Zu Tisch Entrecôte «Café de Paris»: Das Original aus der Genfer Rue du Montblanc in Weinfelden Das Gasthaus Eisenbahn in Weinfelden zieht die unterschiedlichsten Gaumen an. Der Grund: Das gastronomische Angebot orientiert sich stark an saisonalen Frischprodukten aus der Region und punktet mit Raritäten. Kann gut sein, dass am 14. September mit dem Beginn der Wildsaison das Entrecôte Café de Paris wieder für eine Weile von der karte verschwindet. Ebenso die Thurgauer Licorosso-Tomate. Hans Suter 03.09.2021, 05.00 Uhr

Geschäftsleiter Reto Lüchinger setzt auf den harmonischen Dreiklang «frisch–saisonal–regional». Die Gäste schätzen es. Bild: Hans Suter

Das Thermometer zeigt an diesem letzten Abend im August frische 13 Grad an. Zu kalt für eine leichte Sommerspeise, aber noch nicht die richtige Stimmung für ein klassisches Herbstgericht. Im Gasthof Eisenbahn, ein in zweiter Generation geführter Weinfelder Traditionsbetrieb, wird die Sommerkarte gereicht. Das ist gut so, denn sie ist clever angepasst an die Launen des diesjährigen Sommers.