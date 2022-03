Silvan Zingg ist neuer Gemeindeschreiber in Eschlikon

Eschlikon Neuer Gemeindeschreiber: Silvan Zingg folgt auf Marcel Aeschlimann Silvan Zingg heisst der neue Eschliker Gemeindeschreiber. Er tritt seine Stelle am 1. Juli an. 20.03.2022, 14.45 Uhr

Silvan Zingg, ab 1. Juli Eschliker Gemeindeschreiber

Weil der langjährige Eschliker Gemeindeschreiber Marcel Aeschlimann im Mai in die gleiche Funktion nach Elgg wechselt, musste Eschlikon die Stelle ihres Gemeindeschreibers und Verwaltungsleiters neu ausschreiben.

«Den Gemeinderat erreichten erfreulich viele Bewerbungen, welche eine Auswahl an geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten zuliess», schreibt die Gemeinde nun in einer Mitteilung. «Eine in zwei Gesprächsrunden unterschiedliche Zusammensetzung aus Mitgliedern des Gemeinderates und der Geschäftsleitung zeichnete für das Auswahlverfahren verantwortlich.»

Aus den aus diesem Vorgehen hervorgegangenen Wahlvorschlägen hat sich der Gemeinderat nun für den Bazenheider Silvan Zingg entschieden. Silvan Zingg ist momentan in der Gemeinde Amlikon-Bissegg als Gemeindeschreiber und Leiter des Steueramtes tätig. Er ist zudem ausgebildeter Rechtsagent. Sein Stellenantritt in Eschlikon erfolgt am 1. Juli. (red)