Der Plättli-Zoo in Frauenfeld muss zwar weiterhin geschlossen bleiben, aber kürzlich sind zwei süsse Zwergziegen-Zicklein auf die Welt gekommen

Am 4. Februar kündete sich mit den ersten Jungtieren in diesem Jahr der Frühling an im Frauenfelder Zoo. Wie die Betreiber schreiben, hoffen sie auf die Politik, um ebenfalls von der Härtefallregelung profitieren zu können. Denn die täglichen Betriebskosten für die Tiere belaufen sich auf 3000 Franken.