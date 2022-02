Zu Tisch: Olivers Restaurant in Amriswil öffnet neue Horizonte

Zu Tisch Grenzenlose Geschmackserlebnisse: Olivers Restaurant in Amriswil öffnet neue Horizonte und besticht mit zauberhaften Aromen «Frische und schnörkellose Crossover-Küche international, mediterran und klassisch, modern und trendig interpretiert», verspricht Oliver Wenger seinen Gästen in Olivers Restaurant in Amriswil – und hält Wort. Hans Suter Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Olivers Restaurant in persona: Geschäftsführer und Küchenchef Oliver Wenger und seine Ehefrau Corinne (Service und Administration). Bild: Hans Suter

Die Welt der Gastronomie ist bunt. Die einen spezialisieren sich auf eine landestypische, andere auf die internationale Küche. Wieder andere setzen auf die Kombination unterschiedlicher Esskulturen und Kochkünste sowie die Vermischung klassischer Regional- und Nationalküchen: die Fusionsküche. Noch einen Schritt weiter geht die Crossover-Küche: Sie ist Fusion-Food ohne Einschränkungen nach dem Grundsatz: Gut ist, was gut schmeckt. Genau das wird in Olivers Restaurant in Amriswil in beglückender Weise zelebriert.