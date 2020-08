Zu eng, zu unsicher: Warum der Weinfelder Adventsmarkt dieses Jahr nicht stattfindet Wegen der unsicheren Situation aufgrund der Pandemie hat sich das OK des Weinfelder Adventsmarktes entschieden, den Anlass nicht durchzuführen. Die örtlichen Begebenheiten, rund 170 Standbetreiber und 10'000 Besuchern seien nicht ideal für eine sichere Planung. 21.08.2020, 04.20 Uhr

2019 fand der Adventsmarkt noch grossen Anklang. Heuer findet er pandemiebedingt nicht statt. Bild: Reto Martin (Weinfelden, 8. Dezember 2019)

(red) Das Organisationskomitee des Weinfelder Adventsmarktes hat bekannt gegeben, dass die diesjährige Ausgabe nicht stattfinden wird. Der Entscheid sei an einer Sondersitzung gefallen. «Schweren Herzens haben wir entschieden, den diesjährigen Adventsmarkt abzusagen», schreibt OK-Präsident Manuel Sturzenegger in einer Mitteilung.

Die Entscheidung erfolge bewusst früh, bevor unnötige Kosten entstehen würden. Zudem reiche die Zeit für eine seriöse Organisation nicht aus, wenn erst anfangs Oktober bekannt werde, wie das kantonale Schutzkonzept und deren Auflagen für Anlässe in solcher Grösse aussehen wird.

Manuel Sturzenegger, OK-Präsident Adventsmarkt Weinfelden. Bild: PD

In den vergangenen Jahren nahmen rund 170 Standbetreiber am Weinfelder Adventsmarkt teil. Zudem: «Die örtlichen Gegebenheiten mit schmalen Gassen und engen Innenräumen in Kombination mit über 10000 Besuchern entschärfen zudem die Schwierigkeiten nicht», steht in der Mitteilung.

Alternativen mit reduziertem Angebot habe sich das OK überlegt, «aber wir organisieren alles ehrenamtlich, der Aufwand ist gross und wir wollten den Adventsmarkt entweder ganz oder gar nicht».