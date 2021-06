Zu Tisch Nicht endende Überraschung: Die grösste Kostbarkeit ist in der «Krone Lommis» meist nicht in der Karte zu finden Endlich wieder genussvoll auswärts essen gehen. Dabei englisches Flair auf sich wirken lassen, erlesene Produkte in beglückender Frische geniessen – und das alles an einem einzigen Ort, der zugleich nahe liegt und wo alles unkompliziert und frei von Hektik ist. Wo gibt es das? Zum Beispiel in der «Krone» Lommis. Hans Suter 18.06.2021, 05.00 Uhr

Andrew und Katja Hodgson wirten seit Oktober 2013 in der «Krone Lommis» und haben sich eine treue Stammkundschaft aufgebaut. Bild: Hans Suter

Je nach Saison kreiert Andrew Hodgson neue Kompositionen. Bild: Hans Suter

Seit der gebürtige Engländer Andrew Hodgson und seine Frau Katja dieses Gasthaus führen, hat die «Krone» wieder Strahlkraft erlangt. Besondere Merkmale sind eine wohlbedachte und deshalb übersichtliche Speise- und Weinkarte, saisonale, regionale Produkte aus nächster Nähe und eine auf Aromen fokussierte Kochkunst ohne Schnörkel.

Klassiker dürfen nicht fehlen

Spontan erschaffen: Eine Terrine mit gartenfrischen Gemüsesorten. Bild: Hans Suter

Als Hausspezialitäten führt Andrew Hodgson Rindstatar (19.50/29.50), Fish’n’Chips vom Dorsch (29.-) und zum Dessert Thurgauer Mostcreme mit Apfelsorbet (8.-/12.50) an. Nicht fehlen darf das Cordon bleu (29.50 Schwein/36.- Kalb) mit Nöldis Königschäs. «Das gehört hier einfach dazu», sagt Katja Hodgson. Ins Auge springt auch «Osso Buco 65/28» (33.50). Diese Kalbshaxen werden während 28 Stunden bei 65 Grad gegart. Die grösste Kostbarkeit aber ist meist nicht in der Karte zu finden: die Tagesempfehlung. Sie bietet immer das Frischeste, was die Natur in der Region gerade zu bieten hat. Die Gäste wissen es zu schätzen: Zu etwas 80 Prozent fällt ihre Wahl auf die Tagesempfehlung.

Spiel der Aromen in origineller Form

Andrew Hodgson mariniert die Sparibs. Bild: Hans Suter

An diesem Tag wäre es eine Ente gewesen. Wegen der Liverpooler Herkunft des Küchenchefs und des Fernwehs fällt die Wahl anders aus. Zur Vorspeise einmal das gebackene Landei mit knusprigem Speck, Grana Padano und einem Salat im Weckglas (12.50), einmal das Rindstatar (19.50/29.50), mariniert mit Säntis Single Malt Whiskey. Beides von überzeugender Frische und Aromenvielfalt. Als zweite Vorspeise folgt die Curryschaumsuppe mit Zitronengras-Kokosglace (11.50) – eine wunderbare Symbiose aus der leichten Schärfe des fruchtbetonten Currys und der kühlenden Glace.

Ein wahres Gedicht: Der Bierteig am Dorsch

Die Spareribs garen lange Zeit im Barbeque Smoker. Bild: Hans Suter

Beim Hauptgang wird es klassisch englisch: Einmal Fisch’n’Chips und einmal BBQ Pulled Pork Burger vom Smoker – beides originell serviert mit ausgezeichneten überdimensionalen Pommes frites. Ein wahres Gedicht ist der Bierteig am Dorsch. Das Rezept hält Andrew Hodgson geheim, verrät aber: «Ich verwende Komtureibier aus Tobel.» Beim Wein fällt die Wahl auf den Burgenländer «Pannoterra QW» von Salzl (58.-). Ein gerade richtig bemessenes Mostschaum-Minidessert (8.-) rundet das Mahl ab.

«Krone Lommis», Hauptstrasse 41, 9506 Lommis; Telefon 052 366 30 20,

www.krone-lommis.ch; Di–Sa 9 bis 14 Uhr und 17.30 bis ca. 23 Uhr; So/Mo geschlossen; Vorspeise/Suppe ab 8.50/11.50, Hauptgerichte ab ca. 19.50.