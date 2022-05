Restaurant Nollen: Kulinarische Zeitreise in die 1970er-Jahre

Zu Tisch Chateaubriand auf dem Nollen: Eine kulinarische Zeitreise mit unglaublicher Aussicht Was genossen Jungverliebte in den 1970er- und 1980-Jahren, wenn sie sich kulinarisch etwas gönnen wollten? Welche unvergesslichen Aromen und Düfte beglücken die Erinnerung, welches Ambiente steht für diese Zeit? Im Restaurant Nollen auf der gleichnamigen Anhöhe ob dem thurgauischen Wuppenau lässt sich all dies heute neu erleben. Hans Suter Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Gabriella und Rosvaldo Postizzi-Eleganti sind die Gastgeber im Hotel Restaurant Nollen. Bild: Hans Suter

Wenn Rosvaldo Postizzi an den Herd tritt, dann erfüllt die Aura eines Meisters alter Schule den Küchenraum. Ob Suppe, Sauce oder Jus: Postizzi kennt nicht nur jede einzelne Zutat, er weiss auch, warum sie hineingehört. Er pflegt eine Kunst des Kochens, die immer seltener anzutreffen ist: unaufgeregt schnörkellos, authentisch, grundehrlich, aromenorientiert. Auf dem Nollen ist Tradition Trumpf.

Wenn man sich an den Tisch setzt, ist man bei schönem Wetter bereits trunken von der einzigartigen Aussicht. Der Blick schweift im Gegenuhrzeigersinn vom Mittel- und Hinterhurgau über das Hörnli und die Voralpen mit dem mächtigen Säntis, über die eine Mischung aus Heimatgefühlen und Fernweh auslösenden Landschaften des Thurgaus bis an den fernen Bodensee.

Wo heutige das Hotel Restaurant Nollen stand, thronte früher ein herrschaftlicher Bau mit Türmchen und sichtbarem Riegel. Bild: Hans Suter

Der Blick in die Karte bestätigt: Im Restaurant Nollen wird eine traditionelle Küche gepflegt mit Klassikern wie Entrecôte double (Fr. 44.-/Person) oder Geschnetzeltes «Zürcherart» (Fr. 38.-). Aber auch Fischgerichte wie Eglifilets (Fr. 36.-) oder Zanderfilets (Fr. 34.-) sind zu finden. Ergänzt wird die Karte mit verschiedenen flambierten Spiessen (ab Fr. 36.-) und Gerichte auf dem heissen Stein (ab Fr 34.-). Eines haben alle Gerichte gemeinsam: Ob Salat, Gemüse, Fleisch oder Fisch, alles ist frisch. Die Weinkarte fokussiert auf preiswerte Schweizer und italienische Gewächse (im Premiumsegment die Supertoskaner «Tignanello», «Sassicaia» und «Ornellaia»), aber auch einige Franzosen und Spanier sind zu finden.

Der Rauchlachs. Bild: Hans Suter

Das Parmesancrèmesüppchen. Bild: Hans Suter

Etwas aber ragt heraus: das Abendmenü Chateaubriand für zwei Personen (Fr. 82.-/Person). Das fünfgängige Menü in einem ebenso schnörkellosen wie zeitlosen Ambiente ist eine Zeitreise in die 1970er- und 1980er-Jahre. Wer diese Zeit für einige Stunden nacherleben, die Aromen jener magischen Zeit zwischen Tradition und Discofieber auf dem Gaumen spüren und sich jene unverfälschten Düfte durch die Nase ziehen möchte, kann genau das im traditionsreichen Restaurant Nollen erleben. Als Weinbegleiter fällt die Wahl auf den Brunello die Montalcino 2015 von Castello Bianfi (Fr. 69.-), ein sortenreiner Sangiovese aus der Toscana, wie er in den 1980er-Jahren so richtig aufkam in der Schweiz.

Das Zitronensorbet. Bild: Hans Suter

Als erster Gang wird eine leichte Parmesancrèmesuppe gereicht, die in ihrer Cremigkeit dem Namen alle Ehre macht – besser kann man Suppen nicht machen. Danach folgen geräucherte Lachsstreifen, serviert auf verschiedenen Blattsalaten mit Käse-Stange. Auch das ein Klassiker, der sich bis heute grosser Beliebtheit erfreut. Das Zitronensorbet mit Vodka als Zwischengang ist typisch für die Zeit der 1970er- und 1980er-Jahre und galt damals als ungemein modern. Herrlich!

Chateaubriand zum ersten: mit Zwiebeln, Mandel-Broccoli, Blumenkohl und Williamskartoffeln. Bild: Hans Suter

Ja, und dann folgt die Krönung: Das Chateaubriand vom Grill an Sauce bérnaise mit sechs verschiedenen Gemüsesorten und Williamskartoffeln. Das Doppellendensteak, das meist aus dem Kopf oder der Mitte des Rinderfilets geschnitten wird, ist zart rosa gebraten, wie damals üblich. Es wird in der Pfanne aufgetragen und in zwei Gängen serviert. Auch das eine Reise zurück in die «gute alte Zeit». Die süsse Abrundung dieser Zeitreise macht ein nicht weniger typisches «Soufflé Glace Grand Marnier» auf Orangencoulis. Bon Appétit!

Chateaubriand zum zweiten: Diesmal mit Spinat, Butterkarotten, Bohnen im Speckmantel und Williamskartoffeln. Bild: Hans Suter

Hotel Restaurant Nollen, 9515 Hosenruck, Nollen, Telefon 071 944 15 15. www.hotel-nollen.ch. Mittwoch bis Samstag, 11 bis 23 Uhr, Sonntag, 11 bis 21 Uhr. Mo/Di geschlossen.

