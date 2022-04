Stiftung Kodex lässt Programm auslaufen

Thurgau Suchtprävention für Jugendliche: Kodex- Stiftung lässt ihr Programm auslaufen Personalprobleme in den Vorständen und zu wenig Anmeldungen - nach 34 Jahren geht eine ehemalige Erfolgsgeschichte zu Ende. Judith Schuck 21.04.2022, 16.20 Uhr

Ein Bild aus besseren Tagen: Übergabe der Kodex-Auszeichnungen in Frauenfeld 2007. Nana Do Carmo

Gerade in der Pubertät sind Jugendliche aufgrund von Gruppendynamiken besonders anfällig für Suchtmittel. Der Gemeinschaftsdruck ist oft hoch und es braucht Mut, Nein zu sagen zu Alkohol oder Zigi. Seit 1988 unterstützen die Kodex-Vereine sie dabei, Suchtmitteln wie Alkohol, Tabakprodukten, illegalen Drogen aber auch übermässigem Medikamentenkonsum zu widerstehen. Klare Verhaltensregeln und Argumente für den Verzicht sollen helfen, abstinent zu bleiben oder zu werden.

Ein wichtiger Teil, der die Teilnehmenden zum Erfolg führt, ist mit Sicherheit auch der Zusammenhalt untereinander, nicht alleine zu sein im Verzicht, sondern Austausch mit Gleichgesinnten zu haben.

Personalprobleme in den Vorständen

Nach 34 Jahren Erfolgsgeschichte läuft dieses Programm nun allmählich aus. Hubert Ruf, Begründer und Präsident der Kodex-Stiftung, die seit 1999 als Dachorganisation für 35 Vereine in sechs Ostschweizer Kantonen fungiert, erklärt warum: «Wie andere Vereine, haben auch wir Personalprobleme in den Vorständen. Die Leute sind heutzutage überfordert und finden keine Zeit mehr für ehrenamtliche Tätigkeiten.» Die meisten der 35 regionalen und lokalen Kodex-Vereine in den Kantonen Thurgau, St.Gallen, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden, Schaffhausen sowie Zürich hören auf.

Hubert Ruf startete sein Projekt bereits 1985 in Peru. Sitz der Stiftung ist in Frauenfeld. Seit 1988 gibt es das Programm im Kanton Thurgau, 1989 wurden die ersten Auszeichnungen für Teilnehmende verliehen. Wer ein Jahr erfolgreich absolviert hat, erhält eine Bronzemedaille. Für zwei Jahre gibt es Silber und nach drei Jahren ohne Suchtmittel die Goldmedaille mit Urkunde und einen Lebensbaum.

Bisher sind 48364 Auszeichnungen verliehen und etwa 5000 Bäume in der ganzen Ostschweiz gepflanzt worden, sagt Hubert Ruf.

«Dies war nur dank der Kodex-Vereine möglich, die auch die jährlichen Übergabefeiern organisieren.»

Jugendliche, die aktuell noch im Dreistufenprogramm sind, können dieses regulär abschliessen. Die Stiftung bliebe noch einige Zeit bestehen, so Ruf. Vereine, bei denen die drei wichtigen Voraussetzungen wie ausreichend Personal im Vorstand, guter Kontakt zu den Schulen und intakte Finanzen noch vorhanden sind, wollen vorläufig weitermachen.

Frauenfeld: Immer weniger Anmeldungen

Karl Müller, Präsident des Kodex-Vereins Aadorf sagt dazu:

«Der Vorstand möchte gerne unsere Aktivitäten weiterführen, umso mehr, als wir von der Sekundarschule Aadorf unterstützt werden, die das Programm sinnvoll findet.»

Allerdings müssten noch einige Dinge geklärt werden, wie beispielsweise Name, Logo oder Finanzen. Der Frauenfelder Kodex-Verein, der in der Vergangenheit sehr aktiv war, soll in drei Jahren aufgelöst werden. Präsident Andreas Grieder begründet dies damit, dass in den letzten Jahren immer weniger Anmeldungen zum Kodex-Programm kamen.

Über die Jahre erhielt Kodex selbst vier Auszeichnungen, etwa 2020 den Anerkennungspreis der CSS-Stiftung zur Förderung von sozialen Massnahmen. Hubert Ruf arbeitet aktuell an einem Buch, das die 34-jährige Geschichte der Kodex-Vereine aufarbeitet. Es wird im Mai publiziert.