtung Konstanz. Der Berufsfischer aus Landschlacht sagt, dass die deutschen Behörden im Bodensee schon bald ein Pilotprojekt für eine Felchenzucht in Netzgehegen bewilligen könnten. Leuch weiss:

«Beim Landratsamt Konstanz ist eine entsprechende Anfrage eingegangen.»

Leuch befürchtet, dass bald ein konkretes Gesuch folgt. Eine Testanlage sei im Überlinger See angedacht. Gegen eine solche Fischzucht im natürlichen Gewässer würden sich die meisten seiner Berufskollegen rund um den Bodensee wehren. Dafür gingen ihnen mehrere Gründe ins Netz.

Fische in solchen Gehegen werden gegen Krankheiten geimpft, sagt Leuch. Brechen Zuchtfische aus dem Gehege aus, bestünde die Gefahr, dass sie auf wild lebende Artgenossen stossen und Krankheiten übertragen.

Kritiker sogenannter Aquakulturen im Bodensee fürchten sich auch um die Trinkwasserqualität.

«Wenn den Fischen Medizinalfutter verabreicht wird, sind Rückstände im Wasser unumgänglich.»

Das sagt Leuch, der den Verband der Schweizer Berufsfischer präsidiert. Natürlich hegt er auch wirtschaftliche Bedenken. Netzanlagen zur Aufzucht würden Investoren anlocken, die den ausgetrockneten Markt mit Bodenseefischen fluten. Eine solche Massentierhaltung, bei der Felchen wie Schweine gemästet werden, würde die Berufsfischer mit ihren ohnehin schon mageren Wildfängen wohl endgültig in ihrer Existenz bedrohen.

Landwirtschaftsminister warf das Thema auf

Ob beim Landratsamt Konstanz tatsächlich eine Anfrage für eine Versuchsanlage einer Felchenzucht im Bodensee gestellt wurde, ist nicht bestätigt. Eine Anfrage dieser Zeitung bleibt unbeantwortet.

Wellen schlug die Idee vor drei Jahren. Damals sah der baden-württembergische Landwirtschaftsminister die Möglichkeit, mit Aquakulturen die schlechten Fangerträge zu kompensieren und die Berufsfischer für dieses Vorhaben ins Boot zu holen.

Berufsfischer Reto Leuch bei der Arbeit morgens auf dem Bodensee.

Bild: Nana Do Carmo

Doch ausgerechnet sie machen sich am lautesten stark dagegen. Die allermeisten Berufsfischer rund um den Bodensee stellen sich gegen diese Pläne, sagt Leuch. Dennoch hätten sich einzelne deutsche Kollegen mit Investoren zusammengetan und nun ein entsprechendes Projekt ins Auge gefasst. Das führt zu Unmut in der Branche. «An Land habe ich nichts gegen solche Projekte», sagt Leuch. Das wiederum schreckt Investoren ab. Denn ausserhalb des Sees wären die Investitionen für eine vergleichbare Fischzucht massiv höher.

Ein Verbot in den Bodenseerichtlinien

Die grösste Gefahr sehen Kritiker bei den Folgen für die Umwelt. Zu heikel sei das Ökosystem des Bodensees, um solche Experimente zuzulassen. Diese Haltung vertritt auch die internationale Gewässerschutzkommission des Bodensees (IGKB). In ihren Richtlinien hat sie Netzgehegeanlagen für Fischzuchten im See explizit verboten. Das ist sowohl im Sinn des Bundes als auch des Kantons Thurgau. Eine entsprechende Stellungnahme verfasste die IGKB bereits vor drei Jahren.

Martin Eugster, Chef des Thurgauer Amtes für Umwelt, sagt:

«Unsere Haltung zu Netzanlagen zur Aufzucht von Fischen ist nach wie vor sehr kritisch.»

Martin Eugster, Chef Amt für Umwelt des Kantons Thurgau Bild: Reto Martin

Vor allem Antibiotikarückstände, Nährstoffe und Keime, die über Ausscheidungen solcher Fische ins Wasser gelangen könnten, seien höchstproblematisch. Von einem konkreten Projekt für Aquakulturen habe er derzeit keine Kenntnisse, sagt Eugster. Sollte tatsächlich ein solches bewilligt werden, dürfte das bei verschiedenen Behörden rund um den See zu Verstimmungen führen.

Geburtsstunde einer neuen Lebensmittelindustrie?

«In keinem Schweizer See gibt es solche Aquakulturen», sagt Reto Leuch. Damit das auch im internationalen Gewässer Bodensee so bleibt, nimmt er mit Berufskollegen und Sportfischern am 10. Oktober an einem Schiffskorso im Konstanzer Seebecken und dem angrenzenden Seerhein teil.

Mit dabei sind auch Motorbootfahrer und Segler. Sie stören sich vor allem daran, dass durch Fischzuchten künftig Teile des Sees für ihre Schiffe nicht mehr befahrbar sein werden. Der Korso soll ein Protest werden, damit ein Pilotprojekt bereits in der Planungsphase versenkt wird.

Mit einer Petition verlangen sie ein endgültiges Verbot solcher Anlagen. Das soll in den Gesetzen rund um den Bodensee verankert werden. Denn für Leuch ist klar: Ein Pilotprojekt wäre wohl die Geburtsstunde einer neuen Lebensmittelindustrie mit riesigen Netzen, die bis rund 50 Meter in die Tiefe des Sees reichen.