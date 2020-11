Zu wichtig für die Urne: Oberwanger wollen Ortsplan lieber an der Gemeindeversammlung diskutieren Am Donnerstag erhalten die Fischinger von der Interessengemeinschaft Oberwangen Dorf Post. Mittels Flyer soll ein Ja zum revidierten Ortsplan verhindert werden, über den am 13. Dezember an der Urne abgestimmt wird. Die IG sieht durch den Ortsplan Oberwangens Ortsbild gefährdet. Christof Lampart 25.11.2020, 04.10 Uhr

Farbige Bänder markieren das Areal an der Oberwanger Sägestrasse, welches verdichtet überbaut werden soll. Bild: ZVG

Im Dezember 2019 schrieben Anwohner der Sägestrasse in Oberwangen dem Fischinger Gemeinderat, dass sie mit dem Gestaltungsplan Sägestrasse nicht einverstanden seien. Dieser bestand aus acht Doppeleinfamilienhäusern und einem Mehrfamilienhaus mit sechs Einheiten.

Philipp Brandt

IG Oberwangen Dorf (Bild: Christof Lampart)

«Die Bauherren sagten, dass sie auch verdichteter bauen könnten. Doch uns war zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst, dass in der Bauzone verdichtetes Bauen erlaubt ist», sagt der Sprecher der IG Oberwangen Dorf, Philipp Brandt. «Als wir dies bei der Auflage Ende August 2020 bemerkten, erhoben wir Einspruch, befürchteten wir doch, dass die Bauherrschaft ein noch viel grösseres Projekt bauen könnte. Das ist auch der Grund, weshalb wir gegen die Möglichkeit des verdichteten Bauens am Dorfrand sind.»

Am 11. März 2020 reichte die IG dann Einsprache gegen den Gestaltungsplan Sägestrasse ein. Am 10. November antwortete die Fischinger Bauverwaltung, dass die Gemeinde den Entscheid Gestaltungsplan Sägestrasse vorläufig sistiere, «da zurzeit nicht bekannt ist, welche Rechtsmittelverfahren bezüglich der Zonenplanrevision noch zu führen sein werden, können wir derzeit leider keinen konkreten Zeithorizont für die Erledigung der Einsprachen gegen den Gestaltungsplan Sägestrasse nennen».

Mit diesem Flugblatt will die IG Oberwangen Dorf die Fischinger Stimmbürger zu einem Nein zum revidierten Ortsplan bewegen. Wegen der coronabedingt abgesagten Gemeindeversammlung findet die Abstimmung am 13. Dezember an der Urne statt. Bild: ZVG

Von zwei Einsprachen weiss Brandt, dass sie noch nicht schriftlich begründet abgelehnt wurden. «Eine schriftliche Begründung ist aber notwendig, wenn wir rekurrieren wollen», so Brandt. Gemeindepräsident René Bosshart sagt gegenüber unserer Zeitung: «Wir werden die schriftlichen Entscheide noch vor der Abstimmung zustellen.»

Wird der Ortsplan durchgepeitscht?

René Bosshart

Gemeindepräsident Fischingen (Bild: Olaf Kühne)

Eiliger hatte es die Gemeinde Fischingen in Sachen Gemeindeversammlung. Die auf den 19. November anberaumte Versammlung wurde abgesagt und die Ortsplanabstimmung auf den 13. Dezember und an die Urne verschoben. Für die IG der falsche Schritt. «Wir verstehen, dass man wegen der Pandemie die Gemeindeversammlung absagt. Aber der Ortsplan ist so wichtig, dass man auch das Geschäft auf die nächste Gemeindeversammlung verschieben könnte», sagt Brandt. Da Abstimmungsunterlagen und Stimmausweise schon verschickt wurden, bevor die IG reagieren konnte, sieht Brandt die Gefahr, «dass einige schon abgestimmt haben, bevor unsere Argumente sie erreichen». Deshalb erhob die IG am 17. November bei der Gemeinde Einsprache mit dem Ziel, die Abstimmung zu verschieben.

Die Gemeinde lehnte das Ansinnen ab. Bosshart begründet dies: «Der Gemeinderat findet, dass eine Gemeindeversammlung viele Vorteile bei der Behandlung der Geschäfte hätte. Dass wir uns dennoch für eine Urnenabstimmung entschieden haben, hat mit der Dringlichkeit des Geschäfts zu tun, denn mit unserem aktuellen Baureglement stossen wir in der Baukommission immer an gewisse Grenzen, was die Arbeit sehr erschwert.»

Hinzu kommt für Bossart die ungewisse Weltlage. «Wir können heute nicht sagen, wie es im Frühling 2021 mit dem Coronavirus aussieht. Wer sagt uns, dass wir dann nicht wieder verschieben müssen?» Generell sieht Bosshart die Bedingungen für einen fairen Urnengang gegeben: «Im Rahmen der Planung wurde regelmässig orientiert, ein Mitwirkungsverfahren durchgeführt und die Botschaft informiert detailliert über die Ortsplanungsrevision.» Nichtsdestotrotz habe die IG ihr demokratisches Recht wahrgenommen und eine Überprüfung der Zulässigkeit einer Urnenabstimmung beantragt. Über die Beschwerde müsse noch befunden werden. «In dieser Hinsicht bin ich froh, dass eine unabhängige Überprüfung stattfindet.»